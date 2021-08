Se renueva la pulseada entre el Gobierno y las consultoras por la inflación

Ni por lejos tiene la virulencia de otros tiempos ni la acidez de la época de Guillermo Moreno como vigilante de los precios, pero la tensión entre el Gobierno y las consultoras económicas se reedita ahora de manera subterránea y con buenos modales.

Desde los despachos oficiales creen que esas consultoras, en especial las que difunden las proyecciones cambiarias y de la inflación, marcan tendencia. En general contraria a las expectativas de los funcionarios.

Ocurre en estos últimos días, cuando los principales estudios económicos divulgaron la medición de inflación del mes pasado, adelantándose a lo que hará el Indec en las próximas semanas.

Una parte de esas consultoras midió que la inflación de julio estuvo en torno del 3%. La expectativa oficial, en cambio, marca que estuvo por debajo de esa marca.

LCG, la consultora fundada por el actual senador Martín Lousteau, el índice de julio se ubicó en el 3,3% pero en la "punta a punta" de las últimas cuatro semanas fue del 3,7%.

Para la consultora C&T (Camilo Tiscornia), "el relevamiento de precios minoristas de C&T arrojó un alza mensual de 3,1%, levemente menor que el 3,5% de junio pero muy superior al 1,4% de julio de 2020. Así, la variación interanual trepó a 51,8%".

Por detrás de esa consultora se ubicó Eco Go, dirigida por la economista Marina Dal Poggetto. La medición de julio le dio 3,0% aunque la inflación "núcleo" trepó al 3,7%.

"La variación mensual de alimentos y bebidas fue de 3,8% en julio (60,2% interanual), dato que incorpora el moderado arrastre del mes previo (0,5%), al igual que implica una aceleración de 0,2 puntos. respecto del 3,6% de junio", dice el reporte mensual de inflación.

Respecto de los movimientos en el rubro "alimentos", el informe de Eco Go despliega: "Los aumentos de mayor magnitud se observaron en los pescados con una suba de 11,5% en el mes, mientras que en el caso de la carne de ave y vacuna el alza fue de 5,8% y 0,9% respectivamente. En su conjunto las carnes subieron 2,2% en julio lo que implica una fuerte desaceleración respecto del 4,6% de junio y el 6,6% de mayo".

¿Rumbo a la desinflación?

La pregunta que a esta hora se formulan la mayoría de los economistas del sector privado refiere a la consistencia de este proceso. Si efectivamente la economía está en el camino hacia la desinflación. O si los precios volverán a explotar en poco tiempo.

El hecho de que el ancla para los precios sean básicamente el valor del dólar y de las tarifas ponen serias dudas sobre la solidez de la dinámica. ¿Cuánto tiempo más podrán mantenerse congeladas las tarifas? ¿Cuánto tiempo aguantará la cotización del dólar corriendo bien por detrás de la inflación?

Ahí están, blanco sobre negro, las profundas limitaciones del "plan" para bajar la inflación.

Eso sí: Guzmán y los demás ministros económicos descreen de los planes de shock. "No hay que esperar eso para después de las elecciones", dice uno de esos ministros en su diálogo en off the record con iProfesional.