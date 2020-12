Desde Juntos por el Cambio aseguran que la suspensión de las PASO "complica a la oposición"

El presidente del bloque de Senadores de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, Roberto Costa, se manifestó en contra de la suspensión de las PASO y consideró que "es una movida que complica a la oposición".

"Hasta ahora tienen el acompañamiento de varios intendentes, pero nosotros en principio queremos saber por qué", explicó el senador en declaraciones radiales.

Además, apuntó en duros términos contra el kirchnerismo y aseguró que "uno puede esperar cualquier cosa" de parte del ala más ortodoxa del oficialismo.

Este viernes un grupo de gobernadores de distintas provincias le pidieron al presidente Alberto Fernández la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) previstas para el año que viene bajo el argumento de evitar el alto costo que conllevan.

"En principio queremos saber por qué este pedido, no podemos decir que estamos en contra de entrada, si no hay compulsa interna es lógico que no haya, pero si hay compulsa tiene que haber PASO", consideró Costa, al tiempo que pidió una normativa para regular las primarias. "Si hay un frente que no tiene compulsa interna, es un desgaste que no se justifica", sumó.

En otro orden de cosas, se refirió a la situación procesal del exvicepresidente Amado Boudou luego de que la Corte Suprema confirmara su condena por el caso Ciccone y sentenció: "No cabe duda sobre su actitud delictiva y tendrá que cumplir la condena".

Gobernadores y las PASO

Los gobernadores de 21 provincias acordaron este viernes realizar un pedido oficial al presidente Alberto Fernández para que se suspendan las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo año.

La movida de los mandatarios provinciales ya se venía armando desde semanas atrás, cuando algunos gobernadores comenzaron a plantear públicamente la necesidad de cancelar las primarias.

Este viernes, tras la firma del Consenso Fiscal 2020, representantes de 21 distritos compartieron un almuerzo en la Quinta de Olivos. La reunión en Buenos Aires sirvió para cerrar el acuerdo para avanzar en la suspensión de las PASO y expresarle formalmente la idea al mandatario nacional.

Gobernadores de 21 provincias se reunieron en la Quinta de Olivos, con el objetivo de suspender las PASO 2021

¿Cuál es el motivo?

Según coinciden los gobernadores, las primarias del 2021 se deben cancelar para ahorrar recursos en medio de la crisis y la pandemia de coronavirus.

Dentro del grupo de mandatarios provinciales también se encuentran los radicales de Juntos por el Cambio Gerardo Morales, de Jujuy, y Gustavo Valdés, de Corrientes.

Ahora, el jefe de Estado evalúa la propuesta y los pasos a seguir, ya que la suspensión de las primarias debe realizarse a través de una ley del Congreso, sin la posibilidad de efectuarse por decreto.

De todas formas, con un acuerdo de la gran mayoría de las provincias, el oficialismo no tendría problemas para aprobar en el Parlamento la cancelación de las PASO por ésta vez.

¿Puede Fernández suspender las PASO?

A principios de noviembre, el gobernador sanjuanino Sergio Uñac pidió al Gobierno nacional para que suspenda las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) 2021, lo que generó una nueva polémica entre el oficialismo y la oposición.

Entonces, el Gobierno nacional aclaró que una posible cancelación de los comicios dependerá del Congreso.

En tanto, eesde la alianza opositora Juntos por el Cambio se emitió un comunicado en el que pidió evitar las "decisiones electorales unilaterales".

Según informaron fuentes de la Casa Rosada a la agencia de noticias NA, el Ministerio del Interior trabaja hasta el momento en el cronograma que fija la ley, ya que depende del Parlamento modificarlo.

"El Congreso es el ámbito que debe debatir cualquier modificación de la ley electoral y el cronograma de elecciones", afirmaron los voceros, que consideraron que esos temas "se deben discutir entre todos los sectores". "Nosotros somos el órgano de aplicación y por lo tanto también debemos ser prudentes en nuestra opinión", sostuvieron cerca de Eduardo de Pedro, ministro del Interior.

Sin embargo, cada vez son más los referentes del oficialismo que respaldan la intención de eliminar las PASO, ya que, según argumentó el propio Uñac, implican un gran costo económico para el Estado y podrían ser un eventual foco de contagio si persiste la pandemia del coronavirus. Al mandatario sanjuanino se sumaron a la idea de suspender las elecciones primarias el gobernador salteño Gustavo Saenz y su par cordobés Juan Schiaretti.

"No lo he hablado con él (Alberto Fernández). Me parece que desde esta lógica podría, por lo menos, dispararse la discusión. No conozco la opinión personal del Presidente", resaltó Uñac en declaraciones a los medios acreditados en la Casa Rosada.

Además, consideró que la suspensión de las PASO 2021 se podría concretar de manera excepcional teniendo "previo acuerdo político con una gran mayoría de los sectores políticos argentinos".

"Teniendo en cuenta lo que está pasando en Europa en estos momentos con esta segunda ola, que es más virulenta y letal que la primera, y teniendo en cuenta la situación sanitaria y económica del país, se podrían suspender por única vez", explicó el mandatario.