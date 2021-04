¿Se corta el servicio de trenes?: el gremio reclama vacunas para poder continuar

Omar Maturano, quien está a la cabeza del Sindicato de Conductores de Trenes, resaltó el impacto que tiene la segunda ola de Covid- 19 en su actividad

El Sindicato de Conductores de Trenes, La Fraternidad, que encabeza Omar Maturano, reclamó este miércoles que el Gobierno comience a vacunar a los trabajadores del sector y advirtió que el servicio ferroviario corre peligro si los trabajadores no están inmunizados.

El gremio manifestó su preocupación por "los atrasos de los vacunatorios vinculados al personal de conducción ferroviaria como también a los gremios del transporte, al ser trabajadores esenciales".

Maturano resaltó el impacto que tiene la segunda ola de Covid- 19 en su actividad y afirmó: "Comprendemos la voluntad política de los funcionarios de ser prioridad el transporte, pero esto hoy no es una realidad. Solo nosotros hoy tenemos el 22% de nuestra dotación de cronogramas de servicios inactivos. Tenemos un 7% del personal contagiado; un 10% por ser personal de riesgo y un 5% por ser contactos estrechos de positivos. Y los números aumentan día a día".

"Vemos con preocupación la saturación del sistema de atención médica, pero también alertamos que de no ser vacunados, como ocurre, está en riesgo el funcionamiento del sistema ferroviario.

Esto va a suceder si volvemos a una fase de restricciones sólo para que viaje el personal esencial. No vamos a exponer a nuestros compañeros conductores a este rebrote del virus. Deben ser vacunados con prioridad como los demás gremios hermanos", argumentó Maturano.

Plan de emergencia

También, recordó que hace más de dos semanas, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), de la cual es secretario adjunto, le volvió a exigir al Gobierno un plan de emergencia para vacunar a la totalidad de los trabajadores del transporte público y privado.

"Desde que comenzó la pandemia no dejamos de prestar servicios ni un solo día porque somos una parte clave para que el país funcione", indicó Maturano, destacando la tarea del personal médico y de otros sectores claves.

La CATT hizo un pedido formal y público en diciembre pasado y "a partir de esa fecha, transcurrieron más de 50 días y desde el Gobierno Nacional no se recibieron más señales de buena voluntad, que no alcanza, para paliar la emergencia sanitaria a la que se enfrentan los trabajadores del transporte de forma sistemática", informa NA.

"Como venimos repitiendo todos los gremios hermanos, somos protagonistas fundamentales y esenciales para traer y transportar las vacunas a lo largo y ancho de todo el país. Es tiempo que seamos prioritarios en los vacunatorios ante el golpe de la segunda ola de Covid-19 cómo estamos viviendo", agregó el titular de La Fraternidad.

El coronavirus no tiene freno

El coronavirus no tiene freno en Argentina, tampoco en el mundo. El informe vespertino de este miércoles aseguró que se detectaron 25.157 casos nuevos en las últimas 24 horas. Es importante destacar que se detectaron más de 2 mil casos menos que ayer.

De esta manera, ya son 2.604.157 los contagiados desde el inicio de la pandemia. El total de fallecidos fue de 368 en un día, uno de los números más altos desde que comenzó la pandemia. Esto lleva a la Argentina a un total de 58.542 fallecidos desde marzo 2020.

El martes 13 de abril se reportó un récord de casos de coronavirus en el país: se detectaron 27.001 casos en 24 horas, el número más alto desde que comenzó la pandemia.

Esto llevó a que el Gobierno convocara a una cumbre de emergencia para analizar la situación epidemiológica y evaluar la posible implementación de nuevas medidas restrictivas de cara al fin de semana.

El Dr. Barbieri advirtió acerca de la situación epidemiológica y del posible colapso del sistema de salud

¿Podrían llegar a duplicarse los casos?

La segunda ola llegó con mucha fuerza y parece seguir en crecimiento. El incremento de los casos de coronavirus que se reportan diariamente da cuenta de que la situación epidemiológica es cada vez más delicada.

En este sentido, expertos advirtieron que si se mantiene la velocidad de contagio de coronavirus actual, la semana que viene se duplicarían los casos y colapsaría el sistema de salud.

"Si se dan las perspectivas que se planean en base a la situación epidemiológica, la semana que viene tenemos duplicación de casos: pasaríamos de 27 mil a 54 mil casos", consideró el médico de Terapia Intensiva del Hospital Santojanni David Barbieri.

"Si seguimos con esta velocidad, no hay manera de que no colapsemos", alertó el Dr. Barbieri en declaraciones que hizo al programa Ruleta Rusa, que conduce Nancy Pazos en Rock and Pop.

A su vez, el miembro del Sindicato de Médicos Intensivistas de la República Argentina (SIMIRA) señaló que el hecho de que la ocupación de camas de Terapia Intensiva llegara al 70 por ciento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) "es un número muy preocupante". Y agregó: "Venimos mal, porque básicamente partimos de un piso que ya venía alto".

En ese sentido, señaló que "el año pasado para esta fecha había cuarentena rígida: en Terapia Intensiva había los infartos, los ACV y los poquitos casos de coronavirus que podían llegar a entrar".

"No había politraumatismos, porque no se podía circular y no había quien chocara. Los politraumatismos son generalmente la mayor proporción de los `clientes´ de la Terapia Intensiva: éso y las cirugías programadas. Ahora hubo cirugías programadas y la gente circula, entonces hubo accidentes", precisó el referente del SIMIRA.

Además, Barbieri recordó que los contagiados con Covid-19 "permanecen más tiempo en terapia intensiva: el promedio normal son siete días y el de un paciente con coronavirus, de mínima son 21 días".

"Eso hace un efecto de saturación y se va llenando, se va llenado y colapsó", indicó el especialista.

Por otro lado, Barbieri advirtió acerca del impacto que tiene la situación más allá de los números. "Se pone muy en tensión el sistema en términos numéricos, pero en la parte humana la tensión es mucho mayor".