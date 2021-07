Fernán Quirós: "Axel Kicillof tiene un estilo paternalista y no apropiado para la época"

El ministro de Salud porteño criticó los modos de tinte "verticalista" del gobernador bonarense para abordar temas de la pandemia

Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad, aseguró que Axel Kicillof "tiene un estilo paternalista y no apropiado para la época" al referirse a las maneras que el gobernador bonaerense aborda la comunicación ante la pandemia de coronavirus.

En diálogo con TN, el titular de la cartera sanitaria porteña agregó que el discurso del gobernador kirchnerista "no es apropiado para la gestión de una pandemia donde la gente está sufriendo tanto".

"Es un estilo más paternalista, más verticalista, de orden, conducción y mando y yo creo que las pandemias necesitan todo lo contrario. Empatía, transparencia, explicación y, sobre todo, poder comprender qué le pasa a la comunidad y acompañarla", señalóó Quirós.

Consultado sobre la iniciativa de que se implemente un pasaporte sanitario para ingresar a negocios en la provincia de Buenos Aires, el ministro de la Ciudad respondió que "en general se recomienda y se está aplicando en Europa como un estímulo para aquellas personas que están en duda si vacunarse o no, tengan algún beneficio por inocularse".

"Todavía no es momento en Argentina de discutir ese tema porque todavía no se la hemos ofrecido a todos los ciudadanos y no hemos podido vacunar a todos con dos dosis, de manera que cuando lleguemos a ese momento, será plausible debatirlo, ver la experiencia europea y definir, pero en este momento es un poco anticipado", agregó.

Por otra parte, se refirió a cuál es su impresión sobre el final de la pandemia del Covid-19 en la Argentina y aseguró que no es algo que pueda determinar, pero sí habrá "un cambio significativo" cuando entre el 40 y 60 por ciento de la población haya sido vacunada con las dos dosis.

También agregó que será también de suma importancia la salida "de los períodos más fríos" que "lleva a todos a lugares cerrados, pequeños y mal ventilados".

"Para cuando logremos esos dos objetivos, de los que estamos a un par de meses, la situación no va a estar resuelta, pero va a ser bien diferente", indicó.

El funcionario porteño pidió "prudencia con las estimaciones".

"Hay que tener cierta prudencia con las estimaciones de lo que vendrá por delante, sobre todo por lo que está pasando en Europa", señalóo al tiempo que reiteró que la Argentina tiene por delante una tercera ola, que será de "muchos contagios y pocas muertes", un escenario que proyecta si se logra vacunar al 60% de la población con aplicaciones completas.