Ya es oficial: esta es la fecha a partir de la cual se empezará a pagar la segunda ronda del Bono ANSES de $10.000

En esta segunda edición se llegará a casi 9 millones de beneficiarios. Los pagos se completarán en un período de entre 4 y 5 semanas

La directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, confirmó hoy que el Gobierno nacional abonará nuevamente los $10.000 del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a los casi 9 millones de personas que lo cobraron la primera vez, con un cronograma de pagos que arrancará el 8 de junio.

En ese sentido sostuvo que los pagos se completarán en un período de entre 4 a 5 semanas, a través de las cales se buscará también generar una cuenta bancaria para los beneficiarios que aún no están bancarizados.

"El cronograma del segundo pago del IFE va a tratar de llegar al 100% de los 9 millones de argentinos, no solo con los 10.000 pesos sino también con una cuenta bancaria", aseguró Raverta esta tarde durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, en la que estuvo junto al secretario de Política Económica, Haraldo Montagú, y la directora nacional de Economía, Igualdad y Género, Mercedes D'Alessandro.

La titular de la Anses dijo que la misión del Gobierno es montar "un cronograma prolijo y con el que no se agolpe gente en la calle" y que para quienes no pueden asistir en la fecha asignada por tener Covid-19 u otro motivo "habrá nuevamente una fecha remanente para que reciban el beneficio".

Los pagos, aseguró Raverta, comenzarán el próximo lunes para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y quienes declararon una CBU con DNI terminado en cero.

Luego el pago irá avanzando día a día en base al número de terminación de cada DNI, y en el tramo final se abonará a quienes no tienen cuenta bancaria.

Los detalles del cronograma de pagos estarán definidos en un decreto presidencial que, según confirmaron a Télam desde la Anses, será publicado en el Boletín Oficial mañana o el miércoles a más tardar.

En esta segunda ronda del IFE se buscará llegar a 9 millones de beneficiarios

Según un informe de los Ministerios de Economía, Desarrollo Productivo y Trabajo publicado este fin de semana, el IFE evitó que entre 2,7 y 4,5 millones de personas caigan transitoriamente en la pobreza y es una de las medidas de transferencia más grandes llevadas a cabo en el marco de la pandemia de la coronavirus.

También contribuyó a ampliar la cobertura estatal de los sectores más vulnerables mediante transferencias monetarias que alzaron al 89% del decil más pobre de la población.

Uno de los grandes desafíos del IFE, aseguró el informe, fue pagar a todos sus beneficiarios ya que la mitad de las personas que calificaron para recibirlo no tenía una cuenta bancaria en donde depositar los $10.000.

Además, entre quienes tenían una cuenta bancaria, muchos mostraron dificultades para acceder ellas, por lo que finalmente optaron por desplazarse al cajero automático para retirar la totalidad del dinero en efectivo.

Por este motivo, confirmó hoy Raverta, el objetivo de la segunda ronda del IFE es que se pueda "avanzar en un mecanismo para aumentar la inclusión de las personas que hoy no tienen una cuenta bancaria" y, para eso, puedan tramitar una Clave Bancaria Uniforme (CBU) y "seguir adquiriendo inclusión en todos los sentidos".

¿Quiénes pueden acceder al IFE?

El IFE está destinado a la asistencia de grupos familiares de trabajadoras o trabajadoras informales y de casas particulares, así como de monotributistas sociales y de categorías A y B.

Para acceder al IFE es necesario tener entre 18 y 65 años y ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal no inferior a los dos años

No pueden cobrarlo grupos familiares en los que haya ingresos provenientes de un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado; de un monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos; de una prestación de desempleo; de jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos; o de programas sociales como el salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros.

Sí pueden acceder los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y el programa Progresar.

La segunda ronda del Bono ANSES de $10.000 se completará en 4 a 5 semanas

¿Qué pasa con los que no se anotaron?

De los 8,3 millones de otorgados en el IFE de la ANSES, todos aquellos que vivan en una provincia en la que se prolongue la cuarentena podrán volver a cobrar un segundo "refuerzo" de forma automática en junio.

Para la segunda tanda del Ingreso Familiar de Emergencia de $ 10.000, no habrá que reinscribirse en la ANSES, sino que bastará con haber sido elegido para la primera vuelta del beneficio.

Otros 700.000 ciudadanos aproximadamente están en proceso de revisión de sus casos, y cuando tengan fecha de cobro de la primera vuelta, también se harán acreedores al refuerzo de junio.

En cambio, el trámite está cerrado para nuevas inscripciones.

Además, quienes fueron rechazados para la primera vuelta no tienen forma de reclamar el ingreso a la segunda.