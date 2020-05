Nueva etapa en Buenos Aires: qué comercios volverán a abrir sus puertas y qué rubros seguirán cerrados

Si bien el aislamiento social y obligatorio seguirá hasta el próximo 24 de mayo, algunas actividades comenzarán a reactivarse. Pero otras, no

Durante esta semana, en la que el presidente de la Nación Alberto Fernández, estuvo analizando las actividades que se flexibilizarán en esta nueva fase de la cuarentena, se reunió con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

En este contexto, se definió que la Ciudad reactivará todos los comercios del distrito menos los que están relacionados con la indumentaria, los servicios personales, los gimnasios y shoppings. Ni peluquerías, manicuras y otros rubros similares.

Tampoco reabrirán sus puertas nada relacionado con elocio y el entretenimiento, lo que quedará para el final. Esto incluye cines, boliches, bares y restaurantes.

Si bien la cuarentena seguirá hasta el próximo 24 de mayo, el resto de los comercios, salvo los relacionados con estos sectores, irán abriendo.

Para el gobierno porteño es fundamental reactivar la economía en este momento para evitar que crisis arrase con las pequeñas y medianas empresas.

Y si bien la construcción es otro de los sectores que mueve la economía porteña, por ahora solo sse avanzará con demoliciones o pozos que puedan resultar peligrosos.

Esta semana el Presidente se reunió con Rodríguez Larreta y Kicillof.

Actividades que no impliquen mayor riesgo de contagios

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, anunció que seguramente se van a liberar algunas actividades que "no impliquen el aumento del riesgo de contagios" de coronavirus, por lo que deberán ser barriales y fuera de los horarios pico.

Así lo expresó en el marco de una conferencia de prensa, en la que aseguró que no se otorgarán nuevos permisos de circulación, en el marco de la nueva etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia que comenzará a regir el próximo lunes.

"No puedo confirmar qué actividades o medidas se vana tomar, pero la idea es priorizar el no uso del transporte público, que no se van a aumentar los permisos para circular en auto o transporte, y que serán actividades regionales o barriales que no signifiquen un aumento del riesgo sanitario", aseguró el ministro porteño.

El ministro de Salud de la Ciudad anunció que se liberará algunas actividades.

Además, Quirós afirmó que "la idea es que todo lo que agreguemos de movilidad pública y de riego de contagio, no sea en los horarios pico".

"Nosotros estamos proponiendo, la igual que la provincia (de Buenos Aires) que la circulación que se agregue sea parcial y en un horario que sea más allá de media mañana", puntualizó.

Durante el informe, en el que también estuvieron presentes el titular del Same, Alberto Crescenti, y la directora general de Planificación Operativa, Paula Zingoni, se actualizaron los datos de la situación sanitaria desde el inicio de la pandemia, que ya cuenta con 2.081 casos positivos de coronavirus, con 106 fallecidos y 558 personas dadas de alta.