Por cepo reforzado y brecha cambiaria, más sectores venden tomando un "dólar celeste"

Para expertos, no se pueden subestimar los efectos del incremento de la brecha. Más sectores funcionan con este tipo de cambio alternativo

La fuerte suba que experimentó el dólar blue, llegando a ubicarse en $185 (ahora en $183) sumado a las restricciones aplicadas por el BCRA y la CNV para acceder a los dólares financieros, tuvieron su impacto –aunque, en algunos casos, indirectos- en la formación de precios de distintos bienes e insumos.

Es que, debido a la incertidumbre que provoca la volatilidad de la divisa paralela y las distorsiones que se generan por el incremento de la brecha, surge para algunas operaciones un "nuevo" tipo de cambio: el denominado "dólar celeste", el cual se ubica por debajo del blue, pero por encima del oficial.

"Hay sectores específicos en los que funciona el dólar celeste. Es que, en definitiva, no se puede subestimar los efectos de una brecha del 90%. Porque no va a haber un efecto general en los precios, pero sí puede tener algunas consecuencias", señaló a iProfesional Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market, quien agregó: "Muchos funcionarios públicos sostienen que no genera impacto en los precios, pero no lo diría tan contundentemente".

"En el otro lado del mostrador, el importador está teniendo varios conflictos: el primero es que el Gobierno le dijo: 'Ya pediste materias primas, insumos, y los importaste. Y en la carta importadora te quedó un saldo de deuda. Pagalo con tus dólares'. Pero si el Gobierno no habilita dólares para esas empresas, tiene que comprarlos en el mercado. Y eso va a precio. Ese es el ‘dólar celeste’, que se ubica entre el dólar oficial y el blue. ¿De cuánto es el dólar celeste? ¿$120, $140 o $160? Depende del mercado", remarcó el director de Focus Market.

La brecha cambiaria impacta en los precios de bienes e insumos que cotizan en dólares

"El problema no se va a dar en el sachet de leche o en la verdulería, quizá no se perciba en el consumo masivo. Pero hay sectores en los que sin ninguna duda tendrá efectos. Son aquellos sectores que creen que, cuando tengan que reponer mercadería, el tipo de cambio va a ser mayor y además pueden llegar a tener restricciones", agregó el analista.

En muchos casos, se trata básicamente de una suba de precios en pesos de bienes cuya cotización, por ser importados o depender fuertemente de insumos del exterior, están en dólares. Así, ante la incertidumbre sobre el valor de reposición o frente a la necesidad de tener que recurrir a los dólares financieros (CCL) para cumplir con obligaciones del exterior, hay empresas que lo compensan contabilizando un tipo de cambio más elevado.

Al repasar cuáles pueden ser los rubros afectados, Di Pace enumeró: "Es en aquellos sectores que están teniendo problemas para conseguir insumos o materias primas, y tienen que esperar. Ellos se resguardan en el dólar paralelo. Y a su vez, hay otros casos en los que el Gobierno tarda en darle los dólares de la carta importadora. También en otros sectores, en los que el ciclo de producción es largo, como el textil y calzado, por ejemplo, que tenés que reponer insumos con meses de anticipación y tenés que saber que vas a contar con los dólares. Y como no quieren arriesgarse, terminan comprando al paralelo".

Para ejemplificar alguno de los efectos que puede tener la suba de la brecha del blue en la cadena productiva, y que finalmente se trasladará al precio que paga el consumidor, Di Pace señaló: "Si una Pyme hoy tiene que comprar un insumo o materia prima y no la está consiguiendo (ya sea porque no hay stock o porque el importador todavía no lo tiene), ¿qué hace mientras espera poder comprarlo con los pesos? En muchos casos va y compra dólares, porque no sabe cuándo va a reponerlo y el insumo o la materia prima que tiene que reponer es a precio dólar. Parece una conducta poco racional, porque va a comprar dólares a $183 y después tiene que cambiarlo o pagar con esos dólares que es a un tipo de cambio elevado. Pero ese es el efecto de la brecha. Y la Pyme lo hace porque a pesar de que el Gobierno asegura que no va a devaluar, esa pyme ya se comió muchas veces otras devaluaciones y el incremento de la brecha".

Hay agencias que comercializan autos importados en dólares "cash" o a un tipo de cambio cercano al blue

Tal como publicó iProfesional, un sector donde se aplica la cotización "dólar celeste" es en las concesionarias de autos de importados. Según sostuvieron, al estar restringidos por el Banco Central para la compra de divisas, es muy difícil mantener los valores de los vehículos al dólar oficial.

En una agencia de vehículos 0Km de una marca alemana, por ejemplo, ofrecen dos unidades con entrega inmediata, cotizadas a u$s47.000 y u$s53.000, y aceptan solo "dólares cash" o pesos pero a una conversión de alrededor de $170.

El salto del dólar blue también impacta, aunque generalmente de manera indirecta, en los precios de los insumos del agro. Por caso, desde la consultora AZ-Group, Martín Nava, advirtió por los efectos nocivos de la "brecha salvaje", y aseguró que va a a tener "efectos nocivos inmediatamente". Puso como ejemplo el caso del litro de glifosato, que en 2020 valía 4,20 dólares y ahora se comercializa a 8,80 dólares (+108%). Es decir, subió en dólares, lo que es lo mismo que afirmar que se disparó el precio en pesos.

También repercute en la industria, desde donde señalan que "quienes venden insumos aumentan por las dudas". "Dicen que no cuentan con stock, y venden para subsistir. Si tienen 100 toneladas, venden 30 y las otras 70 las guardan. Especulan de esa manera. Es decir, el aumento del dólar blue genera una especulación", remarcaron.