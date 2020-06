Funes de Rioja: "Todo indica que el aguinaldo se va a pagar en cuotas en el sector privado"

El vicepresidente de la UIA consideró factible que muchas empresas deban abonar el medio aguinaldo por partes en varios meses para no profundizar la crisis

La negativa oficial a subsidiar al sector privado para hacer frente al pago del aguinaldo o alguna medida para facilitar esa obligación. en medio de la cuarentena por coronavirus, hará que solo un cuarto de las empresas pueda cumplir en "tiempo y forma" con el depósito de la primera cuota del sueldo anual complementario (SAC), que opera el martes 30.

"Todo indica que el aguinaldo se va a pagar en cuotas en el sector privado", manifestó Daniel Funes de Rioja, presidente de Copal y vicepresidente de la UIA.

El dirigente indicó que con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, el sector empresario tiene "un diálogo muy constructivo y coincidimos en la visión estratégica a largo plazo".

"El programa ATP lo conversamos diariamente. La única diferencia que tenemos es que no se haya facilitado un camino para pagar el aguinaldo", planteó Funes de Rioja en declaraciones a FM La Patriada.

El presidente de la Copal resaltó que "los especialistas sostienen que esta va a ser peor que la crisis del '30"y aseguró que tanto desde el Gobierno como desde el empresariado tienen "la mirada puesta en la reconstrucción y en el crecimiento sustentable, que la Argentina vuelva a recuperar niveles de desarrollo".

El vicepresidente de la UIA indicó que va a haber muchas empresas que paguen el aguinaldo en cuotas

Preocupación

"No podés prohibir que paguen el aguinaldo en cuotas porque las empresas se caen, pero los supermercados lo pueden pagar entero", aseguraron a iProfesional en el entorno del sindicalista, quien hasta ahora evitó formalizar un acuerdo como parte de una negociación que incluye las paritarias vencidas a fines de abril y la continuidad de las suspensiones pactadas hasta fines de mayo.

En ese marco, la CAME solicitó este miércoles una respuesta "urgente" al Gobierno para obtener un subsidio por el 100% del SAC, mientras desde la CAC se mostraron confiados en su compromiso con el gremio. "Por una cuestión política , Armando no podía aceptar el pago cuotificado, pero es un hombre muy práctico y criterioso, y sabe que muchas empresas no pueden pagarlo de una sola vez, asi que no va a manifestarse en contra", señalaron desde la CAC.

Desde el ministerio de Trabajo descartaron oficializar esa posibilidad a través de alguna norma