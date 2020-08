Tienen coronavirus y ya reciben $500 por día: ¿cuántos pacientes son?

Este subsidio se establece mediante el programa Acompañar, destinado a la atención de pacientes leves de coronavirus en albergues extrahospitalarios

Más de 150 pacientes con coronavirus y síntomas leves recibieron el subsidio dispuesto por el Programa "Acompañar" del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que entrega 500 pesos diarios durante 10 días a personas que accedan a alojarse voluntariamente en centros montados de manera exclusiva a fin de evitar el contagio con sus contactos estrechos.

El ministerio de Salud bonaerense informó que son 158 los pacientes que ya recibieron esa ayuda y consignó que, con la colaboración del Banco de la Provincia de Buenos Aires, fue necesario abrir 83 cuentas bancarias al momento de la externación, porque sólo 75 de las personas subsidiadas contaban con una.

El Programa "Acompañar" está destinado a la atención de pacientes leves de coronavirus en albergues extrahospitalarios, con el fin de evitar la cadena de contagios entre sus contactos estrechos.

La iniciativa establece un fondo especial de subsidio por desarraigo y solidaridad para que estas personas cumplan su aislamiento en estos establecimientos.

En un comunicado se informó que, de esta manera, se les brinda un incentivo para generar igualdad y brindar un espacio donde las personas con sintomatología leve que por distintas razones no puedan llevarlo adelante en sus casas, tengan la asistencia adecuada en estos centros.

En Tecnopolis se montó uno de los centros para aislamiento de pacientes leves

Según los registros del Ministerio de Salud bonaerense la ocupación promedio de camas en esos centros es del 10%, y en algunos municipios del conurbano llega al 40%.

Los pacientes son derivados por el sistema sanitario provincial a cualquiera de los alojamientos que hay en toda la provincia.

Acompañar, un programa para combatir la pandemia

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, fue quien anunció semanas atrás la puesta en marca de este nuevo plan para combatir la pandemia.

El incentivo se dará a través de la asistencia del Estado mientras la persona se encuentra fuera de su domicilio. Esto significa que el gobierno bonaerense le pagará $500 por día a cada paciente que decida transcurrir el tiempo de cuarentena en uno de los centros de aislamiento que se montaron durante el transcurso de la pandemia y la cuarentena.

El gobernador Kicillof, en uno de sus anuncios desde La Plata

Kicillof denominó a esa ayuda un "subsidio de desarraigo y solidaridad" y contempla un fondo especial para poder brindarla a los ciudadanos de la Provincia. "No es aislar ni confinar. Es acompañar en buenas condiciones este proceso de aislamiento fuera de su casa", aclaró el Gobernador.

El ejecutivo bonaerense relató, además, cómo se tomó la decisión. Detalló que fue un proceso al que se llegó luego de hablar con pacientes, intendentes y ministros, que advirtieron que muchas personas no quieren irse de sus casas cuando no tienen un cuadro severo, que ponga en riesgo su integridad física o su dalud. "No lo hacen porque sienten que pierden algo. Ahí es donde aparece el Estado", agregó Kicillof.

Los funcionarios que estuvieron presentes en el anuncio desde Tecnópolis

Tecnópolis fue el escenario de la presentación del plan "Acompañar". Precisamente allí se montó uno de los centros para aislamiento de pacientes leves que tiene actualmente la provincia de Buenos Aires y que, según reveló el mandatario, es el más grande de todo el país. Allí hay una capacidad para dos mil personas y está equipado para que aquellos que deban estar en cuarentena por su cuadro clínico puedan tener actividades recreativas, contención psicológica y atención médica.

Además del gobernador Kicillof, en Tecnópolis estuvieron el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, su par en la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, y el ministro de Cultura, Tristán Bauer. Luego de haber recorrido las instalaciones, los funcionarios gubernamentales brindaron una conferencia de prensa. Allí, el ejecutivo bonaerense afirmó que el nuevo plan "es una medida sanitaria fundamental".

Este anuncio llega en un contexto donde los contagios nuevos han mostrado un incremento significativo. El último informe del ministerio de Salud aseguró que en una misma jornada se detectaron más de 5 mil infectados nuevos, lo cual hizo que aumenten los casos totales, que ahora son más de 136 mil. La disminución en el contacto interpersonal impactaría positivamente en la reducción de contagios que se necesita para poder continuar con la apertura de la medida de aislamiento.