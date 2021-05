Héctor Torres, sobre la gira de Alberto Fernández: "Lo lógico sería que en lugar de ver al Papa viera a Biden"

El ex representante argentino ante el Fondo Monetario dice el país tiene que solucionar la deuda con el Club de París para que puedan venir inversiones

Alberto Fernández tuvo una reunión "constructiva" con la titular del Fondo Monetario Internacional ( El presidentetuvo una reunión "constructiva" con la titular del FMI ) con la idea de lograr un acuerdo (o un principio de acuerdo) que le permita al país postergar el pago de los u$s2.400 millones con el Club de París a finales de mes.

El presidente va a Europa porque no puede ir a Estados Unidos . Lo lógico sería que en lugar de ver al Papa viera a Biden Héctor Torres, ex representante argentino ante el Si bien la gira europa de Fernández y Martín Guzmán fue positiva, el partido real no se juega ahí. "", señaló, ex representante argentino ante el FMI

Los países que visitó el Presidente y el ministro de Economía, además, tienen un peso muy bajo en el board del Fondo al momento de votar por la Argentina: Portugal (4,2%), España (2%) o Italia (3,2%) no se comparan con el 17% que ostenta Estados Unidos. " Más que Roma a buscar milagros debería ir a Washington. Portugal, España, etc, no son países que deciden las cosas que pasan en el Fondo ", agregó Torres, en diálogo con FM Milenium.

El Presidente luego de us reunión junto a Kristalina Georgieva del Fondo Monetario Evitar el default sin pagar

Para el especialista, Argentina tiene mucha suerte de que haya una administración demócrata en EEUU porque hay muchas coincidencias con el gobierno argentino. "Tienen una visión menos combativa con Venezuela que para la Argentina es un tema, entonces digamos que tenemos una oportunidad de tener una buena relación. La pelota está en nuestro campo", dijo.

Club de París, hay algunas cuestiones que deberán dilucidarse en el corto plazo. Básicamente, si el Fondo le otorga una especie de "carta de intención" para que el país presente ante del Club de París y así puede evitar pagar o defaultar el vencimiento. Con respecto a lo que viene en términos de las negociaciones entre la Argentina y el FMI , con los ojos puestos en el vencimiento con el, hay algunas cuestiones que deberán dilucidarse en el corto plazo. Básicamente, si el Fondo le otorga una especie de "carta de intención" para que el país presente ante del Club de París y así puede evitar pagar o defaultar el vencimiento.

Torres dice que la condición para que el Club de París puede "perdonarle" el pago de los u$s2.400 millones al país es que haya un acuerdo con el Fondo . Como eso no va a suceder, están negociando una alternativa intermedia.

Las alternativas a eso es el comfort letter, o sea una carta del Fondo avisando que se está avanzando en las negociaciones. Eso se ha utilizado para destrabar préstamos del Banco Mundial o el BID. Pero en ese caso aparece la necesidad de que haya un artículo IV.

Guzmán sigue negociando con el Fondo los lineamiento de un nuevo programa para estirar los vencimientos El regreso del monitoreo de los números

Este artículo IV es una revisión de las cuentas públicas que hace el organismo a todos los países . En el caso argentino, luego de que el gobierno de Fernández suspendiera el acuerdo anterior que firmó . En el caso argentino, luego de que el gobierno de Fernández suspendiera el acuerdo anterior que firmó Macri y Lagarde, no se realizó más.

"No es obligatorio cuando el país está en un programa, pero Alberto le dejó. Hoy no tenemos monitoreo del Fondo, si bien hubo diálogo y visitas, no hay informe anual con detalle de las conversaciones", describió Torres.