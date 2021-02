De Pablo, durísimo contra el Gobierno: el ministro al que "nadie le cree" y el "pecado" de Fernández

El analista fue crítico con la gestión del Presidente e hizo hincapié en los problemas económicos y en el accionar del ministro Martín Guzmán

El economista Juan Carlos de Pablo estuvo crítico con la gestión económica que está llevando adelante el ministro Martín Guzmán y también con el Gobierno de Alberto Fernández, al comentar que "cometió el mismo pecado que Mauricio Macri".

"El Presidente tiene una oportunidad que veremos si aprovecha o no. El lunes próximo tiene que hacer un discurso solemne y jugoso frente a la Asamblea Legislativa y puede ser el comienzo del afloje de tensiones. Hoy estamos verdaderamente complicados por muchas razones y el presidente tiene la oportunidad de ver si puede reencauzar la situación", advirtió.

Y aseguró en una entrevista en LN+: "Alberto Fernández cometió el mismo pecado que Mauricio Macri. No tener un ministro. Cuando no tenés un ministro, ¿quién está a cargo? La política económica es una pulseada de pareceres. Por eso tiene que tener una cabeza".

"El arranque del 2019 fue redistributivo a través del sector público, pago por el sector privado. Discrecional y centrado en la cabeza del presidente. Vino la pandemia, comenzaron a emitir más", continuó.

Salario público versus salario privado

Uno de los grandes problemas a los que hizo referencia fue que el salario promedio del sector público es superior al promedio del sector privado.

"Hay que hacer un conjunto de medidas congruente entre sí que sean relevantes y creíbles. La pretensión del ministro Guzmán de que un conjunto de variables fuerce un crecimiento a 29% porque lo puso en el presupuesto no se la cree nadie. En esas condiciones, hacer política económica es muy complicado", advirtió.

"Con la experiencia nacional y mundial que tenemos en materia de congelamiento de precios, hay cosas que llaman verdaderamente la atención. Hay un conjunto de disposiciones que no pasan el filtro de un curso de microeconomía elemental. Vos no le podés decir a un tipo, 'reducí por debajo de los costos, maximizá y, si no, te mando a los inspectores'. El tipo te va a decir, 'no puedo producir más porque me faltan insumos, algunos de los cuales son importados; así que no hables más conmigo, hablá con el presidente del Banco Central'", comentó.

Respecto de la incidencia ideológica en las decisiones del Gobierno, De Pablo opinó: "Cuando vos tenés una responsabilidad ejecutiva, la ideología es solo una de 14 cosas que tenés que tener en cuenta. ¿Vos te imaginás a un director de hospital que solo tenga un enfoque ideológico en materia de vacunas? Habría muchos más muertos de los que hay. No hay que ir a la facultad para darse cuenta de que, si uno pisa una tarifa, genera un problema. A medida que pasa el tiempo, el problema se agrava. Entiendo el argumento de las elecciones, pero siempre estamos en elecciones. Si vos dejás todo para mañana, la realidad te sorprende".

Según Juan Carlos de Pablo, Fernández cometió el mismo pecado que Mauricio Macri

Por qué el Gobierno no puede solucionar el problema de la inflación

Tras la decisión del Gobierno de convocar a empresarios y sindicalistas para comenzar a discutir un acuerdo de precios y salarios, el economista Juan Carlos de Pablo evaluó semanas atrás la iniciativa como de una "complejidad ingenieril descomunal" y se mostró escéptico por "los problemas de credibilidad" de la administración que encabeza Alberto Fernández.

"Lo que noto cuando escucho hablar a los funcionarios es como si estuvieran hablando de Egipto. El anuncio que se en línea con la hipótesis inflacionaria del 29% es de una complejidad ingenieril descomunal", señaló en diálogo con radio Mitre.

Y añadió: "Siempre le doy el beneficio de la duda a quien tiene una responsabilidad ejecutivo, pero no hay que ir a la facultad para darse cuenta de que el desafío es enorme. Cuando se planteó el presupuesto en 29%, no conozco ninguna persona que en la Argentina forme expectativa o tome decisiones con una inflación del 29%".

Problema crónico

"Los argentinos tenemos inflación separada de la mundial desde la segunda guerra", analizó el economista. Y agregó: "Los programas anti inflacionarios en Argentina tuvieron siempre tres características: fueron todos de shock, el primer día funcionaron y ninguno fue eterno".

En esa línea, explicó: "Acá si no alineás los precios relativos, si no alineás las tarifas antes de empezar, no podés ni comenzar a hablar. Y eso es difícil porque este Gobierno tiene un flor de problema de credibilidad".

"Por razones fiscales tenemos que emitir tanto, si tenemos que emitir tanto y la demanda de dinero es tal, acá hay una inflación implícita. ¿Cuál es? La sabe Dios", reflexionó.

Y finalizó: "¿Cómo corregís las expectativas inflacionarias con un arranque del 4% mensual? ¿Cómo haces para convencer a los que tienen que tomar decisiones? Arrancamos con el equivalente a 50% pero vamos a terminar en 29%, dicen. Lo quiero ver".

Para la entidad española, la inflación llegará al 50% este año por la emisión monetaria.

Pronóstico

La economía 2021 sigue siendo analizada por los principales jugadores del mercado. Claramente, la inflación está en el tope de la lista de las preocupaciones. El dólar, a medida que el Gobierno redobló los controles cambiarios, pareciera que está algo más calmo. Pero la Argentina de este año no tendrá demasiado de qué festejar. A esa conclusión llegó el BBVA, uno de los dos bancos españoles más activos en el mercado local.

Según su último reporte sobre la Argentina, al cual tuvo acceso iProfesional, se dice que la economía en general tendrá "escaso dinamismo este año". Esperan un crecimiento de 1,5% trimestral promedio en 2021. Esto daría un rebote del 6% luego de haber caído 11% el año pasado.

"El consumo tendrá un desempeño deslucido, debido al endeudamiento de las familias, la pérdida de salarios reales y el alto desempleo. La inversión se verá desalentada por la alta inflación y la elevada incertidumbre", reseña BBVA. Para la entidad española, la desocupación se contraerá y el empleo crecerá pero con trabajos de menor calidad. Estima una tasa de desocupación "marcada por la debilidad de la demanda y compensado por el desaliento temporal de la oferta".