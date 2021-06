Sergio Palazzo: "No se puede seguir con los bancos abiertos"

Para el secretario general de la Asociación Bancaria, la tasa de contagios entre los afiliados al gremio casi duplica la tasa del país en general

Preocupado por el aumento de casos de COVID-19 entre los afiliados a La Bancaria, y la situación sanitaria del país ante el avance de la segunda ola, el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, dijo que "no se puede seguir con los bancos abiertos" al público.

Según indicó, de los 101 mil trabajadores que están en la actividad ya se contagiaron 13 mil personas. "Quiere decir que la tasa de contagio del sector es casi el 13%, cuando la de toda la Argentina es 8%", aseguró el sindicalista

"En estas condiciones sanitarias no se puede seguir con los bancos abiertos", recalcó Palazzo en declaraciones radiales y agregó que no descarta llevar adelante una medida de fuerza si no se mejora el protocolo sanitario para el sector bancario.

Palazzo se refirió también a las consecuencias laborales de la pandemia: la pérdida de puestos de trabajo y el cierre de sucursales. "Creemos que el Banco Central tiene que tomar medidas firmes respecto a resoluciones que permiten la externalización de servicios. Hubo programas de retiro inducido", aseguró.

Durante la entrevista realizada por FM La Patriada, el sindicalista indicó que el gremio pidió el adelantamiento de la cláusula de revisión en el acuerdo salarial. "El Gobierno ha hecho un gran esfuerzo, los trabajadores hicimos un gran esfuerzo, pero hubo alguien que no hizo el esfuerzo que correspondía, que es el sector empresario, que subió los precios desmedidamente, particularmente los de la comida", dijo Palazzo.

Amenaza de medidas de fuerza

La Asociación Bancaria (AB) se encuentra en estado "alerta"

La Asociación Bancaria (AB) se encuentra en estado "alerta" a nivel nacional ante la falta de respuesta de las entidades bancarias y advirtió que, de continuar en esta situación, adoptará "medidas de acción directa".

El secretario general del gremio, Sergio Palazzo, indicó mediante un comunicado de prensa que si este miércoles no obtienen una respuesta positiva a sus demandas, la conducción nacional y el plenario de secretarios generales, determinarán medidas de fuerza en todo el país.

El reclamo de la Bancaria se refiere al cuidado de la salud de los trabajadores, a la preservación de los puestos laborales y a las condiciones salariales y de convocatoria a paritarias.

"Luego de gestiones y reuniones con las cámaras, las autoridades del Banco Central (BCRA) y de la cartera laboral, la Bancaria planteó en una audiencia en Trabajo soluciones inmediatas para la salud, el empleo, el salario y otras condiciones de trabajo. El gremio está cansado de ambigüedades, descontroles, tergiversaciones de la legislación vigente, dilaciones e indefiniciones, que impiden el diálogo constructivo", advierten en el comunicado.

Asimismo, indican que están cansados de que los bancos consideren a la pandemia como "una oportunidad para ajustar en función de una desordenada reconversión financiera" y ante "el esfuerzo laboral de los bancarios, quienes demostraron su voluntad solidaria, la que no puede ser confundida con tolerancia a las conductas inadmisibles".

Cuidados de la salud y garantía de empleo

Si no obtienen una respuesta, el gremio conducido por Palazzo determinará medidas de fuerza

"El bancario es un trabajo esencial, por lo que hay que proveer con urgencia la vacuna y abonar viáticos ante la saturación del transporte público. También son necesarios dos puestos de seguridad en cada sucursal y preservar el empleo. La reconversión de las entidades y el sistema financiero por el desarrollo tecnológico, acelerada por la Covid-19, se realiza con un desorden que afecta el interés público y violenta derechos", agrega el documento.

También rechaza "el cierre y desactivación de sucursales, que también afecta a los usuarios, en particular a los jubilados, regiones y localidades; los planes de retiros anticipados y las tercerizaciones", por lo que exigió garantías de empleo para todos los bancarios y sostuvo que el asesoramiento a clientes debe ser personalizado.

"El Central tiene que derogar las resoluciones de la gestión macrista, que profundizaron la desregulación y promovieron la externalización de servicios y los cierres de dependencias bancarias. La banca digital, las fintech y bigtech deben cumplir las regulaciones de la actividad bancaria", advierte el comunicado.

La Bancaria exigió el cumplimiento de la Ley de Teletrabajo, el pago de gastos por conectividad, energía, hardware e infraestructura y el acatamiento de la jornada laboral y su adecuación a las nuevas formas de trabajo, por lo que demandó "la inmediata convocatoria a discutir paritarias ante la diaria violación de derechos de los bancarios".