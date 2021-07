La brecha del dólar es más que una diferencia de cotizaciones: las 10 consecuencias que genera

La Argentina padece un sobreintervencionismo económico que hace que existan numerosos tipos de cambio. Estas son sus consecuencias

El tipo de cambio es una referencia que se usa en el mercado (no solo el cambiario sino también los exportadores, inversores e importadores) para conocer el número de unidades de moneda nacional que debe pagarse para obtener una moneda extranjera; o, similarmente, el número de unidades de moneda nacional que se obtienen al vender una unidad de moneda extranjera.

La Argentina padece un sobreintervencionismo económico que hace que existan numerosos tipos de cambio: el oficial mayorista, el oficial minorista, el llamado dólar "turista" (que debe pagar el impuesto conocido como PAIS), el similar dólar "tarjeta", el que pagan los importadores (el oficial mayorista más los aranceles), el que cobran los exportadores (que es el de más baja cotización en pesos y se compone del oficial mayorista menos las llamadas "retenciones" -derechos de exportación- que corresponden a cada producto), y los diversos otros tipos de cambio que surgen de operaciones en "el mercado".

Entre ellos figuran los llamados "dólar bolsa" (surgido de transacciones de activos bursátiles en diversas monedas), el llamado "contado con liquidación" (surgido de operaciones de intercambio de títulos diversos en diferentes monedas, cotización que ahora a la vez se ha desdoblado porque la Comisión Nacional de Valores ha decidido hace pocos días restringir operaciones con una limitación a las empresas para operar en este mercado comprando bonos, por lo que han aparecido operaciones fuera de la formalización), además del llamado dólar "blue" (que ocurre en un intercambio informal, no legal, de monedas) y otros menos considerados como los que surgen de intercambiar pesos argentinos por moneda extranjera en plazas del exterior.

La "brecha cambiaria" es la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el resto de las cotizaciones. Y genera no pocos inconvenientes. Pueden resumirse en los siguientes diez:

1. Crea expectativas de que el tipo de cambio oficial no es sostenible, de modo que activa comportamientos especulativos y cortoplacistas

2. Explicita inconstancias macroeconómicas (fiscal, monetaria, regulativa, cambiaria, financiera, comercial externa)

3. Obliga al BCRA a intervenir en mercados no oficiales o aun en no regulares a través de instrumentos no convencionales

4. Desalienta exportaciones (o alienta subfacturación de ellas) que reciben en pago importes menores a los que corresponderían conforme cotizaciones cambiarias de mercado

5. A la vez alienta importaciones (o alienta sobrefacturación o anticipación formal de ellas) que el gobierno además suele reprimir con restricciones administrativas.

6. Desalienta inversión externa (que ingresaría al país a tipo de cambio oficial)

7. Alienta la inflación porque los "formadores de precios" dolarizan por temor sus precios de venta.

8. Incentiva la dolarización de carteras por temor (ante el "ruido" se compran mas dólares y eso además de impactar en el clima financiero impacta directa o indirectamente a las reservas del BCRA)

9. Alienta comportamientos cortoplacistas de empresas, consumidores e inversores que de ese modo difieren decisiones de inversión o estructurales

10. Genera problemas de reputación y credibilidad en el exterior (entidades de crédito, organismos políticos o económicos supranacionales, analistas) que generan opiniones influyentes desfavorables sobre Argentina.

Lo paradójico es que el tipo de cambio oficial no parece "atrasado" si se lo compara históricamente.

Pero los desarreglos macroeconómicos (déficit fiscal que se espera se agravará en el segundo semestre y se financiará con emisión monetaria, presión del stock de LELICS y pases en el BCRA que son una amenaza de emisión y que genera constantes intereses a devengar creando desconfianza, a la vez generada por los lineamientos de la política económica, sumando a esto la historia de debilitamiento del peso que ha hecho desaparecer la condición de la moneda nacional como reserva de valor y unidad de cuenta) hacen que la brecha estè alta y las expectativas alienten esa diferencia entre cotizaciones.

La brecha también refleja expectativas. La economía argentina ingresó en un sendero con severas restricciones para poder aspirar a una la recuperación sostenida y sustentable de la actividad agregada, porque los 3 grandes componentes de la demanda: inversión, exportación y principalmente consumo, arrastran un retraso y en los 3 casos poco están contribuyendo a revertir ese proceso las medidas del Gobierno nacional, más allá de los forzados por la crisis sanitaria que se montó a un escenario de más de 10 años en estancamiento del PBI real y constante pérdida de ingresos que fue desplazando a muchos trabajadores y familias de los sectores medios por debajo del umbral de pobreza y fue alejando la posibilidad de recupero al estadio anterior en corto plazo.

La "brecha" es una manifestación de estos desarreglos, y agrava por expectativas las circunstancias.

Por Marcelo Elizondo | Especialista en negocios internacionales. Presidente de la International Chamber of Commerce en Argentina