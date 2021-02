Estos 5 factores podrían provocar una caída de hasta el 10% en Wall Street

A pesar de la inyección de liquidez de la que goza el mercado, la Bolsa de Nueva York, corre el riesgo de sufrir una corrección a la baja del 5 o 10%

La Bolsa de valores de Nueva York, la más influyente del mundo, corre el riesgo de sufrir una corrección (baja) de entre 5 y 10% en algún momento de este primer trimestre, aseguró en un documento el Comité de Análisis e Inversión el Bank of America.

Lo anterior, a pesar de la inyección histórica de liquidez que disfruta el mercado, más los estímulos fiscales que también son históricos y que, presuntamente, apuntalarían el repunte de la economía y sentarían las bases para una mayor recuperación en los meses subsecuentes, incluyendo el año entrante.

Para los expertos del banco estadounidense, existe un dato que empieza a ser revelador e inquietante: muchas acciones del mercado empiezan a registrar valoraciones que recuerdan momentos de correcciones pasadas derivadas de dicha situación. Pero, también existen factores adicionales en el fondo de una eventual corrección del mercado.

1. Hot money, dinero caliente

Hay una liquidez excesiva, lista para invertir, desinvertir, comprar lo que no se debe comprar, vender lo que no se debe vender, etc. ¿La prueba?, el primer e histórico "gran estrangulamiento de posiciones cortas" provocado por los foristas de Reddit. Esto es determinante, el hot money, o dinero caliente, antes era institucional, pero la pandemia también cambió lo anterior. Hoy miles o quizás millones de estadounidenses tienen ahorros personales (el ahorro está en niveles históricos) y los quieren invertir por cuenta propia, ya dieron pruebas de su poder. Según Bank of América, el año pasado los inversionistas "de a pie" impulsaron 65% sus operaciones de compra-venta en el mercado de valores el año pasado, una tasa histórica, que a la vez significa miles de millones de dólares.

2. Las compañías de "cheque en blanco"

Se trata de empresas creadas exprofeso para captar capital con el único objetivo de comprar otra empresa que tome su lugar, la que a su vez hará lo mismo. El horizonte de inversión es de sólo 2 años, tiempo después del cual se regresa el capital y las ganancias al inversionista original.

El banco estadounidense advierte sobre los grandes riesgos regulatorios de las criptodivisas que aún quedan por delante

En el año 2019 la captación de fondos para estos mecanismos de inversión fue de u$s19 mil millones, pero en 2020 la cifra se disparó a u$s106 mil millones. Casi 6 veces más. Bank of América tiene evidencias de que el crecimiento ya es desmesurado; sólo en enero de este año el número de empresas con estas características que iniciaron operaciones en el mercado es superior a la suma total de los últimos seis años, señaló el sitio Alto Nivel.

3. Las criptodivisas

La capitalización en este mercado ya supera el billón de dólares. El banco estadounidense advierte sobre los grandes riesgos regulatorios que aún quedan por delante. Este factor en esencia podría beneficiar al mercado, no sin antes generar desconfianza en las plazas bursátiles en general.

4. El exceso de ahorro

Bank of América estima que en las cuentas corrientes (chequeras o débito), y de ahorro de los estadounidenses, existe un exceso de ahorro por aproximadamente u$s1.4 billones; ¿a dónde puede parar ese ahorro con tasas de interés en cero por ciento?, los ojos apuntan al mercado de renta variable. Una ola de liquidez de tal magnitud provocaría la corrección de muchas emisoras.

5. El dinero opaco

De acuerdo con la fuente, mucha empresas, especialmente las 500 de mayor capitalización en el mercado (S&P-500), dejaron de ofrecer información transparente sobre sus beneficios y situación financiera en general; estamos en un escenario complejo que podría empeorar ante cifras poco claras de grandes corporativos.

Reddit vs. Wall Street: ¿una pantalla para la ciberdelincuencia?

Fue la gran historia tecnológica-financiera de los últimos días. Y es posible que haya nuevos capítulos. La trama de GameStop, una empresa de venta física de videojuegos en declive, cuyas acciones fueron impulsadas por una acción coordinada desde el subforo de Reddit WallStreetBets para, de paso, poner en apuros a fondos que habían apostado a que las acciones seguirían depreciándose.

