Se achican los tiempos: ¿qué plazo tiene el Gobierno de pagarle al Club de París o lograr un acuerdo con el FMI?

Trascendió que no habrá postergación del vencimiento en mayo sin el aval explícito del FMI. Para eso, tendrá que haber una carta de intención firmada

El viaje por Europa del ministro de Economía, Martín Guzmán, tenía como objetivo acercar posiciones con los principales países miembro del Club de París para diferir el pago de u$ss2.400 millones que vence el 30 de mayo. Mientras que el funcionario local intentó transmitir la idea de que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) podría no estar para mayo, deslizó la idea de que haya algún tipo de "waiver" o "perdón" que permita, sin pagar, no caer formalmente en default.

Trascendió que, más allá de los intentos diplomáticos de Guzmán, los distintos países le repitieron a Guzmán que es imposible postergar el pago sin un paraguas del Fondo. Sea un acuerdo o, al menos, una carta de intención que muestre fuertes avances. Algo que, según deslizaron desde el FMI como Economía, no estaría demasiado cerca (pero tampoco tan lejos). Según Alejandro Werner, el director para el Hemisferio Occidental del Fondo, todo depende de la Argentina. Guzmán, en cambio, lo descalificó al decir que no forma parte de las conversaciones a nivel técnico.

Alejandro Werner del FMI dice que el acuerdo depende más de la Argentina que del Fondo.

Se corre el deadline hasta julio

Guzmán ratificó durante el fin de semana en entrevistas a algunos medios locales que si el acuerdo con el FMI no se alcanza en mayo o "temprano en junio" ya debería pasar para después de las elecciones de octubre. ¿Por qué el deadline de junio cuando recién las PASO serían en agosto o septiembre, siempre y cuando la pandemia lo permita?

Lo cierto es que Guzmán técnicamente tendría más tiempo para no caer abiertamente en default con el Club de París si para el 30 de mayo no tiene un acuerdo con el FMI y no quiere pagar con las reservas. Sucede que desde el momento que no se paga tiene 60 días para "levantar" ese incumplimiento. Ergo, el país tendría hasta el 29 de julio para cancelar los u$s2.200 millones en capital y u$s200 millones en intereses que vencen.

No está claro si el "taxi" de los intereses corren o no: si así fuera, a ese monto habría que sumarle intereses de 9% (tal como contempló el acuerdo anterior firmado por Axel Kicillof) desde el 1 de mayo de 2014 o por el "capital residual de cada momento". Esto sumaría otros u$s2 millones.

Sea como fuere, no está claro en el mercado que Guzmán (mejor dicho, que el Gobierno) tenga reales intenciones de acordar con el Fondo en forma rápida. No sólo el ministro sigue diciendo que "sería valioso" cerrar con el organismo en mayo, sino que su equipo económico desliza los mismos argumentos en charlas privadas. En esas reuniones, que se realizan vía Zoom, los emisarios de Guzmán dijeron que el país tiene "genuinas intenciones" de lograr un entendimiento con el FMI pero no hablaron de plazos. Allí, tanto el ministro como sus subordinados, están atados a una decisión política de acelerar o no.

La decisión final sobre el acuerdo con el FMI está en manos del presidente y su vice, Cristina Kirchner.

Una decisión política al final de todo

La duda es si el acuerdo con el FMI tiene un costo político para el oficialismo por el supuesto pedido de reformas que pedirá; o pesará más "defaultear" al Club de París y seguir más adelante con las negociaciones post elecciones.

La Argentina tiene dos pagos de capital de u$s1.910 millones al FMI en septiembre y diciembre y el mencionado pago al Club de París en mayo. Una especulación era que el Gobierno buscaría estirar todo lo posible el no pago y utilizar los Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo, que a la Argentina le corresponderían alrededor de u$s4.300 millones, para pagarle a los dos acreedores. Pero lo cierto es que se desconoce cuándo se emitirán esos DEG y por ende, cuando el país tendrá esos fondos disponibles. Con lo cual se mantiene el riesgo de llegar a una situación de default o pagar con reservas.

Por lo pronto, Guzmán retornará al país después de un gira que lo llevó por Alemania, Italia, España, Francia y finalmente Rusia. "Hemos construido más entendimientos y más apoyos", aseveró Guzmán al reiterar que "la posición de Alemania, Italia, España y Francia ha sido muy constructiva". ¿Será suficientemente para tener un avance en las negociaciones? Falta poco para que se sepa.