Miguel Ángel Bronda: "La Argentina es el ejemplo del país con más desorden macro y que menos crece en el mundo"

En medio del contexto de pandemia que se vive en la Argentina y en el mundo, el economista Miguel Ángel Broda analizó la coyuntura económica, atravesada por los 110 días de confinamiento que lleva este país. Y su diagnóstico de la situación fue realmente alarmante.

"Es muy difícil encontrar un país al que le vaya tan mal con la pandemia", sentenció el especialista, quien apuntó, además, contra la duración y la "baja calidad" de la cuarentena.

"No tenemos la menor idea de cómo vamos a salir y la verdad es que estamos ante un punto de inflexión. La Argentina es el ejemplo del país con más desorden macro y que menos crece en el mundo. Necesitamos 390 días para duplicar el ingreso per cápita. Si no nos hace reaccionar esto... No solo tropezamos con la misma piedra, sino con la misma cantera", advirtió el economista en el programa Mesa Chica, por LN+.

En su análisis y durante toda su entrevista, Miguel Ángel Broda reparó especialmente en un tema, que es la macroeconomía del país, la cual definió como "destartalada". Y, en esa misma línea de crísticas y preocupación, el economista también señaló: "La Argentina crece 8 veces menos que el promedio de América Latina, tiene una inflación incontrolable y la verdad que estamos en una situación heredada, pero de enorme desequilibrio macro".

Problemas acumulados

Según Broda, es bajo este contexto macroeconómico que "se fugan capitales, cerebros y que no se crea empleo". Asimismo, el economista también alertó por un proceso recesivo que viene ya desde el segundo semestre de 2018, el cual ya pasó por tres shocks: "la sequía, las PASO, que fueron muy importantes en la incertidumbre de la Argentina, y ahora la pandemia".

En ese sentido Broda, se refirió a una caída record del nivel de actividad, provocada por la pandemia, la cual sostuvo se observó claramente en la baja del 27% que se dio en abril. De todas formas, el economista apuntó contra una "cuarentena muy prolongada y de baja calidad" , que, además, no se encuentra respaldada por ningún plan económico.

Miguel Ángel Broda también resaltó que el número de enfermos viene creciendo y, por otro lado, apuntó contra una gran demora que se produce en los testeos, rastreos e instrumentos digitales para detectar los casos.

"En ese contexto veo que el país no sabe cómo salir. Cuando uno compara la Argentina con el resto del mundo ve que el virus no está retrocediendo. Algo parecido le sucede a Ruanda", sostuvo.

En cuanto a posibles salidas de la crisis, el economista pidió mirar ejemplos de la región como Colombia, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia.

"Se sale como lo hicieron los demás países de Latinoamérica. Se sale haciendo todas las cosas al revés de lo que este Gobierno plantea", opinó y apuntó una vez más contra la falta de "esbozos económicos" a corto y mediano plazo. Lo único que destacó como positivo fue el manejo de la negociación por la deuda, dijo a LN+ el economista.