Jubilaciones: el Gobierno explicó la fórmula de ajuste ante el Congreso

Moroni y Raverta explicaron en el Congreso Nacional aspectos del proyecto aprobado por el Senado que establece que la fórmula de ajuste será trimestral

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni; y la titular de la Anses, Fernanda Raverta; resaltaron este lunes en el Congreso Nacional que la nueva fórmula de ajuste de las jubilaciones para el 2021 ya demostró ser "virtuosa" cuando entre el 2008 y el 2017 permitió que los haberes tuvieran un aumento real del 25,6 por ciento.

Los funcionarios expusieron en un plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, que conducen los legisladores del Frente de Todos Marcelo Casaretto y Carlos Heller, respectivamente.

Moroni y Raverta explicaron aspectos del proyecto aprobado por el Senado que establece que la fórmula de ajuste será trimestral y se calculará en base al 50 por ciento del aumento de la recaudación y de los salarios.

La iniciativa se discutirá este martes entre los legisladores durante un nuevo encuentro telemático del plenario de comisiones, mientras que el miércoles se emitirá dictamen en una reunión presencial y el 29 se discutirá en la última sesión del periodo ordinario prorrogado hasta el 3 de enero.

La nueva fórmula de movilidad es similar a la aplicada durante los años 2008 a 2017, al combinar en un 50% la recaudación de la ANSES y en otro 50% la variación salarial, surgida ésta última de la más alta entre las medidas por el INDEC y por el Ministerio de Trabajo (índice RIPTE).

Volver a la fórmula de 2008

Moroni presentó la nueva fórmula de ajuste jubilatorio ante el Congreso Nacional

Moroni aseguró esta jornada que el proyecto de movilidad jubilatoria impulsado por el Poder Ejecutivo "establece volver a la fórmula de 2008, que es la que demostró a lo largo de su vigencia que los haberes crecieron" para el sector pasivo.

"Ninguna fórmula funciona en el vacío, sino dentro de un proyecto económico y político de desarrollo como el que lleva adelante este Gobierno y que es dónde los salarios crecen", agregó.

Moroni puntualizó que "si los salarios crecen, el modo de que los haberes previsionales crezcan es que acompañen la suerte de los salarios".

Por su parte, Raverta aseguró que la fórmula de ajuste de las jubilaciones que impulsa el Gobierno es similar a la que se aplicó entre 2008 y 2017, a la que calificó como "muy virtuosa" porque permitió "un aumento real de las jubilaciones del 25,6 por ciento".

En ese sentido señaló, en cambio, que el mecanismo aplicado durante el gobierno de Mauricio Macri, entre 2017 y 2019, "hizo que los jubilados perdieran en un 19,5 por ciento su capacidad de compra".

"Queremos contar con una fórmula de movilidad que pueda, justamente, otorgar esas certezas, esa tranquilidad, esa previsibilidad a los jubilados y jubiladas de la Argentina", declaró al exponer ante el plenario.

Raverta destacó que este año se logró que la clase pasiva haya tenido aumentos de sus haberes del 35,3 por ciento y, por esa razón, fueron "el sector de la sociedad que no perdió en el año de la pandemia donde tantos y tantas han perdido".

Oposición versus oficialismo

El proyecto de movilidad jubilatoria impulsado por el Poder Ejecutivo establece volver a la fórmula de 2008

Desde la oposición, el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, señaló que ahora se está discutiendo "si se incorpora o no inflación" y advirtió que, "partiendo de la base que el presupuesto plantea una inflación del 29% y que todos los consultores hablan de una inflación superior al 50% cómo se hará para que los jubilados no pierdan poder adquisitivo".

En tanto, el vicepresidente de la comisión de Previsión y Seguridad Social, Alejandro Cacace (UCR) manifestó: "No quieren dar una garantía de que los haberes no pierdan contra la inflación; no contestaron cuál sería el aumento a marzo. Habían comprometido un 11,9 % pero luego hubo muchas idas y vueltas y cambios en el proyecto".

Sobre esa consulta, el secretario general de Anses, Santiago Fraschina, aceptó que "al día de hoy" sólo cuentan con el "dato del aumento del RIPTE", pero garantizó: "El aumento será superior a la inflación".

Desde el oficialismo, Casaretto señaló: "Volvemos a la fórmula de 2008 con la que los jubilados ganaron un 26% por encima de la inflación y salimos de la fórmula de Macri de 2017 con la que los jubilados perdieron un 19%".

"La Argentina crecerá en 2021 y crecerán los salarios y la recaudación. Queremos que los jubilados tengan aumentos por encima de la inflación y mejoren su poder adquisitivo", insistió.

En esa misma se expresaron el santafesino German Martínez, Rosana Bertoni y Carlos Vivero, quien reseñó que la "ausencia de previsibilidad durante el macrismo motivó que (los jubilados) hayan perdido en dos años 20 puntos de su poder adquisitivo".