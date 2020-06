Cómo sería el pago en cuotas del aguinaldo y la aplicación de descuentos en el sector privado

Los empresarios estiman que solo un cuarto de los empleadores está en condiciones de cumplir con el abono del sueldo complementario en tiempo y forma

La negativa oficial a subsidiar al sector privado para hacer frente al pago del aguinaldo o alguna medida para facilitar esa obligación. en medio de la cuarentena por coronavirus, hará que solo un cuarto de las empresas pueda cumplir en "tiempo y forma" con el depósito de la primera cuota del sueldo anual complementario (SAC), que opera el martes 30.

"Todo indica que el aguinaldo se va a pagar en cuotas en el sector privado", manifestó Daniel Funes de Rioja, presidente de Copal y vicepresidente de la UIA.

El dirigente indicó que con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, el sector empresario tiene "un diálogo muy constructivo y coincidimos en la visión estratégica a largo plazo".

"El programa ATP lo conversamos diariamente. La única diferencia que tenemos es que no se haya facilitado un camino para pagar el aguinaldo", planteó Funes de Rioja en declaraciones a FM La Patriada.

El presidente de la Copal resaltó que "los especialistas sostienen que esta va a ser peor que la crisis del '30"y aseguró que tanto desde el Gobierno como desde el empresariado tienen "la mirada puesta en la reconstrucción y en el crecimiento sustentable, que la Argentina vuelva a recuperar niveles de desarrollo".

El vicepresidente de la UIA indicó que va a haber muchas empresas que paguen el aguinaldo en cuotas

Preocupación

"No podés prohibir que paguen el aguinaldo en cuotas porque las empresas se caen, pero los supermercados lo pueden pagar entero", aseguraron a iProfesional en el entorno del sindicalista, quien hasta ahora evitó formalizar un acuerdo como parte de una negociación que incluye las paritarias vencidas a fines de abril y la continuidad de las suspensiones pactadas hasta fines de mayo.

En ese marco, la CAME solicitó este miércoles una respuesta "urgente" al Gobierno para obtener un subsidio por el 100% del SAC, mientras desde la CAC se mostraron confiados en su compromiso con el gremio. "Por una cuestión política , Armando no podía aceptar el pago cuotificado, pero es un hombre muy práctico y criterioso, y sabe que muchas empresas no pueden pagarlo de una sola vez, asi que no va a manifestarse en contra", señalaron desde la CAC.

Por ley, el medio aguinaldo debe pagarse antes del 30 de junio pero muchas empresas no pueden hacerlo

También se están llevando negociaciones adelante en gastronómicos, autopistas y el sector textil. En este último caso, la idea es pagar el 100% en tres cuotas, mientras que la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (Adecra) recomendó a sus socios negociar el desdoblamiento con la comisión interna o los sindicatos regionales, una decisión que podría chocar con la oposición reiterada del titular de la CGT y líder del gremio Sanidad en Capital, Héctor Daer. "El aguinaldo es una norma de derecho público y no se puede negociar", advirtió Daer a este medio.

El cotitular de la CGT, Héctor Daer, ratificó este jueves su rechazo al fraccionamiento del haber de junio.

Tensiones

Las tensiones escalaron con la oficialización esta semana del pago del haber de junio en tres tramos a 200.000 empleados públicos y su efecto cascada en las provincias. En plena negociación con los bonistas, la medida desató un fuerte rechazo en los sindicatos de la CGT. Ese es el caso estatal Andrés Rodríguez (UPCN) y la confederación de gremios de la energía (Catedha), encabezada por el petrolero Antonio Casia (SUPEH) y su par del gremio del gas, Oscar Mangone.

Asimismo, el judicial Julio Piumato (UEJN) anunció un paro nacional para este viernes y bancario Sergio Palazzo presentó un amparo en las últimas horas, mientras los líderes de las dos CTA, Hugo Yasky y Hugo "Cachorro" Godoy, y los Suteba combativos también se pronunciaron en contra.

En cuanto al personal suspendido, el Ministerio de Trabajo confirmó en las últimas horas que las sumas no remunerativas no computan para el aguinaldo, cuyo importe se calcula sobre el 50% de la mayor remuneración mensual de cada semestre.

Ocurre que muchas actividades pactaron suspensiones entre abril y junio con el pago de una prestación no remunerativa por el 75% del ingreso neto o un porcentaje superior por el segundo trimestre. Y como el SAC se paga sobre las remuneraciones, la cartera laboral señaló que corresponde contabilizarlo únicamente sobre el período trabajado, es decir, enero, febrero y marzo, lo que implica un descuento de casi el 50%. La excepción sería el gremio metalúrgico UOM, uno de los pocos que en su acuerdo de suspensiones previó el pago íntegro de ese item.