Comerciantes y hoteleros desafían a la Casa Rosada y se declararán en rebeldía si se extiende la Fase 1

Argentina es hoy uno de los países que peor se encuentra en cuanto a contagios. Sin embargo, comerciantes y hoteleros desafían a la Casa Rosada

Las duras restricciones que rigen en la Argentia por 9 días, hasta el 30 de mayo, podrían extenderse en el tiempo. Es lo que se evalúa por estas horas en el seno del Gobierno nacional, desde donde voces oficiales ya advierten sobre esta posibilidad.

De hecho, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, afirmó que el aislamiento estricto de nueve días es una "medida transitoria" cuyos resultados se evaluarán cuando concluya ese período y que "en caso de ser necesario" se tomarán "medidas intermitentes" ante la segunda ola de Covid- 19.

Esto se da en medio de una profunda crisis sanitaria que se suma a la económica y social.

En ese marco, los comerciantes y hoteleros están decididos a desafiar a la Casa Rosada. Y la razón parece ser evidente, al menos para ellos. Inflación de más del 4%, sobre todo en alimentos; una recesión histórica; colapso sanitario; agotamiento psicológico; y falta de credibilidad en la dirigencia política.

Mientras la Casa Rosada debate puertas adentro qué hacer a partir del lunes 31 de mayo para darle tiempo a la llegada de nuevas dosis anti-covid, comerciantes de distintos puntos del país decidieron abrir igual sus puertas.

Así lo determinaron, en principio, en Mar del Plata y Rosario, con imágenes de peluqueros que atienden desde la vereda.

"Es la única manera que tengo de poder cumplir con las obligaciones. Acá te prohíben trabajar pero los impuestos siguen viniendo. El alquiler también hay que pagarlo y no me queda otra", explicó a 0223 el peluquero marplatense Rubén Martínez, que hace 56 años está con su local sobre la calle Moreno al 2300.

Si bien se registra un alto acatamiento, muchos creen que es por el fin de semana largo pero se espera que a partir de mañana (26/05) muchas persianas se levanten e, incluso, hay quienes sospechan de un cacerolazo desde la puerta de sus comercios en la peatonal San Martín, como ocurrió en 2020.

Hasta el 31 de mayo se respetarán las restricciones...¿y después?

Desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata adelantaron que respetarán los 9 días de confinamiento pero que el 31 de mayo abrirán sus puertas, en clara rebeldía al DNU del presidente Alberto Fernández, argumentando que la recesión en el sector "es tres veces peor que la del promedio de la economía".

Utilizando la frase de Mariano Moreno, "Quiero más una libertad peligrosa que una servidumbre tranquila", los empresarios señalaron que abrirán usando los protocolos que "han permitido demostrar que no hubo registros de contagios" y que habrá una "severa sanción" a quienes no los cumplan, informó el portal local.

Atento a esto, el secretario de Desarrollo Productivo de General Pueyrredón, Fernando Muro, disparó contra Nación: "Hubo un mensaje del presidente anunciando un confinamiento absoluto por 9 días, respetando los criterios objetivos. Después de esos 9 días se volvía al nivel de actividad previo. Tras 36 horas sale el Decreto, que cambia las cosas, de una manera casi imperceptible, por una letra, que exige a los municipios cumplir con alguno de los dos criterios para estar en 'alarma epidemiológica'. Esto es la ocupación de camas, cuando Mar del Plata estuvo siempre por debajo del 80% y hoy tenemos un 53%; y la incidencia, que sabemos que la ciudad se mide por una población de 650 mil habitantes que no es real ya que en realidad está cercana al millón de habitantes".

Gastronómicos advierten la recesión en el sector "es tres veces peor que la del promedio de la economía"

"De esta manera, para los comerciantes no hay certeza sobre si van a poder volver a laburar tras estos 9 días. Está demostrado que los contagios no se realizan en las actividades económicas, comerciales e industriales. Nos parece una medida súper exagerada el cierre absoluto. Acatamos el Decreto con la condición que volvamos a la actividad. Hay que tener previsibilidad, no pueden ser 9 días y después vemos. Se debe ser concreto. Toda la cadena económica de Mar del Plata se resiente de una manera enorme", continuó Muro en conversación con CNN Radio MDP (FM 88.3).

"Por ello vamos a pedir de manera oficial seguir en Fase 3 en Mar del Plata cuando pasen estos 9 días", concluyó.

Desde el Frente de Todos marplatense piden al intendente Guillermo Montenegro (JxC) que ponga a disposición todos los recursos posibles para reforzar controles, clausurar locales y detener, de ser necesario, a quienes incumplan las medidas de aislamiento vigentes.

En Tucumán, detuvieron 2 veces al mismo empresario gastronómico por abrir su bar pese a las restricciones.

Las limitación económica de las familias con una macro completamente estallada y alimentos que no paran de aumentar, golpea muy duro a las políticas del Gobierno Nacional, quedando muy debilitado para enfrentar la segunda ola.