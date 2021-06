Atención al comprar el dólar legal más barato del momento: qué error se suele cometer

Esta alternativa, una de las más usadas por quienes no pueden o no quieren acceder al dólar solidario, requiere un análisis previo antes de comprar

El dólar es la brújula que guía a millones de argentinos al momento de ahorrar, pero las dificultades que se les presentan a la mayoría para acceder a los u$s200 a la cotización oficial en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) por el cepo, los obligó a buscar alternativas para cambiar sus devaluados pesos por la divisa norteamericana.

Y así, mientras algunos recurren a herramientas que permiten "dolarizar" la cartera de inversiones, como las criptomonedas estables (DAI, USDT), ladrillos digitales o apuestan por los Cedears, otros usuarios se inclinan por las cotizaciones paralelas, que vienen de atravesar semanas movidas ante la incertidumbre por la negociación de la deuda con organismos internaciones y la segunda ola de coronavirus.

Dentro de este último segmento se encuentran quienes apelan al blue, que es ilegal, y los que se vuelcan por los dólares financieros: en este grupo está el dólar MEP, también conocido como "dólar bolsa" y que es una de las alternativas legales para compra y venta de la divisa norteamericana.

Cabe destacar que a diferencia de lo que ocurre con el oficial, esta opción no tiene límite por mes y no está alcanzada por los impuestos (PAÍS y adelanto de Ganancias) y su operatoria es muy sencilla: la compra de bonos AL30 en pesos y su posterior venta en dólares (AL30D).

Además, es la cotización legal más barata: este miércoles cerró en $159,11, frente a los $165,44 del contado con liqui y los $165 del solidario.

El dólar MEP es la más barata de las cotizaciones legales para dolarizar cartera

Claves del dólar MEP: cómo se conforma su precio

En diálogo con iProfesional, José Ignacio Bano, gerente de Research de InvertirOnline, explicó que el valor se compone según la cotización de estos títulos en dos monedas.

"Si, a modo de ejemplo, el AL30 vale $4.924 por lámina de cien –pero se puede comprar por unidad- y la misma lámina de cien de AL30D cotiza u$s34, se debe dividir uno por el otro y ahí te queda el precio", sintetizó el experto.

A esta operación se le debe restar las comisiones propias del ALYC que se utilizó para realizar la adquisición y no se debe perder de vista el parking de 24 horas: "Tus pesos los usas hoy, pero los dólares recién los tenés mañana".

El error más común con el dólar MEP

Consultados acerca de las equivocaciones más frecuentes que cometen los ahorristas al incursionar en este tipo de operaciones, los especialistas coinciden en señalar a la selección de los plazos para concretar las transacciones con los bonos.

"El mercado argentino para bonos –puntualizó Bano- opera en liquidación a 48 horas. Entonces, luego de comprar, se debe esperar dos días hábiles a que se liquide y 24 horas de parking. En total son tres días hábiles. Pero la gente debe seleccionar la opción de ‘contado inmediato’, operatoria que termina a las 16 horas. Así, al momento de comprar con esta opción, se liquida en el día y solamente se deben esperar 24 horas de parking".

Dominar esta herramienta, que permite comprar dólares sin límite por mes y a un muy buen precio -dado que esta operación no está alcanzada por el cepo- es clave para tener una interesante alternativa al momento de analizar qué hacer con los pesos.

En diálogo con iProfesional, el experto de Bull Market Brokers, Mauro Mazza, explicó cuál es el tipo de acción que observa entre los usuarios más veteranos en la utilización de esta opción: "Lo más habitual que observamos en los inversores, sobre todo los de mayor experiencia, es que compran sobre el cierre de contado el AL30 y los venden al otro día a primera hora. Con eso ahorran parking y horas claves de volatilidad de precio".

"Esta es una buena estrategia para estar expuesto a la volatilidad el menor tiempo posible", acotó Bano, pero remarcó que si "la operación es al revés, y se quiere vender los dólares, en ese caso no hay parking".

Para los expertos, un dato clave es operar cuidando de evitar cualquier volatilidad con el precio

Al ser consultado acerca de qué ocurre si el ahorrista, por el motivo que fuese, se excede de las 24 horas del parking y no realiza la operación a la espera de una buena oportunidad, el especialista de InvertirOnline es contundente: "No pasa nada porque el bono no se vence en lo inmediato, pero queda expuesto a los riesgos propios de esta herramienta".

"Mucha gente lo compra porque lo ve como una inversión, pero si el fin es adquirir dólares, lo que debe hacer es cerrar la operación lo más rápido posible. A más tiempo, más volatilidad de precios. Pero es importante resaltar que volatilidad no es lo mismo que caída. Puede ser para cualquiera de los dos lados. Si cuando vos lo comprás y en el periodo que mantenés el bono el precio sube, después cuando lo vendés te van a dar más dólares. O puede pasar lo contrario si el bono baja", advirtió el experto.

Pero si bien la moneda puede caer para cualquiera de los dos lados, la tendencia no es muy optimista para quienes quieren hacer negocio, por lo menos en el corto plazo: "Si bien estos bonos fueron muy castigados, en el largo plazo deberían ir subiendo", agregó Bano.