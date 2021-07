¿El dólar financiero a casi $170 está caro o no tanto?: este es el veredicto final de Melconian

El influyente consultor comparó el dólar paralelo actual con otros tipos de cambio en la historia de crisis argentinas para determinar si está barato o no

El siempre influyente Carlos Melconian, socio de la consultora Macroview y el presidente del Banco Nación durante el macrismo, afirmó que el dólar contado con liquidación en torno a los $170 "está caro, pero no está carísimo".

El economista disertó en una conferencia virtual organizada por Quinquela Asset Management y resaltó que "en medio de la corrida de 2020, aquél dólar no oficial a $190 era un dólar recontra alto, de Guerra de Malvinas, cercano a la híper. El actual dólar de $165 es alto, pero no tan alto en términos reales como el del año pasado. Puede tener vaivenes".

El influyente consultor comparó el dólar paralelo actual con otros tipos de cambio en la historia de crisis argentinas.

Según los cálculos de Melconian, hubo tipos de cambio más elevados en la historia argentina. Siempre ajustados por inflación y trayéndolos a precios actuales, por ejemplo, se encuentran estos números:

Tipos de cambio "súper altos":

-Dólar paralelo de la híper de 1989 (abril a julio de ese año) equivale a un dólar de $300 en la actualidad.

-El dólar oficial de la híper de 1989 (abri la junio del '89) equivale a un dólar de $239 a precios actuales.

-El tipo de cambio paralelo post guerra de Malvinas (junio a agosto de 1982) estaría ahora en $263.

Tipos de cambio de inestabilidad no hiperinflacionaria:

-El dólar paralelo de Raúl Alfonsín (septiembre de 1982 a octubre del '83) equivale a $187 actuales

-El dólar paralelo pre Plan Austral (enero del '84 a mayo del '85) serían $177 a precios actuales

-El tipo de cambio oficial de Duhalde del 2002 equivale a precios actuales a $157

-Y el paralelo de Cristina Fernández (octubre del 2011 a diciembre del 2015) estaría en $95

"El dólar a $190 de octubre del año pasado era un dólar caro, casi cercano a los súper altos y 30% superior a los de inestabilidad. El $167 actual ya es un dólar más lejanos de los súper altos y más parecidos a los de inestabilidad", afirma Melconian.

Según el consultor, la clave en el mercado del dólar oficial es que el BCRA no tenga vender dólares en el circuito formal. "Porque quedaría simúltáneamente abiertos los tres grifos del goteo de reservas: ventas del CCL, pagos de deuda externa a organismos internacionales y además ventas en el oficial", advierte.

Para Melconian, esta es una economía "para perder las elecciones" porque se llega peor que en las presidenciales del 2019 Una economía para perder elecciones

Con respecto al tipo de cambio oficial, que empieza a atrasarse porque el Gobierno lo sube al 1% con inflación del 3% mensual, Melconian cree que "si la Santa soja persistiera en el tiempo, hay plafón macro para el intento oficial de atrasar el tipo de cambio oficial, siempre que el productor venda". "Es cierto que el nivel de reservas netas juega en contra y también el régimen inflacionario arraigado en 40-50% anual", agrega.

¿Cómo pinta la caja de dólares para el 2022? Melconian afirma que un superávit comercial cambiario apenas de cuatro dígitos, no va a alcanzar para cubrir la demanda de dólares y los pagos de la deuda externa sin que caigan las reservas netas del BCRA.

Sobre la economía electoral, y como llega el oficialismo las urnas, Melconian se mostró escéptico pero no arriesgo pronóstico. ¿En qué economía se va a votar? "Vienen meses macroeconómicamente movidos. Vendrían así con o sin las elecciones en el horizonte. La elección es una tensión adicional", explicó.

"El dólar oficial en $96 está bien, en vías de atrasarse. Los dólares no oficiales en 165-170 son caros pero no carísimos. La brecha en 70% u 80% raya lo máximo tolerable para no contaminar la macro pero puede subir", señala. Finalmente, "Melco" destaca que se va a votar con 50% de inflación y la actividad 5% abajo de la presidencial del 2019 cuando Mauricio Macri perdió.

¿Se distinguirá de las derrotas de otros oficialismos en el mundo castigados por la pandemia y la mala economía? "Por historia, aún en las malas tiene "asegurado" un piso de votos de 3o y pico de puntos. La puesta es, unidad, vacunar y contrarrestar la inflación", definió el consultor. "Si la gente vota es una economía para perder. Es el peor momento del PBI ante cualquier elección, de pobreza también excepto la híper y el 2002. Sin el conurbano y el manejo de la calle el oficialismo estaría fuera de carrera", reflexionó.