Camioneros vs. Larreta: paro por tiempo indeterminado de recolectores de residuos

El sindicato de Camioneros comenzó a las 6 de la mañana un paro por tiempo indeterminados en la recolección de residuos de la Ciudad de Buenos Aires

El sindicato de Camioneros comenzó a las 6 de la mañana un paro por tiempo indeterminados en la recolección de residuos de la Ciudad de Buenos Aires, en reclamo del pago de un bono y en rechazo al supuesto ajuste de los días laborales de los trabajadores que, según explicaron, significa una rebaja salarial de hasta $20.000 por mes.

"Venimos anunciando el paro hace mucho tiempo. Esto es por la tensión constante que ejerce el gobierno de la Ciudad sobre esta empresa de servicios recortando los salarios", aseguró el secretario adjunto del gremio, Pablo Moyano.

"Por la quita de coparticipación de Nación a Ciudad del 1% ha empezado a ajustar actividades, vienen presionando para que los trabajadores dejen de trabajar un dia a la semana o no trabajen los salarios y no se ha abonado el bono por ser trabajadores esenciales", agregó en declaraciones radiales.

Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros

Moyano también advirtió que la medida de fuerza es por tiempo indeterminado: "El paro se va a mantener hasta que se pague el bono y hasta que el Gobierno de la Ciudad se comprometa a no ajustar a los trabajadores, que se los quite a los bancos, que se los saque a sus amigos pero no a un laburante que trabajó durante toda la pandemia. Hasta que la Ciudad baje de su soberbia y hable con los dirigentes y los delegados, el paro va a seguir".

Según argumentaron desde el gremio, "están sacando un día de recolección por lo que no se pueden hacer horas extras" y sumaron que "hay 6 empresas de recolección, son cerca de 8 mil trabajadores que son contratados por el gobierno de la ciudad y el plan de ajuste es de Larreta y Santilli".

El Sindicato de Camioneros, "tras reiteradas oportunidades de aviso de medidas, toma esta determinación a causa del incumplimiento del pago del bono a los trabajadores esenciales, que durante los últimos meses expusieron su salud y la de sus familias, por mantener la higiene de la Ciudad de Buenos Aires, son castigados con la quita de días de trabajo, lo que significa una perdida salarial", explicaron a través de un comunicado.

Moyano desafió en una entrevista radial: "El paro se va a mantener hasta que se pague el bono y hasta que el gobierno de la Ciudad se comprometa a no ajustar a los trabajadores, que se los quite a los bancos, que se los saque a sus amigos pero no a un laburante que trabajó durante toda la pandemia".

"Hasta que la Ciudad baje de su soberbia y hable con los dirigentes y los delegados el paro va a seguir", concluyó Moyano.

El patrimonio de Karina Moyano

Tras el fallo que benefició a Karina Moyano, su padre Hugo Moyano, jefe de Camioneros, salió a defenderla y cometió un exabrupto. Dijo que la mujer junta "manguito por manguito", luego de que se conociera una resolución que la sobreseyó y que ordenó que le devolvieran medio millón de dólares que estaban congelados desde hace más de dos años en una causa de narcotráfico.

La medida fue dispuesta por el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena mientras subrogaba a su par Juan Pablo Augé durante la feria de enero. Determinó el sobreseimiento de la hija de Moyano y el reintegro de u$s436.670 y $600.000 que estaban congelados, y que la mujer retiró en la sucursal del Banco Nación de Lomas de Zamora.

Luego Augé anuló la resolución, ya que consideró que el sobreseimiento "fue dictado sin referencia alguna al hecho por el cual se encontraba siendo investigada". Planteó que hubo "una manifestación genérica y aparente desde lo formal, basada en citas jurisprudenciales y expresiones genéricas", que a criterio de él "carecen de sustento".

Moyano, en defensa de su hija, dijo que la mujer "se rompe el o... laburando, para juntar manguito por manguito". Defendió al juez Villena, autor del controvertido fallo, ya que consideró que se trata de un magistrado que tiene la "autoridad moral y las agallas para tomar las determinaciones como corresponden", en una entrevista a C5N.

¿De quién era el dinero?

En el expediente judicial, Karina Moyano explicó que el dinero encontrado pertenece a su padre, hermanos y al abogado Daniel Llermanos, que defiende a la familia y es asesor legal del gremio. Según explicó la hija del camionero en uno de los varios escritos sucesivos que presentó ante el juez a cargo del expediente durante la feria, Federico Villena, ese dinero "responde a causas de absoluta legitimidad y buena fe". Ella señaló: "Corresponde a préstamos e incluso donaciones de mis padres y hermanos durante un tiempo extenso que no puedo precisar con exactitud, pero tengo la certeza de que esa conducta solidaria se inició antes del comienzo de 2016".

Psicóloga social y secretaria de Género en el gremio de Camioneros, en uno de los escritos precisó que "el objetivo de la ayuda económica consistía en conformar una sociedad con aquel [por su pareja, padre de la detenida], una empresa familiar de logística destinada fundamentalmente al rubro fletes".

En las semanas que siguieron, Karina Moyano intentó recuperar ese dinero, pero el nuevo juez a cargo de la investigación, Juan Pablo Augé, rechazó esa solicitud, que no apeló la hija del líder del gremio de Camioneros.

Este miércoles, Hugo atacó a los medios. "De los desastres que hicieron Clarín y La Nación con los militares no dicen nada, pero por dos mangos de mi hija sí. Creo que debería discutirse una nueva ley de medios, hacen un daño muy grande y los voy a denunciar", desafió el jefe de los camioneros.