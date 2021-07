Tetaz: "Argentina se encamina a una mexicanización de su economía y su sociedad"

El economista y candidato a diputado por Juntos con el Cambio sostuvo que en el país "ya no hay una mayoría de clase media" y habló de los planes sociales

A pocas horas de haber oficializado su candidatura a diputado nacional por Juntos por el Cambio en la Ciudad, detrás de María Eugenia Vidal, el economista y columnista Martín Tetaz sostuvo que "Argentina se encamina a una mexicanización de su economía y su sociedad".

Tetaz sostuvo que en el país "ya no hay una mayoría de clase media", y subrayó: "No podemos incluir más con planes sociales en la Argentina. Argentina está encaminándose a una mexicanización de su economía y su sociedad. Hay gente que ya no va por el carril lento, que ya se cayó por la colectora".

Respecto de esa comparación, Tetaz amplió: "Si se comparan los índices de Rosario con los de México DF, Argentina tiene sectores de su población que se están pareciendo cada vez más a México".

En una de sus primeras entrevistas como precandidato, planteó que "no existe más esa Argentina de la década del '70" que hoy está fragmentada y destacó: "Ya no es más la escuela pública, la clase media huyó masivamente y la dejó como refugio para los pobres. Ahora hay una competencia por matrículas en la educación privada".

"La escuela pública está quedando como refugio para los pobres. Lo dicen los datos. La clase media votó con los pies huyendo de la escuela pública", insistió el economista y sostuvo, con dureza, que en Argentina "se está rompiendo el último ascensor de movilidad que históricamente fue la escuela".

Y contó: "El domingo veía Policías en Acción después del programa de (Jorge) Lanata y lo tenían que subtitular porque no se entiende. Hay una parte de la sociedad que ya no sueña".

Al referirse al golpeado sector de la salud en más de un año de combate de la pandemia del coronavirus, Tetaz analizó: "El 'total yo tengo prepaga y me salvo' ya no va en Argentina. No es viable".

"Yo me refiero a los que quieren trabajar, a los que quieren producir y a los que quieren estudiar. Si tu fábrica cerró las puertas y no podés trabajar vos sos parte de la alianza de los que quieren trabajar", consignó el economista en diálogo con Radio Urbana.

Respecto de la situación económica actual, Tetaz no ahorró en críticas al gobierno de Alberto Fernández: "La gente tiene que trabajar en Argentina. Es un fracaso. El triunfo o fracaso de un gobierno se tiene que juzgar por la cantidad de planes sociales que ese gobierno logra transformar en empleo". E insistió: "El Estado no tiene que comprar fideos, empecemos por ahí".

Consultado inmediatamente por su postura respecto del gobierno de Mauricio Macri, Tetaz aclaró que "por supuesto que el modelo económico de Macri fracasó".

"A mí no me van a correr con discutir lo de Macri. Si no va a ser la campaña del 'ah, pero Macri'", aseveró el economista.

La lista de Juntos por el Cambio en Ciudad

Confirmados Vidal y Tetaz en los primeros lugares, el resto de la lista no quedó del todo cerrado aunque ya se perfilan los nombres que serán anotados antes de la fecha límite del 24.

Por la Coalición Cívica, Paula Oliveto y Fernando Sánchez tendrán casilleros con expectativas de ingresar. Por el PRO también Iglesias (empujado por Bullrich) y posiblemente Carmen Polledo, impulsada por Macri. Por el radicalismo, del sector de Lousteau, termina el mandato de Carla Carrizo.

En Juntos por el Cambio esperan ingresar siete u ocho diputados. Aun con la expectativa de un resultado cercano al 50% no alcanzaría para la renovación de las 10 bancas que vencerán en diciembre. En 2017 habían entrado por dos listas distintas, una encabezada por Elisa Carrió y la otra por Lousteau.

De acuerdo con la mirada del actual senador la competencia con Ricardo López Murphy en las primarias y la incorporación de "gente nueva" como Tetaz potenciarán la cosecha de diputados de Juntos por el Cambio.