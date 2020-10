El futuro del dólar y la misión del FMI: qué exigencias enfrentará la Argentina para llegar a un acuerdo

En noviembre arribará otra misión del Fondo. Claudio Loser, ex director regional del organismo, anticipó cuál será la lista de exigencias

El ex director regional para el Fondo Monetario Internacional (FMI), Claudio Loser, enumeró los problemas fundamentales que nuestro país debe resolver. El dólar no está entre las prioridades.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció que enviará una nueva misión a Argentina a mediados de noviembre para el inicio de negociaciones con el Gobierno sobre un programa económico respaldado financieramente por el organismo de crédito multilateral. El organismo internacional manifestó que quiere ser parte de la solución y no del problema. ¿Qué va a exigir el FMI a Argentina?

Durante una entrevista en el programa Qué Hacemos con los Pesos (A24, Claudio Loser, ex director regional para el Fondo Monetario Internacional ( FMI), remarcó que "el problema a solucionar no es el dólar. En 200 pesos está subvaluado. Pero dado a cómo se está dando la situación en las últimas semanas, todo va a ser muy complicado. El FMI quiere que haya un plan, o sea una trayectoria, y que sea creíble".

"Jugar con el dólar y con medidas pequeñas es tratar de darle una aspirina a un enfermo de pulmonía. Tienen que solucionarse los problemas fundamentales", insistió Loser.

"El FMI quiere que haya un plan , o sea una trayectoria, y que sea creíble", dijo Loser.

La alta inflación, principal problema

"El problema fundamental que Argentina tiene es la alta inflación, un déficit fiscal grande, una expansión monetaria enorme y la gente ya le ha perdido total confianza al Gobierno aún después de haber arreglado las cosas con los acreedores de deuda", resaltó.

En este contexto "el FMI no quiere imponer el programa. El problema es que puede de alguna manera puede decir que se queda afuera y espera", indicó.

Respecto a la posibilidad de estar frente a una hiperinflación, remarcó que no se imagina una hiper como la venezolana pero sí podemos ver tasas del 100 % de inflación. "El Gobierno tiene que actuar muy rápidamente. Como primera medida se debe simplificar el sistema cambiario. En este momento no hay un tipo de cambio oficial y hay diez tipos de cambio. Eso tiene que limpiarse. A lo mejor desdoblar un cambio financiero y otro comercial, pero sin tantas vueltas. Eso sería importante", opinó Loser.

El FMI anunció que enviará una nueva misión a Argentina a mediados de noviembre

"Por otro lado, tienen que elegir qué se destina al problema del Covid y además ir poniendo la casa en orden, aunque no ajustando inmediatamente porque eso no se puede. Tendrán que subir mucho las tasas de interés y tendrán que tener un poco de ayuda financiera del FMI o del Banco Mundial. Además tiene que haber un programa, no se puede seguir improvisando", agregó.

En relación a los tiempos que se pueden estar manejando respecto de una negociación con el FMI, indicó el ex funcionario del Organismo remarcó que "si hay necesidad el Fondo se va a mover muy rápidamente. Ya lo ha hecho en Argentina, también en lugares como Grecia y otros".