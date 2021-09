¿Qué opina Alberto Fernández de los planes sociales?: así es el nuevo sistema mixto que incentiva el Gobierno

El plan se transforma en un subsidio al empleador si mantiene en su nómina al trabajador. El Gobierno buscará replicarlo en otros cinco sectores

A seis días de las elecciones primarias, el mandatario Alberto Fernández se refirió a los planes sociales, el impuesto a las Ganancias y a la inflación.

Además detalló una serie de indicadores que, a su criterio refieren a una mejora en la situación económica del país.

"Necesito que cada vez haya menos planes y que cada vez más gente trabaje. Eso no significa que quiero sacar los planes, pero sí que son una salida de emergencia y que deben convertirse en trabajo genuino", sostuvo el mandatario El destape radio.

En este sentido, aseguró que el camino para lograr esa transformación comenzó con el decreto por el cual se estableció que el trabajo rural puede ser compatible con el cobro de un plan Potenciar Trabajo o ser beneficiario de la AUH o la Tarjeta Alimentar, entre otros.

Este lunes, los ministerios de Trabajo y de Desarrollo Social emitieron una resolución conjunta en la que se implementa la promoción del trabajo registrado y la protección social de 250.000 personas en labores rurales temporarias de la economías regionales.

La normativa establece que aquellas personas que se registren cobrarán el salario y los planes sociales hasta 6 meses de trabajo continuo.

A partir del séptimo mes, "las prestaciones dinerarias de los planes y programas sociales y de empleo (Programa de Inclusión socio-productiva y desarrollo local) podrán ser consideradas a cuenta del salario de los trabajadores y trabajadoras a partir del sexto mes de iniciada la relación laboral con prestación efectiva de tareas".

Es decir que el plan se transforma en un subsidio al empleador si mantiene en su nómina al trabajador.

Esta "prueba piloto" es una herramienta con la que el Gobierno buscará replicar en al menos otros cinco sectores antes de fin de año.

El objetivo es que buena parte de esos planes sean reemplazados en el mediano plazo por el empleo genuino.

Los rubros que el Gobierno sostiene ya está generando más demanda son diversos, pero hacen foco en tanto como cooperativas como el sector privado, industria textil, construcción, producción de alimentos.

Carne

"Los frigoríficos y el sector deberían entender que no es justo que la carne se venda en la Argentina a los mismos precios que en Beijing o París porque el costo no es el mismo en esas distintas ciudades", manifestó el Presidente

"Los precios de la carne bajaron desde el momento en que restringimos las exportaciones", sostuvo y mencionó un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en el que se afirma que los valores al mostrador en los últimos dos meses cayeron 0,1% en julio y 1,4% en agosto.

Según el reporte mensual del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPVCA), los cortes cuyo valor más se redujo en ese último mes fueron la picada común (-4,8%), el vacío (-3,5%) y el asado de tira (-2,8%). Sin embargo, los precios de agosto último están un 77% por encima de un año atrás.

¿Qué dijo Alberto de Macri?

El presidente Alberto Fernández aseguró que el ex mandatario Mauricio Macri le pidió ayuda para poder terminar su mandato en 2019.

"Me pidió en la transición que lo ayude a calmar la economía porque se le había ido de las manos", aseguró y señaló que Macri lo llamó "el día que pusieron el cepo" cambiario, tras la derrota en las primarias de 2019.

"Me dijo 'voy a aplicar una de esas medidas que te gustan a vos, te va a llamar (Guido) Sandleris para explicarte, te pido que me ayudes porque no tenemos cómo parar el drenaje de dólares que se están yendo'. Por supuesto que me lo dijo", detalló el actual mandatario.

"En nosotros primó el sentido de responsabilidad y lo ayudamos a que salga, que llegue al 10 de diciembre, y que toda la transición sea respetando las normas, y al mismo tiempo, parar eso que había disparado cuando fue detrás de las PASO, poner un poco de orden en la economía porque los que sufren son los argentinos", agregó Alberto Fernández.

Además aseguró que "está claro que en su esencia no está valorar la democracia ni la institucionalidad".

"Fue el primero en ir a reconocer el triunfo de (Jeanine) Áñez en Bolivia. Está claro que no tiene una valoración de la democracia como la inmensa mayoría de los argentinos", consideró el Presidente.

En declaraciones a radio El Destape, Fernández sostuvo que tiene "la sensación que el dolor que causó la pandemia, los contagios, las muertes, a muchos argentinos les hizo olvidar lo que pasó antes de la pandemia, pero recibimos un país devastado".

"Ahora los escucho explicar cosas increíbles: que en verdad no se endeudaron como lo hicieron, o que crecieron como nunca lo hicieron... dicen cosas con una ligereza que molesta, porque lo que cuenta Sergio Massa es verdad: nos pedían que paremos la corrida del dólar que ellos mismos habían generado después de las PASO de 2019", agregó.