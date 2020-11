"El Gobierno admite que no bajará la inflación en el corto plazo", alerta el economista Dapena

El director de la Maestría en Finanzas de la Universidad del CEMA conversó con iProfesional sobre la actualidad económica del país, dólar y precios

El dólar sigue volátil y la preocupación de la gente sobre el futuro de la economía argentina avanza en el mismo sentido.

Para conocer la opinión sobre este momento del país de la mano de un experto, iProfesional entrevistó al economista José Dapena, especializado en MSC in Finance and Economics, en la London School of Economics; y director de la Maestría en Finanzas de la Universidad del CEMA (UCEMA).

-¿Qué evaluación realiza de la economía?

-En mi opinión la palabra que mejor define la economía en este momento es que está "encorsetada". Las restricciones, regulaciones, prohibiciones, entre otras cuestiones, limitan la capacidad de la economía de asignar recursos de manera eficiente y expandir la oferta vía inversión o exportaciones.

Por ende, todo ello repercute en las posibilidades de crecimiento. Por ejemplo, la prohibición de despidos dificulta la contratación, las restricciones de compra en dólares dificulta la venta, la presión impositiva reduce los retornos sobre la inversión. Por lo tanto, la limitan, y así sucesivamente.

Por otra parte, el déficit fiscal y la emisión realizada para financiar al Estado generan presiones sobre el tipo de cambio oficial y sobre el nivel de precios, creando una situación de "overhang" monetario. Esta situación, hasta que no se resuelva, va a generar una situación de falta de crecimiento genuino, de expectativas inflacionarias y de retracción de la oferta de divisas.

El economista José Dapena, director de la Maestría en Finanzas de la UCEMA, opina sobre dólar, inflación y coyuntura.

-¿Cuál es su opinión sobre el rumbo que intenta mostrar el Gobierno?

-Las medidas que se han tomado se sustentan en una hipotética convicción que el tipo de cambio de mercado (que es el MEP o contado con liquidación), se encontraría por encima de un equilibrio de largo plazo. Así, con las restricciones implementadas, se podría lograr desinflar expectativas que "supuestamente" son incorrectas.

Pero estas medidas restrictivas presuponen que el diagnóstico que las justifica es correcto. En dicho sentido, la situación de alto déficit fiscal, alta presión impositiva y alta emisión de dinero genera un cockatil que difícilmente puede generar incentivos al crecimiento y proponer previsibilidad.

Por ello, si bien en el corto plazo una restricción puede funcionar, el riesgo es que el diagnostico no sea el apropiado. Y, en segundo lugar, que las medidas de corto plazo se transformen en permanentes porque no se resuelven los problemas de fondo.

-¿En qué aspectos concretos lo observa?

-Los precios de los activos financieros transmiten información, y esa información no es buena. La economía se encuentra a la expectativa, con riesgo e incertidumbre, y el inconveniente es la endogeneización de las variables, sin un ancla de expectativas consistente.

Es decir, en el sentido de que si la expectativa generalizada es que el tipo de cambio va a subir, esto termina siendo costoso para la economía, porque debe mantener un tipo de cambio diferente, aun cuando las expectativas fuesen eventualmente incorrectas.

-¿Qué cree que puede pasar entonces con esta variable y con la inflación?

-Sería muy raro que la enorme expansión monetaria no terminase afectando el nivel de precios y el tipo de cambio oficial. Si bien se intenta controlar la inflación vía tipo de cambio y tarifas, tarde o temprano la masa monetaria encuentra un camino donde reflejar el excedente.

Por ello entiendo que se admite la existencia de inflación, y se admite que no se reducirá la misma en el corto plazo. Por ejemplo, bonos en pesos prevén inflación de más de 40% a un año, y en los bonos dólar linked contemplan un nivel similar de expectativas de devaluación.

El precio del dólar libre sube sin parar, Dapena brinda su punto de vista sobre este tema.

-Con este panorama complejo, ¿qué solución de corto plazo serviría para frenar los desfasajes?

-Las medidas de corto plazo que mejor repercuten en la economía son aquellas que buscan proporcionar certidumbre y previsibilidad, y sobre todo respeto por los derechos de propiedad. El precio del dólar refleja el miedo que tiene la economía al accionar del Estado.

Por ejemplo, la caída en los depósitos en dólares no proviene del hecho que la situación de los bancos sea complicada, ya que, de hecho, los encajes son más que suficientes como para atender las necesidades de retiros de depósitos.

Lo que genera temor es que existan medidas del Estado respecto de la disponibilidad de los mismos.

En resumen, el comienzo de negociaciones con el FMI respecto de un programa de Facilidades Extendidas y la disciplina fiscal y control que ello conlleva, podría generar un catalizador que comience a revertir las expectativas.-