El resultado fue una bomba incendiaria con análisis encontrados. Desde que un grupo de usuarios "comunes" habían vencido a los tiburones de Wall Street, pasando por la supuesta ruptura y cambio de paradigma de todo el mercado inversor, hasta las conspiraciones para frenar la supuesta cruzada.

Unos días después de que la vorágine haya sucedido, surgen preguntas sobre si se trató de una pantalla para que los cibercriminales realizarán sus fechorías.

En la siguiente entrevista de iProfesional, Sebastián Stranieri, CEO y fundador de la empresa argentina VU Security, analiza este y otros interrogantes en relación con la pelea de los foreros de Reddit contra los grandes inversores de Wall Street.

VU Security es una compañía enfocada en prevención de fraude y protección de la identidad. Provee herramientas de autenticación robusta de la identidad de los ciudadanos mediante la combinación de los controles tradicionales de ciberseguridad con geolocalización, aprendizaje automático, reconocimiento de documentos de identidad y el análisis del comportamiento del usuario. Tiene más de 150 clientes en 25 países de América Latina.

-¿Qué lecciones y enseñanzas dejan esta historia del grupo de jóvenes reunidos en WallStreetBets en Reddit, que causó millonarias pérdidas a inversionistas en Wall Street?

-Al igual que como sucedió con el movimiento de los chalecos amarillos en Francia y otros países europeos a partir de 2018, lo que pasó con Wall Street es una acción originada en las redes sociales.

La lección que nos deja es que las redes sociales están siendo utilizadas para modificar, en este caso, el comportamiento del mercado, y es algo que sucederá cada vez más seguido.

Sebastián Stranieri: "La delincuencia informática utiliza tácticas muy similares a las empleadas en este caso".

-En el caso de Reddit y Wall Street, los jóvenes son los protagonistas. ¿Sucede lo mismo con la delincuencia informática o es más bien una actividad de adultos?

-Esto no tiene ninguna relación con la delincuencia informática. La gente involucrada tiene buen poder adquisitivo y trabajó con otros para dar un golpe. Si bien tranquilamente podría haber sido una organización, habría que probar eso para demostrar que es un delito.

-¿La delincuencia informática podría utilizar tácticas como las empleadas en este caso para cometer delitos, en lugar de ataque de fuerza bruta, o de malware u otra variante tradicional sobre los sistemas informáticos de los inversionistas tradicionales?

-La delincuencia informática utiliza tácticas muy similares a las empleadas en este caso. Un ataque de Distributed Denial-of-Service (DDoS) está basado en el trabajo en conjunto de muchos equipos para dar de baja un servicio. Puede ser para algo como en este caso o para dar de baja un sitio de e-Commerce.

Se trata de un ataque prácticamente imposible de frenar simplemente por el comportamiento normal de los equipos. Un buen ejemplo podría ser lo que sucede en el Cyber Monday en Argentina: muchos usuarios ingresan a un sitio para ver las ofertas, y el sitio se cae.

La dark web es un espacio en el que hay que tomar precauciones al compartir información.

Los riesgos de la "Dark web"

-¿Los delincuentes informáticos podrían utilizar los foros de Reddit para realizar estafas?

-Hay miles de foros en la denominada Dark web, o Deep web, en la que se organizan, se venden bugs, vulnerabilidades y exploits de empresas a nivel mundial. Al igual que en cualquier otro foro online, hay que tomar precauciones al compartir información y entender que estamos rodeados de desconocidos cuyas intenciones no sabemos.

-Los pequeños inversores agrupados en Reddit recurrieron a aplicaciones como Robinhood en lugar de asesores financieros tradicionales. ¿Cuáles son los riesgos que conlleva el uso de estas aplicaciones? ¿Qué precauciones deberían adoptarse?

-En un foro como Reddit, uno debería tomar las mismas precauciones que tomaría en la calle si un completo extraño aconsejara "Invierte aquí, te harás millonario". Luego, si bien las aplicaciones como Robinhood prometen invertir con un clic y de manera gratuita, es importante tener presente que se trata de dinero real y que, en muchos casos, las sugerencias de la app están basadas en tendencias en el corto plazo que pueden llevar enormes pérdidas monetarias en el largo plazo.