¿Buscás el camino hacia la fortuna?: los seis consejos del multimillonario Bill Gates para ser rico

Uno de los hombres más grandes en los negocios enumera puntos claves para que apliquemos a nuestras finanzas personales. Los detalla Bull Market

Es común que personas como Warren Buffett y Elon Musk, entre otras personalidades, den consejos de cómo llegar al éxito.

Ahora, uno de los hombres que más sabe de negocios como es Bill Gates, brinda algunos consejos a tener en cuenta y desarrollar en nuestra vida diaria para que nuestras finanzas personales despeguen.

1- Ahorrar como pesimista

El primer consejo que enumera Bill Gates es: "Ahorrar como pesimista". Esto quiere decir que pensemos que puede pasar lo peor y ahorremos para poder estar cubiertos en ese caso, pase lo que pase. No gastar en cosas innecesarias.

2- Invertir como optimista

En segundo lugar, "Invertir como optimista". Una vez que se obtiene un ahorro hay que invertirlo. En esta instanci es cuando hay que tener expectativas positivas hacia el futuro, para conseguir la mejor rentabilidad. No es cuestión de tener ese mal hábito que tenemos los argentinos de ahorrar y esconder el dinero. Gates empuja en este sentido para adelante y estimula la inversión.

Hay que invertir y no esconder el dinero

3- No perder el tiempo

Por otro lado, el empresario da como tercer consejo un punto muy importante: "No perder el tiempo". No nos dejemos engañar con el "empiezo mañana". Hay que comenzar lo antes posible, no sirve estipular una fecha o un momento, es ahora. No hay que dejar que siga corriendo el tiempo, cada minuto que pasa es una oportunidad que se pierde.

Si bien define el hecho de empezar lo antes posible, cuidado. "No pretender ser rico a los 20 años".

4- Todo no va a suceder ya

El cuarto consejo hace referencia a que todo no va a suceder ya, pero por supuesto que cuanto antes se empiece, más cercana se va a ver nuestra meta. Atención ansiosos, esto es una construcción en el tiempo.

5- No compararse con los demás

Otro punto clave que remarca Bill Gates es: "No compararse con los demás". Hay que enfocarse en lo propio. La riqueza es de cada uno y es particular a cada persona. Lo que se logra es por uno y no en base a la comparación con los otros.

6- Asumir responsabilidades y aprender de los errores

"Asumir responsabilidades y aprender de los errores". Parece obvio pero es uno de los puntos más importantes. Generar ingresos, con esfuerzo, con equivocaciones también, pero que sean un puente para mejorar.

(*) Por Ramiro Marra | Bull Market

Inversiones: dos propuestas en pesos para hacer rendir ahorros

En un contexto signado por la volatilidad, la pregunta obligada que se hace todo inversor en el país es ¿el que apuesta al Peso, pierde? Sin embargo, existe la posibilidad de pensar en el armado de carteras que contemplen distintos instrumentos, pensadas para varios perfiles de inversor, algunos más conservadores que otros, para cuidar el capital del inversor con una aceptable exposición al riesgo.

Tomás Ruiz Palacio, estratega de Cohen Aliados Financieros, explica que "la inestabilidad macroeconómica tiene como consecuencia directa la aceleración inflacionaria y el ajuste del tipo de cambio nominal. Son dos aspectos nocivos para el ahorro en moneda local".

Y agregó que "pese a este contexto, tenemos diferentes carteras de inversión que, diversificación mediante, apuntan a preservar el capital del ahorrista dependiendo del perfil de cada uno sin la necesidad de acudir a la compra de dólares, ya sea a través del mercado oficial como a través del mercado de bonos".

Ruiz Palacio remarcó que "para un inversor con un perfil de riesgo más conservador contamos con una cartera de cobertura que apunta a protegerlo de la inflación y la devaluación. Para uno con perfil más moderado planteamos una cartera balanceada que apunta a lograr mayor rendimiento pero, como es la regla, asumiendo mayor riesgo".

De acuerdo al estratega de Cohen Aliados Financieros "ambas carteras están compuestas por instrumentos en pesos cuya participación en el total depende del perfil de cada una de ellas. Así, combinamos diferentes activos como los indexados a la inflación (inflation linked), los dollar linked, otros con instrumentos a tasa fija y también incluimos los Cedears".

