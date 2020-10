El Gobierno debe solucionar ya la crisis del dólar para evitar un estallido social, advierte economista

El economista Ricardo Delgado llamó a los sindicatos y empresarios a apoyar al Gobierno y ver qué impuestos hay que pagar para financiar el déficit de 2021

El economista Ricardo Delgado, CEO de la consultora Analytica, criticó la descoordinación de las políticas del Banco Central y el Ministerio de Economía, dijo que una brecha del dólar como la actual no se puede sostener sin un estallido y pidió medidas urgentes al Gobierno.

El siguiente es un resumen del diálogo con iProfesional:

¿Cuánto puede demorar el Gobierno en verse obligado a devaluar?

El Gobierno debería hacer todo el esfuerzo necesario para evitar una devaluación que sería el peor camino para solucionar la actual crisis cambiaria. Sin plan, sin un programa monetario, sin acuerdos sociales básicos que permitan la financiación del déficit, lo que aceleraría la devaluación es la pobreza, la exclusión y que haya menos generación de empleo

Sin embargo, con una brecha como la actual, si no devalúan los gobiernos, devalúa el mercado…

Siempre es deseable que los que tomen las decisiones sean los Estados. Hoy, cuando uno mira el dólar oficial, no ve retraso del tipo de cambio. Pero sí hay una brecha inédita que refleja un problema de expectativas.

Los actores económicos ven que el Gobierno no puede resolver la crisis. Pero tiene posibilidades de política monetaria para revertirla. Puede subir las tasas. Lo que aplicó hasta ahora fueron aspirinas, y lo que se necesita es una política de shock. Esas medidas de política monetaria serias se deberían haber tomado, además, cuando se termino el canje de deuda. Pero en lugar de eso, se aplicaron más restricciones. Y la tasa sigue sin tentar a los ahorristas, los productores de soja continúan vendiendo lo mismo que antes.

El Gobierno está sin un plan y debe tomar medidas de fondo ya para evitar un estallido

Al ser consultados, los productores dicen que esperan la devaluación…

Si todos esperan la devaluación y el Gobierno sólo aplica aspirinas, vendrá la devaluación. Y una devaluación sin plan tendrá consecuencias sociales enormes.

Ahora ya la sensación es que la falta de coordinación entre el Banco Central y el Ministerio de Economía nos llevó a esta situación y hay que ver si ya no es tarde para tomar las decisiones que había que tomar hace dos meses. El Gobierno tiene que darse cuenta de que ya no le queda tiempo, que debe tomar medidas de fondo ya para evitar un estallido.

Se acabó el tiempo para quién, ¿para el ministro Martín Guzmán o para el presidente Alberto Fernández?

Se acabó el tiempo de no hacer política económica, de aplicar aspirinas o dosis homeopáticas, esto de querer empujar con la barriga, llegar a una buena cosecha en abril. Pero Alberto Fernández todavía tiene más de 3 años de gobierno y puede cambiar las cosas, que no implica un cambio de figuras. Las decisiones económicas son parte de una decisión de gobierno en medio de un país que no tiene certezas, sobre todo en medio de una pandemia.

¿A cuánto pueden trepar el paralelo y la brecha todavía?

No hubo un momento en la historia reciente en que hayamos tenido esta brecha. Hay que remitir a junio de 1989, antes de que renunciara Raúl Alfonsín en medio de la híper, para encontrar una brecha de 130%. Pero sólo por un mes. Y en julio y agosto, durante la guerra de Malvinas, sólo durante 2 meses, hubo una brecha de 150%.

Las brechas son anómalas e indican situaciones muy críticas de las sociedades. Lo señalo casi por el absurdo, porque hoy el momento es otro. Pero claramente, hay una sensación de que el Gobierno no puede controlar la economía, por eso el mercado sobrerreacciona. Lo cierto es que no se puede convivir con esta brecha, porque se dispara la inflación y aparece el desabastecimiento. Y siempre se salió con una suba del piso, o sea, se devaluó el dólar oficial.

¿Cree que el FMI pedirá una devaluación?

Al FMI no le gustar los dólares desdoblados. Pero devaluar, ¿a qué nivel?, ¿al solidario?, ¿a 135? Hay que bancar un 65% de devaluación. Implica un piso de 30% más de inflación en el año, lo que nos acerca a tres dígitos, y eso si contenés las expectativas. Hay que tener cuidado con las soluciones alegres. Pero el Gobierno no actuó cuando debía haber actuado.

La gente teme un corralito, ¿existe ese peligro?

No lo veo. Los dólares están en los bancos, aunque desde las PASO el año pasado, se redujeron de u$s30 millones a la mitad. Pero la gente tiene que saber que los bancos están líquidos. El pánico es el peor de los consejeros y no conviene comprar fake news, En 2001 sí era evidente que venía un corralito porque los bancos no tenían los dólares, todos teníamos pesos que nos habían dicho que eran dólares. Ahora lo que son dólares, son dólares. No sembremos pánico.

El Gobierno debería hacer todo el esfuerzo necesario para evitar una devaluación

¿Puede aumentar la falta de mercaderías por las trabas a las importaciones y el temor a la devaluación?

Sí. Primero aumenta la remarcación, porque se espera que aumente el costo de reposición. Los actores se cubren de una devaluación cargando el valor del dólar paralelo. Y luego, como actitud defensiva, demorar las entregas de mercadería. Estas actitudes defensivas traban la economía. Por eso no se puede vivir con una brecha como ésta un largo tiempo.

¿A cuánto calcula que puede saltar la inflación?

Si hay una devaluación desordenada, podríamos acercarnos al 100% de inflación. No habrá una hiperinflación, pero sí un fogonazo inflacionario. Por eso hay que evitarlo. Y hay modo de evitarlo.

¿Qué puede hacer el Gobierno?

Ya no es sólo un problema de políticas económicas, sino de política con P mayúscula. Se deben reunir el Gobierno con la oposición, los sindicatos, y ver cómo financiar el déficit de 2021. El Gobierno tiene que conducirlo pero todos tiene que ver qué pone en la mesa, qué impuestos vamos a pagar, por qué tiempo.

¿Más impuestos a las empresas?

No. Pero si esperan más actividad, en estas condiciones no va a haber. ¿Qué vamos a hacer?, ¿bajar la asistencia a los necesitados? El Gobierno tiene que dar un incentivo a los que traigan dólares y asegurar que lo va a sostener en el tiempo.

¿Y le van a creer?

No en este contexto. Aspiro a que se pueda convocar a todos a los que tienen que convocar para que digan cuánto van a poner para financiar el déficit de 2021. La peor manera de licuar el gasto es mediante una devaluación.

En 2021, llegamos a 50% de pobres, y hoy ya estamos casi ahí. Imaginate si la devaluación no la decide el Estado. La oposición debe salir de la actitud de cuánto peor, mejor. Hay que ser muy cautos. Cualquier cosa nos hace estallar. Y el Gobierno tiene que despertarse y tomar medidas de peso.