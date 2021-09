"El mito de que Macri endeudó más que Cristina en dólares es falso": fuerte mensaje de Prat Gay al kirchnerismo

El exministro de Hacienda y Finanzas del macrismo habló sobre su posición sobre el endeudamiento y dio datos a través de las redes sociales

A un poco más de una semana de las elecciones, las discusiones que hay entre el oficialismo y la oposición por la deuda cobran más fuerza. En este caso, quien se refirió al tema fue el exministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, quien defendió a Mauricio Macri a través de las redes sociales.

En su cuenta de Twitter afirmó que es mentira que el expresidente endeudó más en dólares que Cristina Kirchner y además dio datos para sostener su posición.

"Cómo se les cayó el mito de 'Macri endeudó más que Cristina'. Ahora intentan con 'Macri endeudó más en dólares'. Tengo malas noticias para los K: este mito también es falso", escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Como se les cayó el mito de "Macri endeudó más que Cristina", ahora intentan con "Macri endeudó más en dólares".Tengo malas noticias para los K: este mito también es falso:CFK: US$116.000MM: US$64.000(Aumento de deuda neta, mill)Esta nueva mentira es MUY peligrosa.Abro???? — Alfonso Prat-Gay (@alfonsopratgay) September 3, 2021

Para mantener su postura, dio algunos datos: "CFK: US$116.000. MM: US$64.000 (Aumento de deuda neta, mill). Esta nueva mentira es MUY peligrosa".

También arremetió contra Martín Guzmán: "Entre los 100 mil que denuncia falsamente Guzmán, hay 1.4 que emitió Guzmán en dic19 (sí, el mismo Guzmán), más deuda vencida por 7 con CIADI, Bolivia, Paraguay, Gas Plus, Petróleo Plus, CAMMESA y Vialidad que dejó CFK sin registrar, y 18 con holdouts. Todas canceladas por MM".

Y agregó: "Es decir, de los 100 que denuncian como loros quedan 74; 10 de los cuales terminaron engrosando las reservas del BCRA. Conclusión: donde ud ve 'Macri nos endeudó por 100 mil millones de dólares', debe leerse 64".

En cuanto a los pasivos netos en dólares de la actual vicepresidenta, aseguró que "CFK dejó US$179.000 millones de deuda en moneda extranjera registrada (154+18) y no registrada (7), al 30/09/15. Había arrancado con US$103.000 millones. 179-103=76. Bien, ahora restemos la variación de reservas del BCRA que cayeron 40 (se 'fugaron'?) durante CFK. 76+40=116".

Prat Gay insiste con la caída del mito de que Macri endeudó más que Cristina en dólares

"Además de mentir con los números de la deuda en dólares, el FdT hace una peligrosa distinción entre una y otra deuda: sugieren que la deuda en pesos no es deuda porque se paga con emisión. Ignoran lo que pasó en los '80 con el déficit cuasifiscal", advirtió.

"Tragicómico: antes de las elecciones se rasgaban las vestiduras por la deuda en pesos del BCRA (Leliqs); ahora que son gobierno te quieren hacer creer que la deuda en pesos no es deuda, sino un pagadiós", concluyó el economista.

Prat-Gay salió a polemizar con Guzmán por la deuda

En marzo de este año, el exministro de Hacienda Prat-Gay también anzó una serie de tuits enfocados en demostrar que culpar a Cambiemos por la deuda argentina era un "mito K". De esta manera, respondió al ministro de Economía Martín Guzmán, quien con frecuencia atribuye el endeudamiento del país a la gestión de gobierno anterior.

El ex ministro afirmó que "CFK endeudó más y más rápido" y utilizó información de la Secretaría de Finanzas para señalar que el Gobierno de Cristina Kirchner contrajo deuda por u$s121.000 millones, mientras que la gestión Macri se endeudó por u$s55.000 millones.

"La Deuda Pública Bruta al 30/9/15 (último dato oficial antes del cambio de gobierno) era de u$s257,8 millones. Al 30/11/19 (a partir de ese año se publica mensualmente): u$s313,3 millones. Variación: u$s55,5 millones", afirmó el economista.

La Deuda Pública Bruta al 30/9/15 (último dato oficial antes del cambio de gobierno) era de US$257,8 mil millones.Al 30/11/19 (a partir de ese año se publica mensualmente): US$313,3 mil millones.Variación: US$55,5 mil millones. pic.twitter.com/WSRN9TjZAy — Alfonso Prat-Gay (@alfonsopratgay) March 17, 2021

El mito de los "endeudadores"

En la primera fase, la formación de activos externos, resultó de alrededor 41.000 millones de dólares

Por otra parte, Prat-Gay afirmó que del total de la deuda bruta emitida, según el último dato publicado el 28 de febrero de 2021, "solo el 16,6% se emitió durante la gestión de Cambiemos: 55,5 ÷ 334,9", por lo que el 83,4% restante "se emitió durante administraciones distintas a la de ‘los endeudadores de Cambiemos’".

Asimismo, afirmó que entre septiembre 2007 y septiembre 2015 la deuda bruta aumentó en u$s120.000 millones, de u$s137.000 millones a u$s257.000 millones.

"Son los últimos datos oficiales antes de los respectivos cambios de mando. En realidad el número es mayor, ya que no contempla deuda no registradas que fueron canceladas posteriormente", sostuvo Prat-Gay.

Y agregó: "Deudas no registradas generadas durante la gestión CFK incluyen u$s3.500 millones por juicios en CIADI y planes Gas Plus y Petróleo Plus, además de cerca de u$s15.000 millones por el fallo de CSJN por recursos coparticipables no distribuidos. El análisis de operaciones de deuda durante octubre y noviembre de 2015 concluye que en septiembre 2015 es el punto de partida más preciso para la comparación".

Prat-Gay también subrayo que el nivel de la deuda cambió "poco" entre septiembre y noviembre de 2015, dado que se contrajo nueva deuda por u$s11.500 millones y se cancelaron u$s10.300 millones.

"Tomar diciembre 2015 en vez de septiembre de 2015 como punto de llegada a la gestión CFK ignora que la fuerte caída de la deuda en aquel trimestre (u$s17.000 millones) ocurrió con Cambiemos en el poder: el salto del TC oficial al 17/12 provocó una fuerte caída del valor en dólares de la deuda en pesos", concluyó.