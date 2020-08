El dato que asombra al mercado: ¿cuántos argentinos compran dólares por minuto?

Se trata de un nivel récord desde las restricciones de octubre de 2019 e, incluso, un 52% mayor a la cantidad que se registró el mes previo al cepo

Más de diez personas por segundo compraron dólares en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) durante julio, lo que arroja unos 600 ahorristas por minuto.

Se trata de un nivel récord desde la implantación del cepo cambiario de octubre de 2019 e incluso un 52,6% mayor a la cantidad de sujetos que lo hicieron ese mes, antes de la implantación del tope de u$s200 mensuales.

Los datos surgen del último informe del mercado cambiario difundido por el Banco Central y muestran un considerable crecimiento de las compras de moneda extranjera desde el comienzo de la pandemia de coronavirus y el aislamiento social.

Como desde el inicio de la pandemia el turismo internacional está paralizado, según Noticias Argentinas, se descuenta que todas las operaciones en el mercado formal fueron para ahorro o atesoramiento. Las operaciones de compra o venta de moneda extranjera en el mercado formal minorista sólo pueden realizarse en días hábiles en el horario de 10 a 15, de lo que se desprende que en julio, con 21 días hábiles, se contaron exactamente con 378.000 segundos para concretarlas.

Según el BCRA, el mes pasado hubo aproximadamente 3.900.000 personas que realizaron compras por u$s753 millones, a un promedio de u$s193,07 per cápita. Pero de los números también surge que la cantidad de personas que compraron dólares u otra moneda extranjera alcanzaron en julio 10,3 casos por segundo, un nivel récord a pesar de las restricciones impuestas desde septiembre del año pasado.

Así se fue reforzando el cepo

Por entonces, recuerda NA, se estableció un tope de u$s10.000 dólares o su equivalente en otra moneda extranjera por persona y por mes, en un intento de atenuar la permanente caída de reservas internacionales que se venía registrando desde el lunes 12 de agosto, al día siguiente de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Hasta entonces, la cantidad de compradores de moneda extranjera en el MULC alcanzaba a 1.500.000 personas por mes, menos de la mitad de los que recurrieron al mercado formal en julio de este año. En la noche del domingo 27 de octubre, tras conocerse la victoria de Alberto Fernández en las elecciones presidenciales, el Banco Central, por entonces presidido por Guido Sandleris, restringió aún más el tope de compra, que se ubicó en u$s200 mensuales por persona a partir del lunes 28.

Ese tope se mantiene hasta la actualidad, con el agregado de un recargo del 30% por el impuesto PAIS (Para una Argentina Inclusiva y Solidaria).

En un principio, las medidas de octubre y diciembre del año pasado parecieron surtir efecto: en noviembre, la cantidad de compradores bajó de 2.556.000 a 1.770.000 personas, en tanto el volumen neto de compras se redujo de los u$s3.920 millones de octubre a menos de la décima parte, con u$s374 millones.

Por su parte, el impuesto PAIS tuvo una significativa incidencia: de las 2.600.000 personas que compraron dólares en diciembre de 2019, se cayó a 600.000 en enero de 2020, luego a 455.000 en febrero y al mínimo de 435.000 en marzo, con montos de compras netas de u$s92 millones, u$s68 millones y u$s73 millones en cada uno de los primeros tres meses del año.

Abril marcó un abrupto cambio de tendencia, en el primer mes de aplicación plena de la cuarentena y con un aumento de la desconfianza del público en general por el aumento del gasto, el déficit fiscal y la emisión de pesos que representó la urgencia de la pandemia.

En el cuarto mes del año en curso, la cantidad de personas que compraron dólares u otra moneda extranjera ascendió a 1.200.000 casos y aumentó un 175,9% respecto de marzo, en tanto el volumen de compras se incrementó un 200%, de lo que se desprende que no solo creció el número de compradores sino también el promedio de las operaciones: de US$ 167,82 per capita en marzo a US$ 182,50 en abril.

La situación se agravó en mayo, con la duplicación de la cantidad de compradores (2,4 millones) y un aumento del 105,93% en el monto de compras, a razón de u$s187,92 por persona. Junio tuvo un aumento del 37,5% en la cantidad de compradores, que se elevó a 3,3 millones, que adquirieron u$s629 millones, a razón de u$s190,61 por persona, según NA.

Los últimos datos de la autoridad monetaria marcan un récord de 3,9 millones que compraron u$s753 millones, con un promedio per capita de u$s193.

Qué va a pasar con el dólar, según Melconian

El economista Carlos Melconian realizó este viernes un preocupante diagnóstico sobre la realidad del mercado del dólar en la Argentina y evaluó que "podría haber un salto devaluatorio" en el futuro cercano.

Melconian aseguró este viernes que si bien la pandemia fue un "golpe muy duro", el problema del país es que ha tenido su "macroeconomía desordenada" por muchos años, lo que le resta capacidad de resistencia.

"El problema de la Argentina es que su sociedad no quiere la moneda local. La usa solo para transaccionar. ¿Por qué? Porque la han cagado 150 veces con la moneda local. Entonces es natural. No son fugadores ni especuladores. Es natural", dijo el economista.

Melconian agregó que el "problema adicional" en la actualidad es que "semejante emisión monetaria" para financiar la crisis hará que si la sociedad no quiere esos pesos más adelante "podría haber un salto inflacionario y un salto devaluatorio, como históricamente ocurrió en la Argentina".

