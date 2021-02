"Canasta escolar" de Precios Cuidados: hasta el 31 de marzo con dos productos incluidos "especialmente"

La Secretaría de Comercio preparó un kit especial de "vuelta a clases" pensado de cara a la nueva normalidad que presenta la pandemia del coronavirus

La Secretaría de Comercio Interior presentó el programa "Vuelta al Cole con Precios Cuidados". Se trata de valores de referencia para la canasta escolar antes del inicio del ciclo lectivo 2020. La misma estará vigente hasta el 31 de marzo con un incremento del 21% interanual.

La novedad, a diferencia de otros años, es que se incluyeron especialmente dos productos clave para cuidar a los escolares en el contexto de pandemia: alcohol en gel y barbijos.

Los artículos podrán encontrarse en las cadenas Carrefour, Disco, Jumbo, Vea, Coto, La Anónima, Walmart y Cooperativa Obrera, además de los locales de Todo Moda y varias librerías que integran la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines (CAPLA).

Qué incluye el programa

Según explicaron, en la Canasta Escolar se incluye: lapiz negro Faber Castell a $18, caja de lápices de colores Faber Castell a $125, adhesivo transparente Voligoma a $58, repuesto de hojas Gloria a $113,60, lapicera con cartucho Simball a $89, resaltador Bic a $81,90.

También carpetas a $145 y $162, juego de geometría Maped a $99 y zapatillas de tela entre $799 y 999. Además, se incorporan productos específicos de cuidado contra la Covid-19, como alcohol en gel desde $99 y barbijos desde $89.

El programa Precios Cuidados es un acuerdo voluntario, resultado del diálogo y consenso entre el Gobierno y empresas con el objetivo de que los consumidores tengan precios de referencia al momento de hacer sus compras.

En www.precioscuidados.gob.ar, los consumidores pueden encontrar toda la información del programa y el listado completo de los productos. O comunicarse al 0800 666 1518.

También en la app se pueden escanear productos, corroborar precios y avisar faltantes en góndolas. Se puede descargar de manera gratuita en www.argentina.gob.ar/aplicaciones/precios-cuidados.

En caso de no encontrar el producto en góndola, o encontrarlo mal señalizado o a un precio mayor al que corresponde, la app brinda la posibilidad de enviar un aviso a la Secretaría de Comercio Interior de la Nación.

Cuándo empiezan las clases

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, dijo que aspira a que el 2021 "sea un año de recuperación de aprendizajes", a la vez que reiteró que el Gobierno promueve "el regreso de manera segura" a las clases presenciales.

Al ser consultado sobre la modalidad de trabajo en las escuelas y en los hogares, Trota recordó que "no hemos superado la pandemia, que sigue impactando en el mundo".

El programa de Canasta Escolar incluye barbijos y alcohol en gel

Clases presenciales: este es el plan del Gobierno

"Nuestro objetivo es que por lo menos tres días a la semana cada uno de los estudiantes tenga clases presenciales en la escuela", afirmó Trotta.

"Es importante que el estudiante repita la jornada habitual, no que vaya dos horas. Si tiene jornada simple, que el día que le toca ir vaya todo el día. No son actividades de revinculación educativa, son clases con un sistema alternado de presencialidad y no presencialidad", aseguró.

"Vamos a reforzar el transporte público en horario pico y escalonar el ingreso para descongestionar el transporte y que no se produzcan movimientos masivos en la puerta de la escuela", explicó.

Por otra parte, afirmó: "Tenemos que cuidar la escuela, y los protocolos elaborados son los que nos permitirán garantizar distanciamiento físico, uso del tapabocas, ventilación. En ese marco, este será un año de recuperación de aprendizaje, marcado por una realidad de alternancia en la presencialidad".