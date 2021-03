Vacunas VIP: ya es oficial la renuncia del sobrino de Ginés González García y de otro funcionario

La ministra Carla Vizzotti firmó las dimisiones del ex jefe de Gabinete de la cartera sanitaria, Lisandro Bonelli y de Martín Sabignoso

El Gobierno oficializó este miércoles las renuncias de dos funcionarios involucrados en el escándalo del vacunatorio VIP, quienes utilizaron la figura de "Personal de Salud" para acceder a las dos dosis de la Sputnik V. Uno de ellos es el sobrino del ex ministro Ginés González García.

Se trata de Lisandro Bonelli, ahora ex jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, y de Martín Horacio Sabignoso, quien estaba a cargo de la Secretaría de Equidad en Salud. Los decretos (132 y 133/2021) con la oficialización de las dimisiones fueron firmados por la ministra Carla Vizzotti y publicados este miércoles en el Boletín Oficial.

Vacunas VIP: ya es oficial la renuncia del sobrino de Ginés

Bonelli se vio obligado a renunciar luego de que estallara el escándalo por los funcionarios, allegados, y "amigos del poder" que fueron vacunados de manera irregular y antes que la población prioritaria a inmunizar. La semana pasada, ya fuera de su cargo, el sobrino de Ginés González García negó que existiera "un vacunatorio VIP".

Lisandro Bonelli, ahora ex jefe de Gabinete del Ministerio de Salud

"Personalmente nunca mandé a nadie a vacunar", dijo el ex jefe de Gabinete de la cartera sanitaria en su primera pública luego de conocerse el hecho.

"Me mensajearon amigos, conocidos, periodistas y a todos les dije que no; mi vieja, la hermana de Ginés, con sobrepeso y asma crónico, con 70 años todavía no está vacunada y mi viejo de 75 años, sacó turno y recién le tocó vacunarse el miércoles", argumentó.

Bonelli sí accedió a las dos dosis de la Sputnik V. La primera dosis la recibió el 11 de enero y la segunda el 2 de febrero. Al respecto defendió haberse inmunizado contra el coronavirus "por ser esencial de salud del Ministerio gestionando la pandemia, como lo hizo todo el equipo", y aclaró que ese "es un criterio acá y en la China".

"Todos los secretarios y subsecretarios de Estado se vacunan. Eso corresponde. Nos vacunamos en la segunda tanda que llegó y lo hicimos público en su momento", argumentó.

Sobre los vacunados VIP, minimizó el escándalo a "un caso puntual de (Jorge) Taiana, (Eduardo) Valdés y (Horacio) Verbitsky. Justificó la situación de los legisladores ya que "iban a viajar cone el Presidente a México" y porque "tienen 70 y 65 años".

Sin embargo, si reconoció el error de haber inoculado al responsable de haber sacado a la luz este hecho: "Verbitsky llamó por teléfono a Ginés, fue una decisión de él, un error. Lo admitió y punto, no hay nada atrás".

Oficializada su salida del Ministerio de Salud, Bonelli apunta a recuperar su banca como diputado en la Legislatura bonaerense por la cual había pedido licencia para asumir como mano derecha de Ginés. Sin embargo, su reemplazante en la Cámara Baja provincial, Micaela Moran, no tendría intenciones de ceder su lugar.

Carla Vizzotti firmó las dimisiones de Lisandro Bonelli y de Martín Sabignoso

Por su parte, Martín Sabignoso, de 44 años, también recibió las dos dosis de la vacuna Sputnik V. Al igual que Bonelli, es oriundo de San Nicolás y mantienen una relación de amistad de suma confianza. Mientras estaba a cargo de la Secretaría de Equidad en Salud fue inoculado el 13 de enero y 12 de febrero, también bajo la figura de "Personal de Salud".