"Semejantes toneladas de emisión monetaria... Si me preguntan qué hubiera hecho. Nada. ¡Qué se yo que hubiera hecho! Esto hubiera hecho, esto", dijo Melconian, tras recordar que el 19 de marzo él propuso que el Gobierno se ponga a imprimir billetes para financiar la crisis.

Melconian advierte que difícilmente lleguen pronto nuevas inversiones del exterior.

Según Melconian, Argentina tiene problemas adicionales debido a que viene con crisis recurrentes desde hace mucho tiempo, y que cuando tuvo bonanza económica no supo administrar los ingresos y los "dilapidó" con un "gasto público insostenible".

El economista dijo que efectivamente hay "rebotes" en algunos sectores de la actividad económica como señaló el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, pero advirtió que estos "son poco genuinos y sostenibles".

"Hay algunos rebotes en algunos segmentos que tienen sus costos ligados al tipo de cambio oficial. Como la gente no puede comprar dólares a precio oficial, busca artículos sustitutos para sacarse los pesos de encima", analizó.

Para el economista, la política a veces "se equivoca" y llama a eso rebote o reactivación, cuando en realidad esto tiene poca sustentabilidad, porque "está apoyado en anormalidades y no en cuestiones genuinas".

"La inversión genuina mira Vicentin, Edesur, Teletrabajo, Reforma Judicial y Telecomunicaciones. Esa es la inversión en la que dicen: ¿Che, la enterrás? ¡Estás loco vos! El mundo razona así. Dice: ´qué voy a ir a un lugar si no la ponen ni los que viven ahí´", advirtió.

El economista señaló que el "problema" de profunda crisis de la Argentina no responde exclusivamente a la pandemia o a lo que pasó en los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri, sino a muchas décadas en las que la macroeconomía no estuvo ordenada.

El sombrío pronóstico de Giacomini

La cotización del dólar "va a saltar" en el mediano y largo plazo y "le va a sacar ventaja a la inflación", por lo que es recomendable "hacer planes de negocios descontando todo un escenario futuro con dólar caro en términos reales", sostuvo el economista Diego Giacomini en un análisis de la consultora Economía & Regiones en el que sostuvo que seguir hablando de un Mercado Único y Libre de Cambios "es joda".

Giacomini consideró que "no hay prácticamente posibilidad de que el dólar se abarate" en tanto el país no vuelva a "generar riqueza y crecer", por lo que concluyó que "toda decisión empresarial tendiente a defenderse de la suba del dólar y de la aceleración de la inflación es una medida correcta".

"Sacar crédito en pesos a tasa fija para stockearse de insumos y bienes intermedios atados al dólar, es buena decisión", indicó, además de remarcar su consejo "más aún si son insumos 100% en dólares y se tiene acceso al MULC (Mercado Único y Libre de Cambios).

"Este nombre es joda", indicó, en referencia a las restricciones para la compra de moneda extranjera existentes desde fines de octubre de 2019 y que se fueron profundizando con otras medidas, como la aplicación de un recargo del 30% con el impuesto PAIS.

Al respecto, señaló que "hay que tratar de acceder cuánto antes y en todo lo que se pueda al MULC" ya que su acceso "se va a volver más difícil", en consonancia con lo expresado por el presidente Alberto Fernández, quien se manifestó preocupado por el aumento de las compras de dólares a pesar del tope de US$ 200 mensuales por persona que rige hace casi 10 meses.

Giacomini: el economista lanzó un pronóstico explosivo sobre el dólar.

"No se puede descartar que empiecen exigir compensar importaciones con exportaciones, lo cual implicaría que todo importador debería hacer alianzas comerciales con exportadores, o prepararse para que esta posibilidad no lo agarre de sorpresa", se indicó en el análisis de E&R, trayendo a colación las medidas que en ese sentido aplicó la Secretaría de Comercio entre 2012 y 2015.

Por otra parte, en defensa de su visión de un futuro salto en la cotización del dólar, criticó a la mayoría de los economistas por los errores en sus pronósticos al respecto en los últimos años.

"El consenso de la profesión volvió a equivocarse, exactamente como cuando dijeron que el dólar estaba ‘bien’ a $37 y $45, o resultaba ‘carísimo' a $60", recordó, al tiempo que cuestionó a los que sostuvieron que la cotización del dólar iba a bajar luego del anuncio del acuerdo por el canje de la deuda con los acreedores.

"Ni el dólar ni su brecha bajaron con el acuerdo con bonistas bajo ley de Nueva York", sentenció, al tiempo que señaló que el paralelo o blue cotiza "$5 más que hace un mes" y el de contado con liquidación "$21 más", con una brecha "17 puntos porcentuales por encima del promedio del mes pasado y 9 puntos porcentuales por arriba del día previo a que se anunciara el acuerdo".

"Para que se entienda, tengamos en cuenta que Alberto Fernández ganó hace 10 meses. En este período, el dólar de mercado subió $70, pasando de $60 a $130 (redondeando)", señaló E&R, para agregar que "el dólar oficial subió $17, pasando de $60 a $77", en tanto "la inflación interanual se encuentra en torno al 43%".

Con esa convicción, recomendó a los inversores que "hay que hacer planes de negocios descontando todo un escenario futuro con dólar caro en términos reales".

"En este sentido, tomar nota que pensamos que la inflación se va a acelerar, por ende un escenario de dólar caro implica que va a tener que haber más salto del dólar de mercado y del dólar oficial también", aseguró.