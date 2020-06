Peluquerías y restaurantes en la Ciudad: ¿cuándo y cómo vuelven?

En el marco de la nueva fase que arrancará este lunes, buscará implementar, en dos semanas, un esquema que posibilite el funcionamiento de ambos sectores

Luego de los anuncios del gobierno porteño para la nueva fase de la cuarentena en la Ciudad, que se extenderá hasta el 28 de junio, las autoridades locales pondrán bajo análisis protocolos que permitan la reapertura de más actividades, entre ellas las peluquerías y los restaurantes; así como evaluarán modelos para una "vuelta gradual" de las clases en las escuelas.

En el marco de una "cuarentena protocolizada" que arrancará el lunes en la Ciudad, el Gabinete de ministros porteños avanzará en la idea de implementar, en dos semanas, un esquema que posibilite el funcionamiento de las peluquerías, las que permanecen cerradas desde el 20 de marzo y nuclean a cerca de 15.000 trabajadores.

Al respecto, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que "estamos viendo cómo funcionan las peluquerías en otras ciudades, porque el servicio de esos lugares supone una cercanía física más estrecha, por lo cual, el cuidado debe ser mayor".

El documento se trabaja con la Confederación Argentina de Peluqueros que presentó el protocolo en distintos distritos del país, algunos de los cuales ya permitieron la reapertura de ese rubro con una modalidad que contempla que los clientes pidan turno antes e ingresen a los locales con estrictas medidas de desinfección previas.

Los restaurantes porteños permanecen cerrados desde el 20 de marzo

Gastronomía

Por otra parte, las cámaras que agrupan a locales de gastronomía -como restaurantes, bares, pizzerías y comidas rápidas- confeccionaron un protocolo que está en estudio en el Ministerio de Salud porteño y que prevé, por ejemplo, que en el salón para los comensales, las mesas estén a dos metros de distancia y puedan ser usadas por hasta cuatro personas.

También que haya dispenser de alcohol en gel en distintos espacios del local, como baños, cocina y salón; y también estipula la limpieza de las instalaciones entre los turnos de atención.

Ariel Amoroso, presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés, afirmó a Télam que "hay ganas de abrir los locales, pero si no hay clientes en la calle va a ser difícil", no obstante dijo entender que "la gente tiene miedo y resguardo" frente a la pandemia.

"Esperamos la aprobación del protocolo, pero también le pedimos al Gobierno de la Ciudad que una vez que podamos reabrir nos eximan del pago de la tasa de ABL y de Ingresos Brutos", agregó.

El Gobierno porteño analiza el probable regreso escalonado de las clases

Escuelas

En el caso del regreso a las escuelas de los alumnos, el Gobierno local estudia modelos implementados en otras ciudades en las que ya se avanzó en la vuelta a las aulas.

Una de las posibilidades que evalúan es la concurrencia de la mitad de los alumnos de un curso por semana, y abrir un espacio de 15 días para constatar que no hayan contagios de Covid-19 en ese período; así como también medidas de higiene y seguridad, como lavado de manos y toma de temperatura corporal de los estudiantes.

"No hay que arriesgar fechas que hoy no sabemos", aclaró, no obstante, Rodríguez Larreta sobre el mes en que podría comenzar a aplicarse la medida vinculada a las escuelas.

Por último, la Ciudad avanzó en el permiso para que los servicios de culto sean transmitidos por internet a cargo de los ministros religiosos que no viven en sus templos; pero, por ahora, no habilitó la concurrencia de las personas así como la participación de celebraciones religiosas.

En rigor, las autoridades porteñas iban a permitir la asistencia personal espiritual, pero en la tarde de ayer se dio marcha atrás con la iniciativa que fue postergada para más adelante.