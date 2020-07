Avanza el proyecto para aliviar a los comercios y que no paguen el ABL de junio y julio

En la Legislatura porteña se dio otro paso más para que los comercios reciban algo de alivio mientras padecen las consecuencias de la cuarentena

El proyecto que propone liberar a los comerciantes damnificados por la pandemia del pago de las alícuotas de ABL correspondientes a junio y julio dio su primer paso al recibir dictamen de la comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria de la Legislatura porteña.

Si bien la mayoría de los locales, salvo los considerados esenciales, debieron cerrar a fines de marzo, hubo rubros no esenciales que pudieron abrir en mayo y junio. No obstante, desde este miércoles volvieron a cerrar por la nueva estapa de la cuarentena, con lo que la situación se agravará.

Esa iniciativa que se discutió este jueves, y que llegaría al recinto para ser aprobada el jueves 16 (el de la próxima semana es feriado por el 9 de julio), propone la creación de una línea especial de créditos del Banco Ciudad, con tasa subsidiada del 12% anual y reducción de requisitos respecto de otros préstamos, destinada a paliar la situación generada por la merma de ventas y facturaciones.

"El objetivo es aliviar un poco la situación de los comerciantes, con quienes veníamos acordando un esquema de reapertura gradual de los locales", explicó en la reunión de comisión, que se hizo a través de la plataforma zoom, el ministro porteño de Desarrollo Económico, José Luis Giusti. El funcionario agregó que piensan ampliar otros instrumentos en apoyo de sectores productivos y emprendedores perjudicados por la situación.

Manuel Balestretti, de la AGIP (Administración Gubernamental de Ingresos Públicos), también participó de las deliberaciones con los diputados locales para explicar cómo se haría la instrumentación de las medidas proyectadas

Preocupación de los comerciantes por no poder abrir sus locales

En el mismo encuentro, la comisión de Desarrollo Económico, Mercosur y Políticas de Empleo, presidida por Marcelo Guouman (UCR), avanzó con el proyecto de Gonzalo Straface (Vamos Juntos) de simplificación administrativa, que elimina varios pasos burocráticos y facilita las gestiones inherentes a las habilitaciones de locales o actividades y los requisitos de control y fiscalización.

Según estimaciones de la Federación de Comercio de Buenos Aires (Fecoba), unos 20 mil locales no volverán a abrir luego de la cuarentena. Y con las nuevas restricciones se gravará la situación y estiman que el número de los que bajarán la persiana para siempre llegará a 27.000.

Por eso, además de discutir protocolos de funcionamiento para las distintas actividades, insisten con un pedido que se repite desde el inicio de la cuarentena. Tiene que ver con que se dispongan medidas para que los supermercados no vendan productos no esenciales.

"En momentos en los que las Pymes atravesamos serias restricciones para vender nuestros productos, resulta inconcebible que los supermercados lo puedan hacer, perjudicando aún más las posibilidades de recuperación del sector", expresó FECOBA a través de un comunicado.

El titular de la entidad, Fabián Castillo, celebró la decisión de algunos municipios de la provincia de Buenos Aires que resolvieron impedir la venta de calzado, juguetes y ropa hasta el 17 de julio.

"Es un paso simbólico muy importante porque existe una evidente desventaja comercial para los comercios que están cerrados. Si se sigue permitiendo que los supermercados avancen, cuando podamos reabrir ya no tendremos a nadie a quien vender", manifestó Castillo.

Gastronómicos y hoteleros piden no pagar ABL por un año

Junto al reclamo de una Ley de Emergencia Turística, hoteleros y gastronómicos piden que se extienda el período correspondiente a las exenciones impositivas y a la ayuda del Estado nacional para el pago de sueldos, en el marco de la cuarentena por la pandemia de coronavirus​ en el país.

Así lo señaló Ariel Amoroso, presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés de la Ciudad de Buenos Aires (AHRCC).

"El programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) nos ayuda mucho a resistir la crisis y va a ser necesario incluso después de que se levanten las medidas de aislamiento social. En el caso de los hoteles, no sabemos cuándo van a poder abrir y, además, estamos seguros de que va a pasar tiempo hasta que se reanude el flujo turístico. Para los gastronómicos, existen muchos costos de reapertura y además por protocolo no vamos a trabajar a salón lleno. Si tenemos en cuenta que el punto de equilibrio en el rubro se alcanza con un 70% de funcionamiento del salón, no vamos a poder conseguir ese número. Muchas empresas además van a tener deudas, y son pymes o micropymes", expresó en vivo de Instagram con El Mensajero turístico.

Reclamo de hoteleros y gastronómicos

La AHRCC estima que el programa ATP debería extenderse por lo menos seis meses después de finalizada la cuarentena e incluso hasta doce meses en los hoteles.

A eso suma un pedido para que el Gobierno de la Ciudad suspenda el cobro del ABL por doce meses. También la condonación por seis meses del pago de Ingresos Brutos, para apoyar el proceso de reapertura de los locales.

"Somos conscientes de que el gobierno tiene sus problemas porque cayó mucho la recaudación, pero esperamos trabajar juntos con el objetivo de encontrar una mejor salida para todos", señaló Amoroso.

La hotelería y la gastronomía se encuentran entre las actividades más perjudicadas por la pandemia. Con establecimientos cerrados y sin ingresos (o con ingresos mínimos, en el caso de negocios con delivery y take away), los referentes estiman que, hasta el momento, por lo menos un 12% de las empresas del sector cerró sus puertas para siempre.

Desde la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) encabezan una jornada de visibilización acerca de la crisis. "Seguimos cerrados. Sin tu apoyo, quebramos", es el lema con el que impulsan la sanción de una ley de Emergencia Turística que abarque esos rubros. Hasta el momento existen once proyectos, pero no se ha avanzado en ninguno.