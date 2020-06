Deuda, actividad y gasto: los tres consultores más escuchados en la City revelan cómo sigue la economía

Durante una charla virtual organizada por "EFI WEEK Online", Dal Poggetto, Kiguel y Artana hablaron de todo. Pronósticos para todos los gustos

Mientras que la pandemia y la crisis económica siguen azotando a la Argentina, y este 2020 parece ya un año perdido que costará mucho levantar, los economistas creen que gran parte de la recuperación futura dependerá de las habilidades que tenga el Gobierno para ir despejando focos de incertidumbre. La deuda, el aumento del déficit fiscal, la expansión monetaria y la brecha cambiaria, están en la lista de prioridades.

En una conferencia virtual realizada en la "EFI WEEK Online" -otrora la EXPO EFI- los economistas Marina Dal Poggetto, directora de EcoGo, Miguel Kiguel, director de Econviews y Daniel Artana, economista jefe de FIEL, fueron lapidarios con respecto al desplome que tendrá el nivel de actividad este año.

Además, se mostraron preocupados por cómo será la recuperación hacia adelante. El primer turno lo tuvo Dal Poggetto, sostuvo que "la dinámica de la pandemia nos llevó puesto a todos". Si bien afirma que la economía caerá 10% este año, hay escenarios de stress -donde por la extensión de la cuarentena el tercer trimestre del año es igual al segundo- que podría llevar la caída del PBI hasta el 13%.

La directora ejecutiva de EcoGo cree que la economía podría llegar a caer hasta 13 por ciento este año.

Escenarios difíciles hacia adelante

Así, el arrastre para el año que viene pasaría de 3,3 y 1,5%, dificultando notoriamente un rebote más o menos que se sienta en la calle. "¿Cuál será la capacidad de Argentina de rebotar? El rebote va a estar, la tendencia hacia adelante es lo que no se sabe", dijo la directora de EcoGo.

Parte importante de las preocupaciones tienen que ver con el agujero fiscal. "Si la cuarentena se extiende, el gasto y el agujero fiscal se ensanchará aún más", dijo Dal Poggetto. El déficit, según sus cálculos, estaría entorno al 6,5% y 8,5% proyectado según la extensión del parate económico.

"Los fundamentals están mejor que en otras crisis, si se resuelve la deuda te descomprime los vencimientos de corto plazo. Hay margen para alinear los fundamentals pero depende de las definiciones de política económica. La capacidad de estabilizar la macro va a ser fundamental para ver la recuperación post pandemia. La deuda, sendero fiscal y cómo actúa el gobierno ante la crisis generan incertidumbre", afirmó.

Una visión complementaria tuvo Kiguel, director de Econviews. Admitió que el Gobierno está "ante desafíos inéditos, bajo una coyuntura compleja para la argentina". "La pandemia fue un sobre llovido mojado, nos obligó a ver una caída del Producto muy fuerte después de 10 años de estancamiento. Tenemos en PBI del año 2000", ejemplificó Kiguel.

El escenario de la "V" dependerá de la duración de la cuarentena que va a tener un impacto y lo que pase en el mundo. "Hay buena chance de que se recupere rápido pero tenemos un tercer elemento que es la deuda y las señales del gobierno. Si se sigue postergando un acuerdo con los acreedores la recuperación en V tiene menos chances de suceder", sostuvo el director de Econviews.

Con respecto al tema fiscal, Kiguel dijo que era inevitable pero el gran tema es cómo se financia. Calculó que por cada mes de cuarentena aumenta el déficit en 1 punto porcentual. Y que eso se viene financiando con asistencia del BCR al Tesoro que alcanzó 1 billón de pesos.

Kiguel cree que es inevitable que la expansión monetaria termine en más inflación

Quemarán los pesos en la mano

De ese total que emitió Miguel Pesce, quedaron 223.000 millones de pesos ya que lo demás lo esterilizó vía Leliqs. De todas formas, Kiguel remarca que lo importante es la cantidad de dinero M2 que quedó, algo que generará inflación en el futuro. Ese agregado monetario creció 100% en 12 meses.

"Eso indica que la gente tiene más pesos de los que quiere, o sea sobran pesos. Ese dinero no se va a la inflación ahora pero si no se los saca tenemos un riesgo inflacionario importante. Es difícil que en algún momento no salte la inflación pero es un tema de timing", apuntó Kiguel.

Finalmente, cerró la conferencia Artana de FIEL. El economista señaló que el Gobierno tendría que ir despejando escenarios, como el de la deuda. Tanto él como Kiguel coincidieron que lo primero es arreglar la deuda -que no está tan lejos entre las partes- para encaminar el resto.

Artana alertó por la cuestión fiscal y dijo que algo temporal puede ser permanente y generar una pesadilla

Artana está preocupado por el déficit fiscal y el aumento del gasto. "Una situación transitoria que puede ser permanente y transformarse en una pesadilla", afirmó.

Por otro lado, el economista de FIEL señaló que el país no tiene un programa económico y el Gobierno busca comprar credibilidad mediante un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. "Después de que se sea creíble se verá cuál es el programa económico que todavía no lo conocemos. Hoy por hoy no podemos decir si cierra o no porque no hay un programa económico", argumentó.

"Muchas veces los gobiernos tienen que hablar para la tribuna pero las decisiones tienen que ser consistentes con los que ahorran e invierten. La credibilidad nos da espacio para resolver problemas complejos. Pero pareciera que el gobierno va en el sentido contrario a aprovechar esta crisis. Necesitamos que el gobierno sea competente, no hay espacio para equivocarnos. Esperemos que acierten esta vez", resaltó Artana.