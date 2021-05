En abril se transfirieron 28.413 motos: cuáles fueron las elegidas

Tras un 2020 con resultados desalentadores, en el mercado de las motos usadas las cifras del primer cuatrimestre alcanzaron las 122.559 transferencias

La División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó que el mes de abril se transfirieron 28.413 unidades, lo que evidencia una suba del 552% con respecto al mismo mes de 2020.

En abril del año pasado, en pleno Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio apenas se habían registrado 4.335. De esta forma, las cifras del primer cuatrimestre alcanzaron las 122.559 transferencias, un 71% más que las 71.760 unidades de los primeros cuatro meses de 2020.

El análisis de los datos refleja que la marca que continúa liderando el mercado del usado es Honda, con el 29,3% de las operaciones, más que duplicando a Yamaha con un 13,8, y que sigue superando con amplitud a Zanella que alcanzó el 9,7% del total.

El top five se completó en abril sin grandes novedades, con Motomel cuarta, con una participación creciente del mercado del 9%, Corven, en el quinto lugar cómodo con el 5,9 y en el sexto escalón quedó Guerrero, con 5,1% aunque hasta hace poco peleaba la quinta posición.

Nuevos créditos

Para el que busque comprar una moto nueva, el Banco de la Nación Argentina comenzó la quinta etapa del Programa Mi Moto, que incorpora un nuevo cupo para solicitar el crédito para la adquisición de motos de fabricación nacional, en 48 cuotas y a tasa bonificada.

"Para esta quinta etapa, regirá la misma operatoria que se estableció en las cuatro ediciones anteriores, es decir, una vez pre aprobado el crédito, el cliente dispondrá de 7 días corridos para reservar la moto en la Tienda BNA, una plataforma desarrollada entre el BNA y Nación Servicios, una empresa del grupo Banco Nación", indicaron desde la entidad.

Esta línea de financiamiento para motos es un proyecto conjunto entre el BNA y el Ministerio de Desarrollo Productivo, que aportó una bonificación de 10 puntos porcentuales anuales de la tasa de interés vigente.

Además, detallaron que el monto máximo a financiar por usuario es hasta $200.000, a un plazo único de 48 meses, sistema de amortización francés, y alcanza a todos los usuarios, clientes o no clientes de la entidad. Ese importe no incluye los costos y gastos adicionales accesorios a la operatoria (patentamiento, fletes, sellados, etc.).

Cómo sacar el crédito y de cuánto es la cuota

Para sacar el crédito, hay que seguir los siguientes pasos:

1. La gestión de la línea se inicia a través la Web del Banco Nación, dónde el cliente será precalificado.

2. Luego, el potencial comprador podrá reservar la moto mediante el link informado en el correo electrónico, lo cual permitirá el acceso a Tienda BNA.

3. Tras la reserva deberá formalizar la solicitud del préstamo de forma presencial en la sucursal (solo concurren aquellos que cuentan con el crédito pre aprobado).

4. Finalmente, la comercialización de las unidades se realizará a través de la red de concesionarios adheridos al programa a través de la Tienda BNA.

Respecto a la tasa de interés, para quienes cobren sus haberes a través del BNA, será de 28,5% en tanto que para el resto de los usuarios será de 37,5%.

A modo de ejemplo, una moto de $150.000 pagaría una cuota inicial de $6.019 en el caso de un cliente que perciba sus haberes en el BNA y para el resto de los clientes la cuota inicial asciende a $7.059.

Modelos de motos disponibles

Las marcas y modelos de motos disponibles para el programa se pueden consultar en el sitio TiendaBNA.

Los cinco modelos más económicos son:

1. Mondial 110 Max RT

Esta moto nacional tiene un precio de $88.990.

Viene equipada con un motor:

Monocilíndrico de 4 tiempos, cdi con avance electrónico.

110 cc de cilindrada

Potencia: 7 Hp a 7.500 RPM.

Transmisión: caja de cambios de 4 velocidades y embrague semi automático.

2. Corven Mirage Base

Este modelo disponible en el plan tiene un precio de $89.990.

Está equipada con un motor:

Monocilíndrico de 4 tiempos refrigerado por aire 110cc, CDI con avance electrónico.

Transmisión: 4 velocidades, embrague semi automático.

Arranque: eléctrico / pedal de arranque

3. Keller Classic 110

Esta moto que se puede comprar en 48 cuotas vale $90.538. Posee:

Motor de 107 cc, refrigerado por aire.

Potencia: 7Hp a 8.000 RPM.

Arranque: eléctrico y a patada

Embrague: multidisco en baño de aceite semiautomático

4. Okinoi OKN 110

Este modelo disponible en el plan de créditos del BNA cuesta $90.904. Esta equipada con:

Motor monocilíndrico horizontal de 4 tiempos.

Cilindrada: 107 cm3.

Potencia: 5,4 Kw - (7.3 Hp).

Velocidad máxima: 80 Km/h.

Encendido: electrónico por CDI.

Arranque: eléctrico y a patada.

Embrague: centrifugo.

5. Corven Energy 110 R2

Esta moto cuesta $90.990 y es el quinto modelo más económico del plan. Esta moto posee: