Precio del dólar en el mundo divide a los analistas: ¿habrá un impacto positivo o negativo en la economía argentina?

El contexto internacional es beneficioso para los mercados emergentes. Cómo puede influir en la brecha cambiaria, según analistas

"Posible rebote del dólar a nivel internacional para esta semana", anticipa un tuit del analista financiero Christian Buteler que, tal como nos tiene acostumbrados esta red social, generó alguna polémica.

Posible rebote del dólar a nivel internacional para esta semana. — Christian Buteler (@cbuteler) December 7, 2020

Su comentario hace referencia al dólar index, un índice que mide el valor del dólar estadounidense con relación a una canasta de monedas extranjeras, y algunos le objetaron que esto es poco probable por el nivel de emisión monetaria que está registrando Estados Unidos, a lo que se suma el nuevo paquete de estímulos que se prevé que lance el nuevo gobierno.

Si bien no desmiente esos fundamentos, el experto explicó a iProfesional, que "es esperable que empiece a mostrar un rebote porque ese dólar índice tocó un piso de 90,70".

Detalla que el dólar a nivel internacional estuvo bajando, en Brasil cayó más de 10% en un mes, pero anticipa que, por una tendencia natural, "es de esperar que veamos algún rebote del dólar index", describe.

Así, no descarta que en los próximos días se vea una baja generalizada de las monedas del mundo contra la divisa estadounidense, tendencia que afectaría también al peso en la Argentina.

Para analistas, el contexto internacional es beneficioso para los mercados emergentes

¿Impacto en la brecha cambiaria?

Esto no tendría un efecto directo en el valor del dólar oficial local, pero sí es esperable que incida en el precio del paralelo. En este sentido, Buteler celebra que se haya achicado la brecha entre e dólar oficial y el MEP y el CCL y explica que esto coincide con la tendencia mundial, aunque considera que el piso del dólar libre es el solidario.

"Sin ese piso del 65% más que se paga, la incidencia de la caída del dólar index en la reducción de la brecha en el valor local podría haber sido mucho mayor, pero tenemos esa barrera que el Gobierno no lo quiere sacar porque teme que, con la salida de la pandemia y la posibilidad de viajar al exterior, se vayan más dólares con las tarjetas de crédito", explica.

Sanantiago López Alfaro, presidente y socio de Patente de Valores, disiente con el vaticinio de Buteler en cuanto a sus expectativas del dólar index y anticipa que esa divisa a nivel mundial estará más débil.

"Vamos a ver un cambio estructural respecto de los últimos años con un dólar internacional que perforará los 90 y traerá suba en los precios de las materias primas, de los commodities y del crudo y una apreciación de las monedas más débiles", sostiene.

Para López Alfaro, este es un escenario muy positivo para la Argentina y, si bien reconoce que es cierto que hubo un giro más hacia la ortodoxia en el último mes, no atribuye la mejora en la situación cambiaria del último tiempo a la política local, sino al contexto mundial.

De todos modos, observa que "Argentina tiene un fuerte desafío ahora en enero y febrero, cuando la inflación tiende a subir y el dólar suele volverse tomador, pero hay que ver como actúa el central, pero después todo parece indicar que vamos a ver un escenario muy bueno para los mercados emergentes, que el país deberá tratar de aprovechar".

Así, ambos analistas no descartan que el dólar llegue a $84 pesos para fines de este año, tal como lo previeron los analistas que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central, dado que el gobierno ha venido devaluando al ritmo de la inflación y es esperable que lo mantenga de esa manera.

Coinciden en que una devaluación pronunciada sería muy perjudicial para el país y que, si el contexto internacional ayuda, se podrá mantener la reducción en la brecha cambiaria lograda hasta ahora.

Ahora, en cuanto a la perspectiva de que la moneda estadounidense estará en $126,45 para el cierre de 2021, como lo anticipó el REM, no están tan seguros. "Si hay una inflación del 50% esto se verá reflejado en el precio del dólar, sin dudas. Y, si el dólar index se va a 100, también, pero con Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos tratando de posicionarse con un paquete fuerte de medidas de asistencia y con la dificultad que van a tener para subir impuestos por no tener mayoría en el Congreso, no vemos que esto último vaya a suceder", vaticina el representante de Patente Valores.

A lo que Buteler agrega que "los años electorales en Argentina tienden a aminorar los procesos devaluatorios, lo que podría hacer que a fines de 2021 tengamos un dólar oficial incluso algo más bajo que el previsto por el REM".

Sin embargo, todo dependerá del éxito que tenga el gobierno nacional en controlar la inflación en el próximo año, que se espera ronde el 50% según el REM, y de lo que suceda a nivel internacional, que parece que ofrecerá un escenario positivo para los países emergentes, como Brasil, nuestro principal socio comercial.