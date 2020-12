Carrió le avisó a Solá que hay entre 300 y 500 buques chinos que van al mar Argentino

El bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica ARI, partido que lidera Elisa Carrió, le envió este lunes 21 de diciembre una nota al canciller Felipe Solá para advertirle sobre que hay entre 300 y 500 buques chinos que se dirigen al mar Argentino.

"La explotación ilegal de nuestros recursos marinos en manos de buques de pabellón extranjero lesiona nuestra soberanía, impide el desarrollo económico sostenible de nuestras comunidades y deteriora el ecosistema marino, es patrimonio común de la humanidad. La República Argentina cuenta con una posición estratégica que le permite una proyección bioceánica y bicontinental, pero aun así somos un país que vive de espaldas al mar", alertó.

En una carta enviada a Solá, los diputados de la CC ARI pusieron en conocimiento al canciller sobre "la grave situación que hoy afecta al mar argentino, particularmente en el límite exterior de la Zona Económica Exclusiva" y le solicitaron que "propicie una política exterior y regional en el sector pesquero, que avance en la consecución de los objetivos anteriormente enfatizados".

"La pesca ilegal amenaza la soberanía de los estados ribereños y su seguridad económica, debilitando asimismo el orden mundial basado en reglas y los acuerdos internacionales en la materia. Resulta imprescindible construir políticas de Estado que trascienden las diversas gestiones de gobierno y pueda sobreponerse a la impericia, imprudencia o negligencia de los funcionarios turno", alertaron.

En la misiva señalaron que "según la FAO, la pesca INDNR - ilegal, no declarada y no reglamentada - se encuentra asociada con delitos complejos como tráfico de drogas, crimen organizado, trata de personas, tráfico de armas, entre otros. En general, se cometen toda clase de violaciones de derechos humanos, en particular sobre las tripulaciones", explicaron.

"Un convoy de entre 300 y 500 buques chinos acaba de saquear nuevamente los caladeros de Chile, Perú, Colombia y Ecuador y ahora se dirige hacia el mar argentino. Año a año nuestro país es testigo silencioso de la explotación de sus mares por parte de potencias extranjeras. El tamaño del convoy es estimado dado que las naves apagan su sistema de posicionamiento satelital como parte de la estrategia de pesca ilegal, ya que violan el espacio soberano de los Estados ribereños", expresó la CC ARI.

"La pesca INDNR amenaza la soberanía de los estados ribereños y su seguridad económica y alimentaria, debilitando asimismo el orden mundial basado en el Derecho Internacional y en la paz y seguridad internacionales", indicó y agregó que "está en juego la seguridad alimentaria".

La CC presentó el proyecto de ley para reestablecer criterios básicos de sanción y elevar el monto de las multas actuales al equivalente del 60% del monto original en dólares a través de una unidad de medida superadora que toma en cuenta el litro de combustible de mayor octanaje de venta al público, dado que el gasoil está atado a actividades productivas y siempre va a permanecer en la banda inferior a través de la intervención del Estado vía Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A.