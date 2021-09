Con un abrumador número, Cachanosky graficó por qué Argentina no tiene moneda

El economista evaluó las nuevas medidas del Gobierno y contó que, desde 1935, la inflación acumulada es de 398.403 billones por ciento

El economista Roberto Cachanosky evaluó las nuevas medidas impuestas por el Gobierno luego de la derrota en las últimas PASO e hizo una proyección en miras a las elecciones generales al considerar que "necesitan ganar y para eso van a inventar lo que sea, el tema es cómo: vas a poner en funcionamiento la máquina de imprimir billetes".

Durante su participación en un programa de LN+, el economista levantó una hoja donde se leía: "Inflación acumulada desde 1935: 398.403.051.570.851.000% (398.403 billones por ciento)", y arremetió: "¿Le entra en la cabeza a alguno qué significa esto? Que no tenemos moneda, ¿y estos quieren hacer política monetaria con esto?".

Para graficar su postura, Cachanosky remarcó que, "en noviembre de 2019, cada persona en la Argentina tenía, en promedio, 6 billetes de mil pesos en el bolsillo" y que, en cambio, "hoy cada uno tiene 25 billetes de mil pesos, en promedio".

"¿Vos pensás que la gente puede comprar más cosas con eso? No", sentenció para explicar que la emisión de billetes no resuelve el problema. Y luego, enfatizó: "Acá le pegaron al local de barrio, no solamente a la gente que vive en Recoleta. Le pegaron a los sectores de clase media y media baja, y los mandaron a ser pobres".

De esta manera, el economista advirtió que duda que las medidas anunciadas le alcancen al oficialismo para "dar vuelta" las elecciones porque -dijo- hay muchas personas que perdieron el capital de trabajo para reinventarse y no tiene forma de acceder a ese dinero dado que la Argentina "es un país sin crédito". Y añadió: "Les mataste su forma de vida, y encima los retabas".

Qué pasa con la deuda con el FMI

En su paso por Mesa Chica, Cachanosky se refirió también a la deuda con el Fondo Monetario Internacional, y aclaró que eso es solo "una parte de la historia argentina". Así, marcó que, durante el gobierno de Mauricio Macri, la deuda crecía a u$s 1387 millones por mes, mientras que, bajo la gestión de Alberto Fernández, lo hace a u$s 2243 millones. Entonces, aclaró que, cuando el Presidente se refiere a esta problemática, lo hace sin contar "los u$s 30 mil millones que agregó al Banco Central". Sin embargo, tal como señaló este economista, al país "le sale más barato el crédito con el Fondo que la deuda que está tomando hoy en día el Central", a la cual -subrayó- el Gobierno "multiplicó por cuatro".

El economista siguió su análisis señalando que el FMI "no es la institución más pulcra que uno pueda imaginar", y contó que esta entidad fue fundada por John Maynard Keynes y Harry Dexter White. Sobre este último, Cachanosky resaltó "que fue espía de la KGB" (el servicio de inteligencia durante la Rusia comunista); y respecto del primero, el conductor del ciclo, José del Río, lanzó: "Keynes es uno de los delfines que guía a Kicillof, el neokeynesianismo".