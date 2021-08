Este es el duro pronóstico de López Murphy sobre el tipo de cambio

Apuntó contra la gestión económica del Gobierno y dijo que las declaraciones de Cecilia Todesca, sobre que "no se va a devaluar", son "aventuradas"

El precandidato a diputado porteño por Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy realizó un duro pronóstico sobre el futuro del dólar al advertir que "atrasar el tipo de cambio es como un resorte porque al final salta".

El ex ministro de Economía de Fernando de la Rúa analizó la coyuntura económica de cara a las próximas PASO del 12 de septiembre y expresó su preocupación sobre lo que viene relacionado al mercado cambiario.

"He visto atrasar el tipo de cambio muchas veces y siempre termina en el mismo episodio. Son viejos episodios que terminaron mal", alertó el economista en diálogo con CNN Radio.

Al respecto, López Murphy aseguró que el gobierno de Alberto Fernández "está barriendo bajo la alfombra" y remarcó que "esa no es una buena actitud, porque después la alfombra queda inflada".

"Eso es lo que estamos haciendo con el dólar, y lo hemos hecho muchas veces. Es decir, devaluar mucho menos que la inflación y después tener que corregir fuertemente", señaló el precandidato opositor, de corte radical.

En relación a ello, el ex ministro del Gobierno de la Alianza se refirió a las recientes declaraciones de la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, quien sostuvo que el Gobierno "no va a devaluar" y, categórico, opinó: "No es verdad porque devalúan todos los días. La afirmación de Todesca es aventurada, hay cuestiones que no están bajo su control".

"Tenemos mucho déficit fiscal, emisión monetaria y una enorme deuda en el Banco Central. La cuenta que a mí me da es que en 2022 vamos a tener una deuda en el BCRA del doble de la base monetaria", alertó López Murphy.

Además, el economista remarcó que "tenemos potencial, pero hay que dar confianza y no postergar todo. Con este plan electoralista quieren esperar hasta noviembre. Esa práctica populista le hace daño al país".

Criticas a la postura del presidente por la OEA

Por otro lado, López Murphy participóel último lunes del programa Odisea Argentina, por LN+, y criticó los dichos de Alberto Fernández en torno a la Organización de los Estados Americanos (OEA), quien habló de este organismo "como un escuadrón de gendarmería y como si fuera un sicariato".

En relación a esto, se mostró próximo a la política internacional de la administración anterior y, tras analizar la cercanía del Gobierno con Venezuela, Cuba, Nicaragua y Rusia, ironizó: "Nos falta ser socios de Bielorrusia".