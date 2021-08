Garbarino: Se destrabaron $225 millones para el pago de salarios adeudados

El acuerdo está lejos de representar una solución definitiva, en tanto significa un pago promedio de $60.000 a cada empleado. Los próximos pasos

La situación salarial de los 3.800 trabajadores de la casa de electrodomésticos Garbarino se descomprimió en parte con la liberación de $225 millones para el pago de una porción de los sueldos adeudados, luego de un acuerdo entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de la Ciudad de Buenos Aires (AGIP).

No obstante, el acuerdo está lejos de representar una solución definitiva, en tanto representa un pago promedio de $60.000 a cada empleado, a quienes se les deben cuatro meses y el medio aguinaldo de junio, y, además, las sucursales de la compañía están siendo desalojadas de diferentes centros de compras del país por falta de pago de alquileres, con la consiguiente incertidumbre sobre el futuro laboral.

Situación desesperante

Por tal razón, sectores del gremio de Comercio opositores a la conducción de Armando Cavalieri y la Rama Logística del Sindicato de Camioneros realizaron una concentración de protesta frente a la sede de la empresa, en Juncal y la Avenida 9 de Julio de la Ciudad de Buenos Aires.

En ese marco, el secretario de la lista Granate Morada, Ramón Muerza, opositor a Cavalieri, advirtió sobre la situación "desesperante" de los trabajadores de Garbarino y reclamó no ante la pasividad de la conducción sindical sino también por considerar que los ministerios de Trabajo y de Desarrollo Productivo están "ausentes".

El representante gremial de los trabajadores de la empresa, Emiliano Iglesias, sostuvo que están "en un limbo", ya que no están "echados ni suspendidos" y no existe "ningún dato concreto" sobre los supuestos nuevos dueños de la firma. "Es un gran misterio saber quién compró, si es que alguien compró la empresa. Está todo bajo siete llaves. No hay ningún dato concreto, estamos esperando la noticia de que alguien ingresó para que comience a girar la rueda", indicó.

Asistencia del Gobierno

La empresa está en la actualidad al mando de Carlos Rosales, un empresario del rubro del seguro, quien estaría negociando la asistencia del Gobierno nacional a través de los subsidios Repro para afrontar el pago de los salarios, teniendo en cuenta que la suma obtenida en el convenio entre el gremio y la AGIP es insuficiente para saldar toda la deuda.

El convenio impulsado por Cavalieri, consistió en el pago de reintegros impositivos, a condición de que sean destinados a saldar parte de la deuda salarial de más de cuatro meses que la empresa tiene con sus empleados.

"Comenzamos esta gestión a partir de la situación la empresa y sus trabajadores, y pudimos lograr que se liberen más de $225 millones, que serán destinados al pago de salario adeudados", señaló el líder del gremio mercantil. Cavalieri destacó "la buena predisposición del organismo del Gobierno de la Ciudad, que significa una gran ayuda para los trabajadores y sus familias para transitar esta difícil situación".

La gestión se anunció en simultaneidad con una marcha que la oposición gremial a Cavalieri, liderada por Muerza, realizaba una marcha de protesta frente a la sede de Garbarino, en el cruce de la Avenida 9 de Julio y Juncal de la Ciudad de Buenos Aires, junto al secretario adjunto del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, con participación a través de la Rama Logística.

Más allá de la situación específica de Garbarino, Muerza y Moyano vienen consolidando una alianza con un doble propósito: para el primero, conseguir la conducción de la FAECyS, dominada por Cavalieri hace más de tres décadas, y para el camionero hacer pie en el sindicato más importante del país en cuanto a su cantidad de afiliados, estimados en cerca de un millón.