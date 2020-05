ANSES advierte sobre estafas masivas en relación al bono de los 10.000 pesos

El organismo alertó sobre la existencia de una especie de "cuento del tío" para estafar a beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia

Atentos a la cantidad de denuncias recibidas, desde el organismo explicaron que el modus operandi característico de los timadores profesionales es el siguiente: munidos de los datos o planillas con nombres de beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia, realizan llamadas telefónicas haciéndose pasar por integrantes del staff de Anses, y piden datos bancarios diversos, como números de cuenta, número del CBU, de tarjetas de débito o claves de cajero o virtuales.

Otra variante de este hecho ilícito se perfecciona cuando el delincuente se hace pasar como gestor profesional o alguien con experiencia en la realización de trámites, para justamente realizar los pasos para cobrar el beneficio con mayor rapidez en nombre del titular.

La ANSES advierte por estafas

Frente a esta situación, Anses aclara que desde el organismo no se realiza ningún llamado telefónico y no se piden datos personales o bancarios desde ningún medio: e-mail, redes sociales o mensaje de texto. También especifica que todos los trámites se realizan gratuitamente, y que no se necesita de ningún intermediario o ayudante.

Finalmente la recomendación expresa es que, ante cualquier persona que se identifique como funcionario o empleado de Anses, no se le facilite ningún tipo de información personal.

Te puede interesar Golpe al bolsillo: viajar en avión será hasta un 54% más costoso que antes del coronavirus

Para facilitar el cobro del bono de $ 10.000 del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la ANSES habilitó en su sitio web un aplicativo de consulta de fecha y lugar de pago para cada una de las modalidades de cobro.

El organismo que conduce Fernanda Raverta informó que quienes reciban el IFE deberán ingresar a la página Web de ANSES (www.anses.gob.ar), luego al aplicativo "Cuándo y dónde cobro el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), donde se le solicitará el número de DNI y se les brindará fecha, lugar y modalidad de cobro.

Quienes fueron rechazados por ANSES para cobrar el bono de $10.000 pueden actualizar sus datos personales o familiares si esos fueron los motivos del rechazo."Este sistema permite presentar la documentación para acreditar cambio de domicilio, estado civil o fecha de nacimiento.

La ANSES advirtió por presuntas estafas en el cobro del bono IFE

Qué datos solicitan

Te puede interesar Bajo estricto protocolo, permitirán salidas recreativas y flexibilizarán más comercios en la Ciudad

"Es importante mantener actualizados los datos de contacto ya que la ANSES responderá la consulta por correo electrónico", aclaró el organismo.

La atención virtual puede hacerse de lunes a viernes entre las 8 y las 16 horas en anses.gob.ar.

Para acceder hay que ingresar con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Si no se cuenta con esta Clave, es posible generarla en el momento.

No hay que dar datos fuera de las oficinas o web de la ANSES

Según las autoridades, a partir del 21 de abril comenzaron a cobrar unas 7,8 millones de personas este primer aporte IFE de $10.000, una cantidad de beneficiarios que duplicó a la esperada por el Gobierno en sus proyecciones de 3,6 millones de bonos.

Más allá de este escenario planteado por el Gobierno, la coyuntura social y la extensión de la cuarentena amplifican los daños económicos ineludibles que sufren los sectores más vulnerables de los trabajadores, que no pueden producir ingresos para sostener a sus familias.