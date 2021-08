Con el mínimo necesario, la provincia de Buenos Aires alcanzó el acuerdo de deuda con bonistas

El Gobierno de Kicillof dijo que a partir de ese acuerdo no extenderá la fecha de vencimiento de la propuesta. Alcanzó la participación mínima necesaria

La provincia de Buenos Aires anunció un acuerdo de canje con acreedores que tienen 90% de bonos internacionales. El Gobierno de Axel Kicillof dijo que a partir de ese acuerdo no extenderá la fecha de vencimiento de la propuesta.

En una carta enviada a los inversores, la Provincia señaló que alcanzó la participación mínima necesaria con los bonistas.

Indicó que recibió instrucciones de conformidad con el memorando de invitación con fecha del 24 de abril de 2020 suficientes para intercambiar o sustituir, de conformidad con los términos de la invitación, los bonos elegibles.

Además, señaló que representan más del 90% del monto total de capital en circulación de todos los títulos.

Por lo tanto, asumiendo que no hay retiros antes de la hora de vencimiento, se cumplirá la Condición de Participación Mínima.

La provincia comunicó que no tiene la intención de extender el vencimiento que está programado para este viernes 27 de agosto de 2021.

El canje de la deuda con más del 90% de adhesión

Pablo López, ministro de Hacienda y Finanzas bonaerense

La provincia de Buenos Aires anunció que a las 17:00 hora de Europa Central del 25 de agosto de 2021, había recibido Instrucciones de conformidad con el Memorando de Invitación de fecha 24 de abril de 2020 (modificado más recientemente el 6 de agosto de 2021, el "Memorando de Invitación") suficientes para canjear o sustituir, de conformidad con los términos de la Invitación, Bonos Elegibles que representan más del 90% del monto principal agregado en circulación de todos los Bonos Elegibles" indica un comunicado distribuido entre los bonistas.

"Suponiendo que no se produzcan retiradas antes de la Hora de Vencimiento, se cumplirá la Condición de Participación Mínima", agregó el comunicado. La condición de participación mínima es el umbral de aceptación necesario para evitar que tenedores minoritarios puedan actuar legalmente en contra del acuerdo alcanzado.

"La provincia no tiene intención de prorrogar el vencimiento, que está previsto para las 17:00 horas del viernes 27 de agosto de 2021″, concluye el comunicado.

De esta forma, el siguiente paso es conseguir vencer la resistencia de tenedores minoritarios para alcanzar lo más cercano posible a un acuerdo total. La aceptación por los bonistas de la propuesta realizada permitirá a la Provincia dar solución a la situación de la deuda pública con privados bajo ley extranjera, otorgando un alivio financiero de más de u$s4.600 millones hasta 2027, triplicando los plazos de repago y reduciendo el costo de la deuda de forma permanente.

Hace un mes, logró la adhesión del principal acreedor. Los nuevos términos, según informó mediante un comunicado la PBA, implicarán una reducción de los servicios totales durante el período 2020-2024 de aproximadamente u$s 4.450 M (equivalente al 75% de los compromisos originales), los plazos de repago (vida media) se verán triplicados, mientras que se producirá una importante reducción en el costo total de la deuda: el cupón máximo que la Provincia debía afrontar previo a la reestructuración se verá reducido cerca del 40%, mientras que el cupón promedio se reducirá a 5,6%.

"Haber logrado este entendimiento, luego de intensas negociaciones, fue posible gracias a los esfuerzos compartidos que posibilitan avanzar hacia una solución definitiva. Este es un paso clave para recuperar un perfil de deuda sostenible, acorde a nuestra capacidad de pago y a las enormes dificultades que debemos afrontar, cuidando, además, el impacto de la deuda provincial sobre nuestra macroeconomía", aseguró el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López.

Aspectos económicos del acuerdo

El gobierno de Kicillof busca reestructurar más de u$s7.000 millones en bonos caídos en default.

Tal como adelantó iProfesional, uno de los últimos cortocircuitos tenía que ver con los denominados "ESG" o "Environmental, social and corporate governance". Sucede que los acreedores quieren incluir pagos contingentes bajo eventuales requerimientos de cumplimientos de hitos ambientales (ESG). Kicillof pegó el grito en el cielo porque, dijo, eso impide a la Provincia tener certidumbre sobre los pagos de deuda. "Ese tema está aparentemente resuelto", dijo una fuente con llegada a las conversaciones.

Según diversas versiones, no oficiales, "los aspectos económicos de la oferta están cerrados y teóricamente entran todos los acreedores". Los bonistas, que están agrupados, estuvieron presionando también en los tribunales de Nueva York. El Steering Committee of the Ad Hoc Group of Buenos Aires Bondholders inició litigios en la Gran Manzana y con el tiempo, se sumaron demandas por un total de u$s1.600 millones según los últimos registros. Están asesorados por el estudio de abogados White & Case que también trabajó con los bonistas en el canje de la Argentina.

¿A qué tasa saldrían los nuevos bonos de Kicillof? El rumor en Nueva York es que saldría con un rendimiento de entre el 10% y 12%, considerando que los cupones ascienden a máximos de 6,25%. Incluso para algunos brokers, los hipotéticos nuevos bonos que surgirían del canje de la Provincia tendrían upside porque además de tener liquidez (la PBA es el mayor emisión de deuda subsoberana de la Argentina) tiene cupones más apetecibles de los que convalidó Guzmán (que son step up con un máximo de 5% para los títulos al 2038).