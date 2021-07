López Murphy negó a los 30.000 desaparecidos en Dictadura: "Es un número altamente inflado"

El precandidato a diputado porteño Ricardo López Murphy insistió en que la cifra "se originó para llamar la atención de los europeos

El precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Ricardo López Murphy, negó este lunes 26 de julio la cifra de desaparecidos en la última dictadura cívico militar, opinando que "no son 30.000" y que "es un número artificialmente inflado".

"No hay 30.000 desaparecidos. Ahí yo creo lo que dijo Graciela Fernández Meijide y lo que dijo Darío Lopérfido, lo que está en los documentos oficiales. Yo no creo en ese número, que está artificialmente inflado", señaló López Murphy en una entrevista para A24.

El precandidato a diputado porteño respaldó las declaraciones del entonces ministro de Cultura de la Ciudad y director del Teatro Colón, Darío Lopérfido, quien había insistido durante el mes de enero en que dicha cifra "se arregló en una mesa".

López Murphy agregó a modo de conclusión: "Yo no discuto el número, yo sé cómo se originó ese número. Ese número se originó para llamar la atención de los europeos en el proceso del terrible conflicto interno que vivimos".

"Si son 30.000 o 7.000 es una tragedia igual, es una barbaridad", aclaró. "Yo no tengo ganas de discutir los episodios de los 70, pero si nos obligan lo haremos. Tenemos que hacernos cargo, no tenemos que estar escondidos. Lo que creo lo creí en el pasado, lo creo ahora y lo creeré en el futuro", concluyó.

Durante los próximos comicios legislativos, el exministro de Economía irá a la interna de Juntos por el Cambio contra María Eugenia Vidal, la candidata apoyada por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el espacio de Adolfo Rubinstein.

En su lista, lo acompañan la científica Sandra Pitta, el especialista en relaciones internacionales, Gustavo Segré, la abogada y ex vicepresidente de la UIF, María Eugenia Talerico, el politólogo Franco Rinaldi y García Moritán, el esposo de Pampita Ardohain.

A cuánto llegará el dólar, según el marido de Pampita

Roberto García Moritán, más conocido por ser el marido de la conductora Pampita Ardohain, decidió incorporarse al mundo de la política. Y no quiere pasar desarpercibido.

Empresario y economista, el primer candidato a legislador porteño en la lista de Republicanos Unidos comenzó dando fuertes pronósticos relacionados con el dólar con los que busca sorprender al electorado. Según aseguró, se vendrá "un dólar a 400 mangos", luego de las elecciones.

Al ser interrogado si iba a subir el dólar blue, advirtió: "Después de las elecciones, no tengas ninguna duda".

"No tengo ganas de ponerme en fatalista, pero un dólar a 400 mangos puede llegar sin ningún problema", disparó. Y redobló la apuesta: "Al doble de hoy, de mínima".

"En un momento vamos a ver todo lo que se está gastando. ¿De dónde creés que salen los bonos, los planes? Todo esto lo vamos a tener que pagar en algún momento. El ajuste se va a venir, es indefectible", dijo en diálogo radial.

"Por eso es tan importante que empecemos a pensar en una Argentina más productiva", continuó el candidato. "Van a tratar de aguantar hasta las elecciones", arremetió.

Sobre si le molesta que lo llamen el esposo de Pampita, dijo que lo llena de orgullo "ser el marido de Caro". "Es la madre de mi futura hija y además entiendo que su presencia es muy importante", analizó.

"Ella me conoció trabajando en todo esto, obviamente en participaciones menores pero siempre fue la que más me empujó, alentó y también la que más me criticó. Tengo la suerte de tener una mujer que entiende y me banca en todas",concluyó.