¿No entraste en el Bono ANSES de $10.000?: habrá un pago especial de 3.000 pesos

Se trata de una suma dirigida a quienes no cobraron el bono Anses IFE. Lo impulsa Desarrollo Social y se abona en carácter de "refuerzo". Los detalles

El Ministerio de Desarrollo Social dispuso este viernes el pago de un refuerzo de 3.000 pesos para las personas que forman parte del programa Potenciar Trabajo y no percibieron el bono Anses Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), creado por el Gobierno para hacer frente a la pandemia de coronavirus (Covid-19).

El anuncio del pago adicional, que también se abonó en abril, fue realizado por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, en una reunión con referentes de organizaciones sociales.

El funcionario explicó que el "objetivo es sostener los ingresos de las familias en el contexto difícil que genera la pandemia del Covid-19".

"Representa un reconocimiento a quienes están trabajando en comedores y merenderos de todo el país y forman parte del programa Potenciar Trabajo", sostuvo Arroyo.

Los representantes de las organizaciones sociales presentaron al ministro, en la reunión, el proyecto de ley Ramona, que contempla el pago de un bono a quienes trabajan en comedores y merenderos, la mayoría de ellas mujeres.

Arroyo se comprometió a acompañar la iniciativa y dijo que esas trabajadoras de la economía popular forman parte de "esa gran red social que puso el cuerpo ante la emergencia sanitaria".

El programa Potenciar Trabajo, recordó el ministerio en un comunicado, reúne a los programas Hacemos Futuro y el Salario Social Complementario y busca avanzar en la conversión de planes sociales para poner el foco en la empleabilidad y las propuestas productivas.

Esos programas tienen como objetivo promover la inclusión social y mejorar los ingresos, e incluye a mayores de 18 y menores de 65 años.

Asimismo, prevé un salario social complementario para los titulares individuales y créditos ministeriales a unidades de gestión, conformadas por gobiernos provinciales, municipios, universidades y organizaciones de la sociedad civil.

Bono Anses IFE: todo lo que hay que saber

El Gobierno nacional abonará nuevamente los $10.000 del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a los beneficiarios que lo cobraron la primera vez.

Los pagos se completarán en un período de entre 4 a 5 semanas, a través de las cuales se buscará también generar una cuenta bancaria para los beneficiarios que aún no están bancarizados.

La titular de la Anses, María Fernanda Raverta, dijo que la misión del Gobierno es montar "un cronograma prolijo y con el que no se agolpe gente en la calle" y que para quienes no pueden asistir en la fecha asignada por tener covid-19 u otro motivo "habrá nuevamente una fecha remanente para que reciban el beneficio".

A continuación, todas las claves que tenés que saber sobre el Ingreso Familiar de Emergencia.

Para la segunda tanda del Ingreso Familiar de Emergencia, no habrá que reinscribirse en la ANSES

¿Cuándo arranca la segunda tanda del IFE?

El cronograma de pagos para la segunda ronda arranca el día 8 de junio con los DNI terminados en 0 de la Asignación Universal por Hijo, que van a recibir los $10.000 del IFE y quienes declararon una CBU con DNI terminado en cero.

Luego el pago irá avanzando día a día en base al número de terminación de cada DNI, y en el tramo final se abonará a quienes no tienen cuenta bancaria.

Salvo el remanente de personas que se enfermaron, perdieron el documento o tuvieron algún problema puntual, el resto ya terminó de cobrar.

Los detalles del cronograma de pagos estarán definidos en los próximos días.

La segunda ronda del Bono ANSES de $10.000 se completará en 4 a 5 semanas.

IFE junio: ¿cuántos lo cobrarán?

Tendrán acceso a esta nueva tanda de los $10.000 del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) los casi 9 millones de personas que lo cobraron en la primera ronda.

IFE junio: ¿tengo que volver a inscribirme?

Para la segunda tanda del Ingreso Familiar de Emergencia de $10.000, no habrá que reinscribirse en la ANSES, sino que bastará con haber sido elegido para la primera vuelta del beneficio.

Todos aquellos beneficiarios del bono que vivan en una provincia en la que se prolongue la cuarentena podrán volver a cobrar un segundo "refuerzo" de forma automática en junio.

IFE reclamos: ¿y los rechazados?

Unos 700.000 ciudadanos aproximadamente están en proceso de revisión de sus casos, y cuando tengan fecha de cobro de la primera vuelta, también se harán acreedores al refuerzo de junio.

En cambio, el trámite está cerrado para nuevas inscripciones.

Además, quienes fueron rechazados para la primera vuelta no tienen forma de reclamar el ingreso a la segunda.

Accederán a esta segunda ronda los 9 millones de beneficiarios de la primera tanda.

¿Qué pasa si no tengo CBU?

Una de las últimas novedades del Bono 10000 ANSES es que quienes no tengan Clave Bancaria Uniforme (CBU) tendrán como nuevo lugar de cobro para la segunda ronda a una sucursal bancaria, en la que se le abrirá una caja de ahorros para asegurar su inclusión financiera.

Este universo incluirá a la mayoría de los casi 1,3 millones que eligieron como boca de pago el Correo Argentino y para los que eligieron los cajeros automáticos de las redes Link o Banelco, y que se está trabajando con bancos públicos y privados para definir la distribución de las futuras nuevas cuentas.

IFE segunda tanda: ¿quiénes pueden acceder?

El Bono 10000 junio, al igual que la primera edición, estará destinado a la asistencia de grupos familiares de trabajadoras o trabajadoras informales y de casas particulares, así como de monotributistas sociales y de categorías A y B.

Para acceder al IFE segunda tanda es necesario tener entre 18 y 65 años y ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal no inferior a los dos años

No pueden cobrarlo grupos familiares en los que haya ingresos provenientes de un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado; de un monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos; de una prestación de desempleo; de jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos; o de programas sociales como el salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros.

Sí pueden acceder los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y el programa Progresar.