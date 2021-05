Canasta celíaca: los productos sin gluten cuestan en promedio 128% más que los tradicionales

Los precios de los productos sin trigo, avena, cebada y centeno cuestan más del doble que los comunes y en el interior pueden llegar a salir 3 veces más

El 5 de mayo se conmemora el Día internacional de la Celiaquía, se estima que esta enfermedad afecta al 1,6% de la población. A pesar de que se ha avanzado con mayor disponibilidad de productos sin TACC las diferencias de precios con los tradicionales es abismal.

La suba de la canasta básica alimentaria, que en el último año aumentó 48%, según las estadísticas del INDEC, golpea con más fuerza a quienes sufren de celiaquía, enfermedad cuyo único tratamiento es consumir productos sin gluten. El motivo fundamental es que los alimentos que se consiguen en las góndolas sin trigo, avena, cebada y centeno (TACC) cotizan en promedio 128% más que los comunes. Altos costos de producción y distorsiones en la cadena de comercialización, se destacan entre las causales.

En este marco, el 5 de mayo se conmemora el Día Internacional del celíaco, una jornada que busca poner en primer plano los desafíos que debe afrontar la población que vive con esta enfermedad que afecta principalmente al aparato digestivo pero que repercute en la salud integral del paciente. "Es una cuestión fundamental que sigue sin estar en agenda, tradicionalmente los productos para celíacos han sido siempre más caros y por el momento no hubo un abordaje integral desde el Estado para cambiar esta realidad. En muchos casos las diferencias no son solo abismales entre los alimentos para celíacos y los comunes, sino también geográficamente. Es decir, en algunas provincias hay sobreprecios de hasta un 300%", detalló en diálogo con iProfesional Mariana Holgado, representante de la Comisión de Alimentos de la Asociación Argentina de Celiaquía (ACA).

Sobreprecios en el país

Dice el refrán que como muestra solo basta un botón, pero en este caso se puede ostentar una mercería entera, ya que la diferencia de precios entre los productos comunes que pueden conseguirse en las góndolas de los supermercados y aquellos específicos para celiacos o sin TACC es realmente abismal. Por ejemplo, las galletitas saladas tipo crackers cuestan en promedio 259% más que sus pares con gluten. En el caso de los alfajores, la diferencia se sitúa en 40%, mientras que las premezclas de bizcochuelo sin gluten cotizan 50% más que las con gluten. El ejemplo más contundente viene asociado a las premezclas que son vitales para la realización de panificados o pastas, versus la tradicional harina de trigo, allí el diferencial se ubica en el 275%.

Si bien las obras sociales y prepagas están obligadas legalmente a brindar una cobertura mensual (actualizada en febrero pasado a $1843,05) en concepto de harinas, premezclas, derivados y/o productos elaborados libres de gluten, claramente este monto resulta insuficiente.

"Lamentablemente los celíacos estamos acostumbrados a tener que pagar sobreprecios en los productos de la canasta básica. En muchos casos es entendible porque, por ejemplo, las premezclas se elaboran con un sinfín de componentes que son claves para conseguir textura y sabor en la preparación final y eso encarece mucho los costos. Algunas premezclas llevan fécula de papa que es importada o goma xantica, por citar solo dos ingredientes puntuales que encarecen el producto. En definitiva, no se puede comparar respecto a la simple harina de trigo", explica Holgado.

Ofertas especiales

A pesar de que hay más variedad de productos sin TACC en las góndolas que buscan abastecer la demanda de los consumidores y no solo con celiaquía sino también de aquellos que optan dejar el gluten por una preferencia dietética, todavía resta mucho camino por avanzar. "En Capital Federal y el Gran Buenos Aires es donde hay mayor variedad de productos pero lo cierto es que eso no se replica en las provincias. Esto responde a que muchas empresas que se dedican al mercado sin TACC no son grandes multinacionales o con fuertes canales de distribución y allí es donde comenzamos a ver fuertes distorsiones en la cadena de comercialización", cuenta Holgado.

En paralelo y en respuesta a este tema fundamental para la agenda de las personas que viven con celiaquía, durante esta semana las principales cadenas de supermercados ofrecerán ofertas especiales de productos sin TACC. "Es una muy buena noticia esta iniciativa privada porque habrá hasta rebajas del 50% o promociones 2x1 que ya pueden verse en las páginas de web de cadenas como Coto, Cencosud o Walmart, entre otras", adelanta la responsable de comunicación de la Asociación Argentina de Celiaquía.