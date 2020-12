Álvarez Agis cree que 2021 puede ser "el mejor año desde 2010" en Argentina

El economista, que anticipó que 2020 sería "un año de mierda", pintó un panorama favorable para los próximos meses. Las claves de la recuperación

En diciembre de 2019, Emmanuel Álvarez Agis anticipó que 2020 sería "un año de mierda" para la economía argentina, en buena parte por las condiciones macroeconómicas que dejaba el gobierno de Mauricio Macri. "Si todo sale bien", agregó el exviceministro de Economía de cara al primer año de gestión de Alberto Fernández.

La pandemia de coronavirus hizo que todo saliera mal, con los resultados económicos a la vista. Casi un año después, Álvarez Agis es optimista: cree que 2021 puede ser "el mejor año desde 2010" en términos económicos en nuestro país.

Mejor año desde 2010

"En 2021 casi seguro que vamos a tener el mejor año desde 2010. Para el año que viene será importante ordenar el descalabro financiero que tenemos, que la economía real", sostuvo el economista durante su disertación de este jueves 10 de diciembre en el 19º Seminario ProPymes 2020, evento anual organizado (este año de modo virtual) por Techint.

Álvarez Agis consideró que la economía real "va a tener un buen año en 2021, ya que las exportaciones se van a recuperar fuerte" y no saldrán muchos dólares del país por turismo. En línea con el discurso del Gobierno, el titular de la consultora PxQ señaló que "ya estamos viendo niveles de recuperación, sobre todo en la industria", en algunos casos con niveles de actividad superiores a los del año anterior.

Para lo que resta de 2020, el exfuncionario advirtió que "este año va a marcar una de las peores caídas económicas en la Argentina y en el mundo por la pandemia". "Nuestro país caerá 10 u 11%, que para nuestro país es una tragedia, porque venimos de dos años de recesión", evaluó.

No se puede estar peor

"Como la Argentina venía con todo tipo de reservas agotadas, la carne al asador que pusimos como paquete de ayuda (para enfrentar la pandemia) fue el mercado de capitales y la emisión monetaria", analizó sobre la respuesta a la crisis profundizada por el coronavirus.

Además, consideró que "no se puede estar peor que esto. Si una empresa no se fundió este año, probablemente no se funda más". Según el ex funcionario, "la clave para el año que viene es el financiamiento para las pymes".

Por último, el economista afirmó que el desafío para el país "es 2022, con una economía con niveles normales, sin pandemia". "Y ahí la Argentina se chocará con sus obstáculos corrientes", completó.