Colapso sanitario: cómo es el protocolo de la "Última cama"

El protocolo de la "Última cama" que se debe seguir ante el colapso sanitario por la segunda ola de coronavirus en Argentina tiene una serie de criterios regulados por las autoridades sanitarias para enfrentar la dramática definición de a quién asistir con respirador y a quién relegar. La experiencia europea en la primera ola del año pasado fue dramática.

En caso de que dos o más enfermos al mismo tiempo necesiten ser internados en terapia intensiva y exista, por ejemplo, una sola cama, los hospitales deberán resolver. a través de sus Comité de Ética, tendrán que seleccionar que paciente la recibirá primero y quién será relegado.

En algunos centros de salud, esas normas están escritas. En otros no, pero toman como marco general las recomendaciones realizadas por el Comité de Ética y Derechos Humanos en Pandemia COVID-19. Se trata de un organismo autónomo, creado por la resolución 1092 del Ministerio de Salud de la Nación, del 23 de junio del 2020, elaborado a instancia del entonces responsable del área, Ginés González García.

Colapso sanitario: cómo es el protocolo de la "Última cama"

Las recomendaciones están basadas en certezas científicas, pero también aborda cuestiones morales y éticas. Describe criterios, por ejemplo, de "respeto igualitario" y de "no discriminación" para los pacientes en igual oportunidad de sobrevida. Es decir que no se debería decidir si a un paciente se le asigna o no un respirador por su raza, credo, condición sexual o social, entre otras.

Covid en Argentina: últimas 24 horas

El Ministerio de Salud de la Nación informó este sábado que, en las últimas 24 horas, se registraron 298 muertes y 21.220 nuevos contagios de coronavirus. Con estos números, el total de infectados desde que comenzó la pandemia asciende a 2.845.872 y las víctimas fatales son 61.474.

Esta cifra de contagios para un sábado es la más alta registrada desde que comenzó la pandemia, y va de la mano con el aumento sostenido de casos que se registró en las últimas semanas.

En las últimas 24 horas fueron realizados 81.809 testeos, con un 25,9% de positividad. Desde el inicio del brote, se llevaron a cabo 10.689.927 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. A la fecha, se registran 288.121 casos positivos activos en todo el país y 2.496.277 recuperados.

Según indica el parte epidemiológico, en Argentina hay 4.858 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 67.7% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 77.9%.

Del total de muertes, 142 son hombres (107 de la provincia de Buenos Aires, 15 de la ciudad de Buenos Aires, cuatro de Corrientes, tres de Córdoba, dos de Entre Ríos, tres de Jujuy, cinco de Mendoza, uno de San Luis y dos de Santa Fe) y 152 son mujeres (120 de la provincia de Buenos Aires, 15 de la ciudad de Buenos Aires, una de Chaco, una de Chubut, una de Corrientes, cuatro de Córdoba, cuatro de Mendoza, una de Misiones, una de San Luis, tres de Santa Fe y una de Tucumán).

Cuatro personas -todas oriundas de la provincia de Buenos Aires- fueron registradas sin datos de sexo.

De los 21.220 nuevos casos, 10.156 son de la provincia de Buenos Aires, 3.008 de la ciudad de Buenos Aires, 145 de Catamarca, 240 de Chaco, 97 de Chubut, 340 de Corrientes, 1.195 de Córdoba, 569 de Entre Ríos, 113 de Formosa, 90 de Jujuy, 182 de La Pampa, 118 de La Rioja, 730 de Mendoza, 145 de Misiones, 180 de Neuquén, 209 de Río Negro, 142 de Salta, 178 de San Juan, 771 de San Luis, 188 de Santa Cruz, 1.777 de Santa Fe, 232 de Santiago del Estero, 55 de Tierra del Fuego,