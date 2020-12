Presidente de Re/Max: "En Argentina, te ven crecer demasiado y te quieren correr de la pista"

Para el 2021, estima que si bien la situación sanitaria no está bajo control, hay una vacuna a la vuelta de la esquina y espera que esté todo más tranquilo

Con 44 años, el cordobés Sebastián Sosa hizo crecer la firma Re/Max de manera exponencial en la región. Junto a su esposa, Dorothy Peñate, llevan adelante la compañía con un objetivo contundente: crecer e impactar a través de los negocios. Para esto, ya cuenta con cinco oficinas en Uruguay y pretenden seguir expandiéndose por fuera de Montevideo.

El presidente de Re/Max para Argentina y Uruguay dijo que la pandemia no ha sido algo que les haya impactado en la facturación, si bien señaló que la única implicancia, hasta ahora, es la frustración de algunos planes de inauguración de nuevos locales.

Respecto al balance que hace del mercado inmobiliario uruguayo en el 2020, en diálogo con El Observador señaló: "Hacemos un cierre muy positivo más allá de que tenemos claro que fue un año muy especial. Si bien no crecimos en materia de oficinas, el volumen de operaciones que se realizaron este año -en comparación con el año anterior- creció alrededor del 20% y un 35% mayor en lo que respecta a la facturación".

En cuanto a la perspectiva para el año próximo, indicó que "si bien esta situación sanitaria no está bajo control, hay una vacuna a la vuelta de la esquina y, a pesar de los rebrotes, pensamos que el 2021 va a ser más tranquilo y el mercado va a dar un salto".

Y advirtió: "Uruguay controló mejor la situación que Argentina y el parate fue menor, lo que hace pensar en una recuperación más rápida. Somos optimistas e incluso estamos en tratativas de abrir otra oficina en Montevideo y una en Colonia. En Argentina, a modo de ejemplo, fue completamente distinto porque sufrió una devaluación y la moneda vale muy poco. El 2020, en facturación, cerramos un 20% abajo pero esto -en parte- se explica porque el peso argentino vale tres veces menos de lo que valía antes".

Re/Max está creciendo de manera exponencial en la región

Caso Cucicba

En setiembre de este año la Inspección General de Justicia (IGJ) determinó que la compra, venta y alquiler a través de franquicias es ilegal. El mes pasado, representantes legales del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA) expusieron que entidades similares del interior de la Argentina acercaron documentación a la IGJ donde se denuncia desde competencia desleal hasta ejercicio ilícito de la actividad inmobiliaria.

A la par, se informó a través de iProfesional que surgieron denuncias contra RE/MAX ya en el ámbito laboral y que la AFIP ya tiene notificación de esas irregularidades.

Si bien la compañía se mantiene operativa tras lograr la intervención de la Justicia comercial -esto tras la denuncia de la IGJ y la posterior apelación de RE/MAX-, lo cierto es que en torno a CUCICBA afirman que la presentación de pruebas por parte de los colegios del interior terminará inclinando la balanza a favor de la disolución total de la operación doméstica de la firma.

Sin embargo, cuándo se le preguntó sobre este tema a Sosa, dijo que "ya se hizo la presentación correspondiente. Ahora seguirá en las manos de la Justicia, pero hay que decir que la misma gente que nos hace esta denuncia, salió a aclarar que se había pasado de rosca con lo que habían dicho. Hasta ahora, todas las oficinas de Re/Max en Argentina siguen trabajando y es una denuncia contra casa matriz -o sea nosotros- pero el resto de las oficinas no tienen nada que ver. Creemos que lo que ellos plantean, no tiene chances de prosperar".

En cuanto a la imagen de la empresa, advirtió que "se generaron algunas situaciones un poco desgraciadas. Por ejemplo, estábamos haciendo algunos negocios que se cayeron o tratando de abrir alguna oficina que no se concretó. Pero, en nuestros registros, la gran mayoría de los clientes entienden perfectamente de lo que se trata. Ellos (por CUCICBA) están disfrazando una guerra ideológica y comercial con algo legal, pero la gran mayoría de las personas se están dando cuenta".

A pesar de esta situación, el presidente indicó que siguen con los mismos planes a futuro: "Estamos proyectando para el año que viene, entre Argentina y Uruguay, abrir 14 oficinas que es el mismo número que teníamos. Pero hay que trabajar un poco más porque hay personas que esta situación les representa algo así como miedo o incertidumbre".

Están proyectando para el año que viene, entre Argentina y Uruguay, abrir 14 oficinas

Palos en la rueda

Sobre su postura respecto a este tema, remarcó: "A mí, en lo personal, no me da miedo pero sí bronca. Sobre todo por lo que esto representa en Argentina, donde intentamos avanzar y lo único que se quiere hacer es ir para atrás. Hay gente que se da cuenta que no vale la pena emprender en Argentina, porque te ven crecer demasiado y te quieren correr de la pista".

Y agregó: "Internamente a nosotros no nos sorprendió. Sí nos sorprendió la magnitud de lo que está dispuesto a hacer el statu quo para frenar algo novedoso y que viene a desafiarlos. Pero después de eso, es un capítulo más de la novela, porque durante 13 años fueron y vinieron las cartas documento".

El motivo por lo que se generó esta situación va más allá de si hay o no lugar en el mercado, porque él cree que sí lo hay: "Creo que el problema, para mí, es que hace mucho tiempo las cosas funcionaban iguales pero ahora ya no se hacen como antes. Entonces, se eleva el piso y ahí es donde quedan cortas personas que no quieren o no pueden crecer".