A través de estos últimos podemos invertir desde Argentina en acciones listadas en Estados Unidos, donde podemos encontrar desde empresas brasileñas y mineras de oro hasta tecnológicas del Nasdaq y compañías líderes del S&P 500.

Existe la posibilidad de pensar en el armado de carteras que contemplen distintos instrumentos para cuiar el capital inversor

Un ejemplo de Cartera de Cobertura

La cartera de cobertura busca preservar el capital a través de una inversión diversificada. La mayor ponderación de esta cartera la tienen los instrumentos que ajustan por inflación (Bonos CER), seguido por los dollar linked y una proporción menor se la asignamos a instrumentos que devengan tasa fija, explicó Ruiz Palacio.

Que la mayor ponderación de la cartera la tengan los activos indexados a inflación obedece al fuerte dinamismo que viene mostrando la inflación, en el último semestre se movió a un ritmo del 60% anualizado. El 4.8% que mostró marzo, en un contexto de dólar que va moderando el ritmo de devaluación, tarifas retrasadas y fijaciones de precios máximos, muestran la ardua dinámica que atraviesan los precios. Dentro de estos activos, nos inclinamos por el TX22 y el TX23, puesto que capturan en mayor medida la inflación del 2021 y 2022.

La posición en instrumentos dollar linked obedece a que la situación de las cuentas externas y del BCRA sigue siendo frágil y obligan a mantener la cobertura. Si bien en los últimos meses el mercado cambiario tuvo una notable mejora de la mano del fuerte incremento del precio de la soja y el BCRA recuperó reservas internacionales, parte de la estabilidad se apoya en un entorno de control de cambios reforzado en el que la brecha cambiaria se mantiene elevada.

Si bien en los últimos meses el BCRA moderó el ritmo de devaluación y la brecha se mantuvo estable, el riesgo de una corrección sigue vigente y es por ello que recomendamos su participación en la cartera. Dentro de este segmento, nos enfocamos en mayor medida en activos con duración de un año (como el TV22 y el Fondo Delta).

Finalmente, para tasa fija, Ruiz Palacio prefiere mantener un margen destinado a actuar como "fondo de liquidez", con asignaciones a un fondo de inversión Money Market (al estilo Cohen Renta Fija y Cohen Renta Fija Plus), complementando dicha exposición con el bono a tasa fija (TO21), cuya TNA se encuentra en torno al 40%.

Si bien el BCRA moderó el ritmo de devaluación y la brecha se mantuvo estable, el riesgo de una corrección sigue vigente

Un ejemplo de Cartera Balanceada

La cartera balanceada, mantiene el pilar estratégico de la cartera cobertura y busca complementarla con algunos instrumentos con mayores rendimientos como lo son nuestras carteras de Cedears.

A diferencia de la cartera de Cobertura, en el segmento de inflation linked agrega al TX24, el cual rinde inflación +4,7% (según proyecciones de inflación, sería una TNA aproximada del 46%). Al segmento de tasa fija, suma al TO26 (vence en 2026), un bono con un excelente rendimiento (48% de TNA).

En cuanto a la asignación de Cedears, el asesor de Cohen Aliados Financieros elige una combinación equitativa entre la "Cartera A" y la "Cartera C". La primera busca replicar la evolución del S&P 500, el principal índice accionario de EE. UU. La segunda, invierte en el segmento de empresas cíclicas, que son aquellas que suelen sobresalir durante periodos de expansión económica.

En el marco de una economía americana que va dejando atrás la pandemia, acelerando su crecimiento de la mano del mayor estímulo fiscal y con la inflación bajo control, Ruiz Palacio ve en estas dos exposiciones una buena combinación para beneficiarse del contexto con buenas perspectivas y baja volatilidad.

El rendimiento de estas carteras fue muy alentador en los últimos seis meses mostrando una performance superior a los benchmarks que tomamos como referencia. De hecho, en el último semestre la cartera cobertura obtuvo un rendimiento medido en TNA del 50,5%, mientras que la cartera balanceada uno de 62,4% de TNA muy superior al 40,35% de TNA que marcó el benchmark.

Pese a la inestabilidad y volatilidad a la que estamos expuestos continuamente, encontramos valor en activos en moneda local que permiten cuidar el capital del inversor con una aceptable exposición al riesgo.