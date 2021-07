¿Puede el dólar blue volver en breve al récord de 195 pesos?: esto proyectan economistas

Economistas advierten que, ante el clima de incertidumbre y la cercanía de los comicios, la presión en el mercado será creciente

Con un fuerte envión, el dólar blue volvió al centro de la escena económica. Ante la proximidad de las elecciones, el tipo de cambio paralelo comenzó a acentuar su tendencia alcista y se ubica en un rango histórico en lo que va del año, en medio de un mercado con una fuerte volatilidad e incertidumbre.

Tras tocar los $183 este miércoles, si bien todavía se encuentra lejos del récord de los $195 alcanzados durante la crisis cambiaria del año pasado, los pronósticos de los economistas aseguran que es posible que continúe con ritmo ascendente e incluso llegue a superar ese precio para fin de año.

Así, la suba del tipo de cambio paralelo pondrá más presión a la brecha cambiaria y a la expectativa de devaluación, como suele ocurrir con cada movimiento brusco del blue, que permaneció durante la primera etapa del año con cierta estabilidad.

"Lo normal es que empiece a subir y se den oscilaciones", consideró el director ejecutivo de la fundación Libertad y Progreso, Aldo Abram. "Hay elecciones hacia adelante y generan incertidumbre. Además, hay un frente abierto complicado con el Fondo Monetario Internacional", manifestó.

Ante ese panorama, se pueden esperar mayores incrementos. Según su pronóstico, el dólar blue "este año va a pasar largo los $195 para las elecciones" porque "cuando hay incertidumbre, baja la demanda de pesos".

Sin embargo, hay un detalle importante para aclarar: por el efecto inflación, los $195 de octubre del 2020 no representarían el mismo valor en términos reales que en la actualidad, de modo que no podrían compararse.

Tal como consignó iProfesional, si se ajustaran esos $195 por la variación de los precios al consumidor de estos últimos 9 meses, el resultado es impactante, pues el blue de ese entonces equivaldría hoy por hoy a unos $270. Es decir nada menos que un 48% por arriba del nivel actual.

Expertos advierten que la suba del tipo de cambio paralelo pondrá más presión a la brecha cambiaria

Más cepo, más presión cambiaria

Abram indicó que, con las restricciones puestas en marcha, "lo que se está haciendo es quitar transparencia" al mercado, por lo que cuestionó que se trata de un proceder "irracional porque cualquier Estado lo que intenta es que la gente tenga en blanco sus ahorros".

"El blue va a pasar largo los $200 a finales de año", calculó Abram en declaraciones a iProfesional y advirtió que no se podrá "restringir el mercado blue con las manos amigas" por tiempo indeterminado, al cuestionar: "¿Cuántas manos amigas con ganas de perder plata tienen?".

"La tendencia va a seguir siendo al alza", analizó y resaltó que se trata de un sector financiero "sumamente volátil", por lo que no es "recomendable seguir el dólar blue como referencia de lo que se deprecia el peso".

Además, evaluó: "Durante mucho tiempo estuvieron subiendo los dólares financieros y el blue estuvo frenado. Eso cambió con el cobro del aguinaldo".

"Todos los años normales, tanto a fin de año como a mediados, la demanda de pesos sube mucho porque hay gastos como aquellos vinculados con las fiestas o las vacaciones. Este año no se dio tan fuerte eso porque hay mucha incertidumbre y se prefiere ahorrar en algo que conserve el poder adquisitivo", consideró.

"En cuanto la gente tuvo plata por el aguinaldo, aprovechó para cancelar deudas o ahorrar, por si las cosas se complican", explicó, aunque aclaró que frente a la fuerte suba del tipo de cambio paralelo hay un "temor exagerado".

Además de una mayor cantidad de pesos en la calle, el último endurecimiento del cepo cambiario para los dólares financieros sumó presión en el blue y, por lo tanto, en la brecha. "El Gobierno reprimió al dólar a partir de la crisis cambiaria que tuvo en 2020 y desde octubre recurrió a un arsenal de medidas, que lo que hace es amordazar, no resolver el motivo de fondo por el cual el dólar subía", señaló el economista y consultor Agustín Monteverde.

"Estamos en el recorrido final hacia las elecciones y todo el mundo sabe que esta situación cambiaria es insostenible, que va a tener que haber una devaluación antes o después de los comicios. Antes no la va a querer hacer el Gobierno y si no lo hace el Gobierno, lo va a hacer el mercado a través de los tipos de cambio libres, por lo que la presión en el mercado cambiario va a ser creciente de aquí a las elecciones y no hay mucha artillería genuina para tirar", vaticinó.

Según el especialista, las herramientas del Banco Central son cada vez "menos efectivas y menos eficaces".

La cercanía de las elecciones, un factor extra de presión para el dólar

"Se dedicó a aplacar los dólares financieros, es decir al MEP y al contado con liquidación, que influyen sobre el blue. Además, recurrió a manos amigas para aplacar también el mercado paralelo", sostuvo en diálogo con iProfesional e indicó que, si bien la situación mejoró, "las reservas netas efectivas están en un nivel muy bajo" en un contexto de "atraso cambiario del tipo de cambio oficial".

"Si el tipo de cambio oficial no estuviera atrasado, no ocurriría que todo el mundo trata de salir y por eso están las restricciones y el cepo cambiario", destacó Monteverde.

En tanto, alertó sobre el "nivel de fragilidad en el que está la economía argentina" y criticó que la administración de Alberto "no pretende hacer ningún cambio de fondo".